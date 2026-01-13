https://ukraina.ru/20260113/novogodnyaya-istoriya-ot-armena-gasparyana-kak-eltsin-izmenil-stranu-pod-boy-kurantov-1074233186.html

Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов

Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов - 13.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему Новый год с 1999 на 2000 оказался самым сложным и как Борис Украина.ру, 13.01.2026

2026-01-13T18:00

2026-01-13T18:00

2026-01-13T18:00

видео

армен гаспарян

новый год

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074233004_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7840ccee5ca05a35c0a28dff42b79b2f.png

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему Новый год с 1999 на 2000 оказался самым сложным и как Борис Николаевич Ельцин внёс коррективы в празднование всей страны.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, армен гаспарян, новый год, украина.ру, видео