Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов - 13.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260113/novogodnyaya-istoriya-ot-armena-gasparyana-kak-eltsin-izmenil-stranu-pod-boy-kurantov-1074233186.html
Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов
Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов - 13.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему Новый год с 1999 на 2000 оказался самым сложным и как Борис Украина.ру, 13.01.2026
2026-01-13T18:00
2026-01-13T18:00
видео
армен гаспарян
новый год
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074233004_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7840ccee5ca05a35c0a28dff42b79b2f.png
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему Новый год с 1999 на 2000 оказался самым сложным и как Борис Николаевич Ельцин внёс коррективы в празднование всей страны.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074233004_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fed50b134fe92704af7b6e829c400bab.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, армен гаспарян, новый год, украина.ру, видео
Видео, Армен Гаспарян, Новый год, Украина.ру

Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов

18:00 13.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему Новый год с 1999 на 2000 оказался самым сложным и как Борис Николаевич Ельцин внёс коррективы в празднование всей страны.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАрмен ГаспарянНовый годУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая
19:24Об артобстреле Энергодара ВСУ пишут местные ТГ-каналы
19:23Минэнерго Казахстана подтвердило, что в Черном море вблизи терминала КТК атаке беспилотников подверглись два танкера, которые должны были везти нефть из страны
19:17В ТЭЦ-5 Киева прилетело 5 ракет: из-за сильного повреждения очень трудно перезапустить отопление, — нардеп Кучеренко
19:04Ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня, который до сегодняшней ночи был на левом берегу
19:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
18:56Удар беспилотником был нанесён по "спортивному объекту" в Коминтерновском (укр. — Слободском) районе Харькова
18:52В Ирпене будут давать воду по графикам из-за отсутствия света: 3 часа утром и 3 часа вечером, сообщает водоканал
18:30Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января
18:28Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?
18:06РФ расширяет контроль, Иран в тисках санкций и протестов, нефть растет на фоне рисков. Итоги 13 января
18:00По стопам "Орешника" в СБ ООН: Мельник вспомнил Гагарина и русский язык в ответ на предупреждение Небензи
18:00Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов
17:45СБУ имени Малюка. Фабрика гонений, похищений и политических убийств
17:34Что происходит в Иране? Эксперты о позоре, предшествующем нападению
17:30"Магнит" может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
17:23Все свои проблемы порешали: киевские деятели занялись переименованием улиц в Луганске
17:20Экономика Украины и война: спор на 90 млрд евро и размороженные батареи
17:10Дипломатический скандал низкой интенсивности. Что стоит за реакцией Еревана на слова Владимира Соловьева
17:06Мерзавцы, коллаборанты, предатели: последние слова Малюка*, но это не точно
Лента новостейМолния