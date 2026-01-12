https://ukraina.ru/20260112/muzykalnye-sanktsii-ukraina-trebuet-ot-mezhdunarodnykh-strimingov-blokirovat-rossiyskie-pesni-1074182514.html

Музыкальные санкции: Украина требует от международных стримингов блокировать российские песни

Музыкальные санкции: Украина требует от международных стримингов блокировать российские песни - 12.01.2026 Украина.ру

Музыкальные санкции: Украина требует от международных стримингов блокировать российские песни

Чтобы отвлечь внимание украинцев от многочасовых отключений света и тепла, власти страны применили привычный прием: раскручивают тему с блокировкой российской музыки. Действительно, что может быть важнее в тот момент, когда в Днепре и Киеве люди перекрывают улицы, требуя включить электричество и затопить батареи?

2026-01-12T17:54

2026-01-12T17:54

2026-01-12T17:54

эксклюзив

украина

трамп и зеленский

сбу

снбо

совбез

владимир зеленский

киев

россия

сенченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074183645_0:139:3175:1925_1920x0_80_0_0_bab86aa67227c50aaed6d4d1f7ab2f0a.jpg

Уполномоченный Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк "порадовал" замерзающих граждан новостью о том, что власти Украины намерены добиваться "зачистки" российской музыки на международных стриминговых платформах. "Мы хотим, чтобы в чартах на стриминговых платформах не было российских пропагандистов", - заявил новоявленный санкционер. Он уточнил, что в санкционном списке уже более 100 таких артистов и этот перечень планируют расширить.Тема, надо сказать, не новая - ее муссируют с декабря прошлого года. Тогда Совет национальной безопасности и обороны вынес решение о блокировке российских музыкальных исполнителей в стриминговых сервисах на территории страны. А глава подкомитета ВР по музыкальной индустрии Александр Сенченко обнадежил любителей песни про батьку Бандеру, сообщив, что уже запущен процесс блокировки по первым 120 исполнителям из РФ. "Мы создали открытую google-форму и обратились к музыкальным медиа с призывом помочь. Туда добавили перечень исполнителей и подали в СБУ", - похвастался нардеп. Он также поспешил обрадовать музыкальных патриотов новостью о том, что композиции артистов из России будут удалены из общего доступа на Spotify, Apple Music и других платформах, действующих на Украине.Правда, сами представители этих платформ данную информацию не подтвердили. А парламентский глашатай сдал назад и заявил, что на данный момент только проведена коммуникация с представителями стримингов, чтобы услышать их мнение насчет реализации запрета российской музыки в Украине. При этом сам Сенченко предложил два варианта музыкальной блокады на территории концлагеря Зеленского. Первый из них предусматривает законодательное принятие запрета музыки по языковому признаку. Однако, такой подход "не валиден" с точки зрения евроинтеграции Украины. Явно, европейцы намекнули музыкальным цензорам, что они зашли слишком далеко. Да что Европа! Обломали "запретителей" даже в родном правительстве: там твердо дали понять, что международное право и действующее украинское законодательство не располагают инструментами для ограничения на территории страны музыкальных композиций на русском языке на стриминговых платформах. "В международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку", - процитировали премьера украинские СМИ. И таким образом, дали отлуп авторам петиции, требовавшим повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах.Иными словами, и парламент, и правительство поспешили отбиться от претензий мюзикфюреров, свалив всю ответственность на координационный орган - СНБО. В этом и заключается второй вариант: украинский Совбез вводит санкции против конкретных российских артистов, а потом обращается к стримингам. Мол, смотрите, мы уже навесили ярлыки на 120 артистов из РФ, а вы на этом основании принимайте решение о блокировке. В таком случае, по мнению украинских санкционеров, стриминговые сервисы могут ограничить доступ к музыке этих исполнителей по геолокации, сделав ее недоступной для пользователей в Украине, или полностью удалить контент - в зависимости от оснований для введения санкций. Но вот захотят ли международные музыкальные платформы "ложиться" под украинский Совбез? Пока они не горят желанием ни терять деньги, ни превращаться в инструмент внутренней украинской политики. Для них рынок - это прежде всего подписчики, каталоги и нейтральный статус, позволяющий работать в разных юрисдикциях без репутационных издержек. Неудивительно, что ни Spotify, ни YouTube Music с которыми ведут переговоры украинские цензоры пока не дали однозначного ответа, а взяли время "на подумать" - до марта 2026 года. А там, как говорится, "либо ишак сдохнет, либо падишах".Понять позицию стримингов несложно: согласившись блокировать неугодных Украине российских музыкантов, они потеряют как аудиторию, так и доходы. Но главное, спровоцируют опасный прецедент в виде признания права национальных органов безопасности диктовать редакционную политику частным международным компаниям. А это уже чревато цепной реакцией требований из других стран и разрушением принципа политической нейтральности, на котором держится весь их бизнес. Так ведь дойдет до того, что Дания (обидевшись за Гренландию) потребует "вычистить" американских артистов из международных чартов, а, к примеру, Иран, заблокирует израильских исполнителей. В мире, где контент давно стал глобальным и прибыльным товаром, даже громкие санкционные ярлыки не всегда перевешивают простой вопрос: кто будет платить за политические хотелки клоунов и пиар-асов?Впрочем, не все так просто и с СНБО Украины: структуре, на которую навесили музыкальную цензуру, явно не до борьбы со стриминговыми платформами. Хотя бы потому, что судьба нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова висит на волоске - его вскоре могут отправить в отставку, а новому секретарю придется все начинать заново. Больно ударила по мюзикфюрерам и смена руководства СБУ: новое руководство спецслужбы больше ориентировано на террористические внешние операции нежели на борьбу с российскими музыкантами. Источники внутри СБУ рассказывают, что ни новый глава СБУ Хмара, ни его первый заместитель Поклад не намерены погружаться в медийные и культурные скандалы, а также не собираются тесно сотрудничать с Минкультом - как это было при Василии Малюке. Это даже косвенно подтвердил Зеленский: после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой, "генералиссимус" заявил, что спецслужба "готовится к проведению новых боевых операций против России".Не задалась и история с "белыми списками" СНБО, касающихся так называемых "хороших русских". Как признался депутат Санченко, в этих списках пока нет ни одного предателя РФ. "В законодательстве мы предусматривали "белые списки", там есть процедура, согласно которой этот артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и далее принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет побуждать россиян выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто так и не подался" ,- разочарованно поведал глава подкомитета ВР. Теперь он надеется, что хотя бы количество русскоязычных песен в репертуаре украинских артистов будет уменьшаться естественным путем.Но и тут, похоже, украинских борцов с российской музыкой поджидает неудача. Так, в конце 2023 года две самые популярные стриминговые платформы Spotify и Apple Music опубликовали рейтинги самых прослушиваемых песен и исполнителей. И оказалось, что из 100 песен, которые чаще всего слушали украинцы на Apple Music, около 10 – это песни российских исполнителей, таких, как INSTASAMKA, Сприптонит, Каспийский груз, Miyagi & Эндшпиль. А еще через год эти цифры вообще выросли и среди сотни самых популярных песен на Apple Music уже 19 оказались российскими. Более того, в рейтинг 50 самых популярных песен украинских исполнителей на Spotify попали два русскоязычных трека киевского исполнителя KRBK.О чем это говорит? Только о том, что даже при самом сильном идеологическом нажиме украинская кампания по вытеснению русскоязычной музыки сталкивается с упрямой реальностью потребительского поведения. Статистика стриминговых сервисов демонстрирует разрыв между декларируемой культурной политикой и реальными вкусами аудитории: она хочет слушать российскую музыку и находит ее на самых разных платформах. Самый свежий пример: покатушки по Киеву молодой компании, которая на полную катушку врубила и слушала хит "Матушка-земля". Девушек задержала полиция и составила протокол, в котором говорится, что они "ездили на автомобиле по столице, слушая провокационную российскую музыку и подпевая враждебным исполнителям". По требованию патриотов-активистов дело передали в СБУ, но немедленной реакции на "песенное преступление" не последовало. Как было сказано выше, спецслужба подверглась масштабной чистке и кадровому обновлению и там сейчас вряд ли у кого-то дойдут руки до разборок с потребителями неправильной музыки. Еще один похожий скандал случился в Одессе. Там депутатОдесского областного совета от партии "Батькивщина" Андрей Бабенко устроил выволочку работягам на стройке: он прибежал и выгнал строителей с объекта за то, что они слушали музыку на русском языке, да еще и обматерил их. В итоге, стройка застыла, а вот песни на русском продолжают звучать по всей Украине. Причем все громче и громче. Недаром же и мовный омбудсмен, и уполномоченный по санкциям вновь подняли тему блокирования российской музыки на всех уровнях. Только вот в данном случае это реакция не на успехи в борьбе со слушателями, а на собственную неспособность навязать культурный контроль.О последних событиях культуры - в статье Во Флоренции отменили русский балет, из "Левши" сделали разведчика, а из памятника Пушкину - Трампа

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, трамп и зеленский, сбу, снбо, совбез, владимир зеленский, киев, россия, сенченко, музыка, санкции