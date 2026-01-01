Бандера пришёл, порядок не навёл. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*

https://ukraina.ru/20260101/1042302399.html

Родившийся 1 января 1909 года Степан Бандера, вопреки популярным представлениям, никогда не был единым и общепризнанным лидером украинских националистов. Хотя борьба за этот статус была весьма кровавой и в ней пало немало как сторонников, так и оппонентов Бандеры, но при жизни ему так и не удалось стать самым главным боссом

Андрей Бандера стал священником в Старом Угринове не случайно. До него это место занимал Владимир Глодзинский — отец его жены Мирославы. Бандера-старший после распада Австро-Венгрии принимал активное участие в восстании в Калушском уезде, а затем был депутатом рады самопровозглашенной Западноукраинской народной республики. После создания УГА (Украинской галицкой армии) он примкнул к ней в качестве капеллана.Юный Степан еще в детстве стал свидетелем исторических событий. Через их село проходил австро-российский фронт Первой мировой войны. Война, революционная демократизация русских частей, потом распад Австро-Венгрии, национальные восстания и провозглашения республик, новая война, уже с поляками — все это юный Бандера повидал к 11 годам.Подросший Бандера был отправлен родственниками в Стрый, где находилась украинская гимназия. Там он вступил в скаутскую организацию "Пласт", которая была настоящей кузницей националистических кадров украинской молодежи.Достаточно сказать, что выходцами из "Пласта" были очень многие видные фигуры в будущей фракции Бандеры. Организация была создана еще в Австро-Венгрии, у ее истоков стоял Пётр Франко — сын знаменитого писателя, офицер австро-венгерской армии и будущий депутат Верховного Совета УССР.После окончания гимназии Бандера планировал продолжить образование в Чехословакии, но не смог выехать из страны. В итоге он переехал во Львов, где поступил на агрономическое отделение местного университета.В 1929 году путем объединения разрозненных националистических организаций была создана ОУН*. Бандера был рекомендован в организацию старым знакомым Степаном Охримовичем.Охримович был референтом отдела пропаганды, а вскоре и вовсе стал краевым проводником. Он подтянул Бандеру в отдел пропаганды. Именно с этого и началась серьёзная подпольная деятельность.Поначалу он занимался доставкой полулегальной, а порой и нелегальной литературы. Выступал с лекциями, сотрудничал с тематическими газетами и журналами (писал под псевдонимом). Наконец, в 1931 году Бандера становится главой референтуры пропаганды. Но, разумеется, не всей ОУН*, а только Провода западноукраинских земель.В 1933 году он занимает самый высокий пост из тех, что ему удалось достичь в ОУН*. Он становится проводником на западноукраинских землях. Ему было всего 24 года.Впрочем, не стоит оценивать это как признак особого авторитета Бандеры. ОУН* создавалась эмигрантами, на Западной Украине своих людей у них не было, приходилось работать с теми, кто есть. А была преимущественно радикальная молодежь.Кроме того, актив ОУН* на Западной Украине вовсе не был огромной и разветвленной организацией. Это был узкий круг людей, в центре которого находились бывшие одноклассники, друзья детства, соратники по скаутскому отряду или сокурсники, хорошо знавшие друг друга.Проводники сменяли друг друга очень быстро. Кто-то попадал под арест, кто-то просто не справлялся с обязанностями. За пять лет существования Провода сменилось девять его руководителей. Бандера был проводником около года, но запомнился едва ли не больше всех.Как уже говорилось, вотчиной Бандеры изначально была пропаганда, поэтому в период его руководства было организовано немало мероприятий, которые сейчас назвали бы пиар-акциями. Молитвенные ходы, демонстрации и манифестации, символические акции протеста и т.д.Например, в день казни неудавшихся экспроприаторов из ОУН* во львовских греко-католических церквях синхронно зазвонили колокола. Еще одна нашумевшая акция — это так называемый украинский день в школах. По замыслу Бандеры, в этот день все школьники-украинцы должны были бойкотировать поляков, принципиально не разговаривать на польском и даже отказываться отвечать учителям на этом языке.Об этих шумных акциях много писала тематическая пресса и Бандере как умелому пиарщику удалось создать видимость массового движения, хотя актив ОУН* в то время по-прежнему был не так уж велик.В 1933 году в Львове был убит секретарь советского посла. А в 1934-м погиб польский министр внутренних дел Перацкий. После этого поляки основательно взялись за националистическое подполье.Согласно общепринятой версии, решения были приняты на конференции ОУН* в Берлине с участием высшего руководства. Вряд ли Бандера рискнул бы пойти на резонансные убийства самочинно. Однако вскоре эмигрантская верхушка ОУН* передумала и запретила проводить антипольские акции.По одной из версий, Бандера и его окружение ослушались приказа, по другой — так и не смогли связаться с исполнителями и отменить приказ. Нельзя исключать и того, что верхушка ОУН* уже задним числом открестилась от резонансного убийства, поскольку не оставляла надежд легализоваться в Польше.Так или иначе, непосредственный исполнитель убийства сумел сбежать из страны, а вот остальные сели. Причем Бандера был арестован за день до убийства Перацкого, во время случайной облавы по совершенно иному поводу, и по большому счету сел случайно. Поляки смогли добыть архивы и переписку актива ОУН*, быстро выяснили иерархию организации, и Бандера пошел под суд как руководитель террористической ячейки.Бандера и непосредственный организатор покушения Николай "Чёрт" Лебедь были приговорены к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Однако Бандера, как умелый пиарщик, сделал все, чтобы обернуть процесс в свою пользу. Он демонстративно отказывался говорить на польском, то и дело выкрикивал на суде "Слава Украине", всячески демонстрировал стойкость и непоколебимости и пытался обличать поляков.Ячейки ОУН* на Западной Украине были разгромлены поляками, но сам Бандера прославился.Лидером и создателем ОУН* был Евгений Коновалец, который годился Бандере и его соратникам в отцы, был офицером сечевых стрельцов ещё в Первой мировой, потом воевал за Петлюру, был знаком с западными политиками и находился в близких отношениях с Галицким митрополитом Шептицким.После его гибели преемником стал Андрей Мельник— его близкий друг (они даже были женаты на сестрах). Но Мельник уже не обладал у радикальной западноукраинской молодежи таким авторитетом, как предшественник, к тому же в последние годы он не принимал активного участия в деятельности ОУН*, зато близко дружил с митрополитом Шептицким, имениями которого он управлял.В конце 1939 года Бандера вышел из тюрьмы и сразу же начал собирать силы для захвата власти. Теперь он был уже не безвестным проводником, а локальной (в первую очередь в пределах Галиции) знаменитостью, обладающей непререкаемым авторитетом у радикалов.Зимой 1940 Бандера прибыл в Италию на встречу с Мельником и выдвинул ему ультиматум — он должен убрать с руководящих постов в ОУН* своего ближайшего сподвижника Барановского и Сеника, поскольку они будто бы польские агенты. Мельник, разумеется, отказал. После этого Бандера при поддержке лояльных активистов (в основном земляков, эмигранты из Западной Европы преимущественно поддерживали Мельника) провозгласил себя единственным легитимным лидером ОУН* и сформировал свой собственный руководящий орган — Революционный провод.Мельник назвал Бандеру диверсантом и вредителем, исключил из ОУН* и заочно осудил на революционном трибунале. В свою очередь Бандера провел в Кракове свой собственный Сбор националистов, который объявил диверсантом и вредителем самого Мельника. Сразу же была создана Служба безопасности, которая стала выявлять затаившихся мельниковцев и убивать их.После нападения Германии на СССР и "мельниковцы", и "бандеровцы" стали формировать собственные походные группы, чтобы занимать захваченные немцами города и там проникать в органы самоуправления, полиции и т.д. Порой эти группы сталкивались друг с другом и устраивали кровавые разборки.Одна из походных групп "бандеровцев" во главе с его близким соратником Стецько провозгласила в Львове "возрождение украинского государства" и даже сформировала свое виртуальное правительство, чтобы поставить немцев перед фактом. Сам Бандера, понимавший, что немцы не любят, когда их ставят перед фактом, благоразумно находился в Кракове.Немцы предсказуемо были недовольны и стали попросту арестовывать всех подряд. Вскоре попал в заключение и Бандера. Впрочем, сидел он в относительно приемлемых условиях: вероятно, немцы считали, что возможна ситуация, при которой он может и пригодиться.Осенью 1944 года Бандера был отпущен. Но война уже была проиграна немцами. В его фракции на руководящие роли за эти годы уже выдвинулись другие люди. Хотя Бандера по-прежнему обладал в ней большим авторитетом, кое-кто уже начал в нём сомневаться.Даже после того, как провал его тактики стал очевиден, Бандера всё ещё слепо верил в стихийную революцию снизу и продолжал уже из эмиграции засылать в СССР активистов. Почти все они были захвачены или уничтожены при переходе границы.В конце концов, даже в его фракции назрело недовольство лидером. Один из ближайших соратников Бандеры Лебедь (тот самый организатор убийства Перацкого) покинул его и ушел в УГОС (Украинский главный освободительный совет).Позднее выделилась группа оппонентов во главе со Львом Ребетом, которые считали, что Бандера — упертый догматик, застрявший в довоенной эпохе и не понимающий, что времена изменились. Раскол тлел все послевоенные годы, пока в 1954 году Ребет окончательно не увёл своих сторонников, обвинивших Бандеру в вождизме, авторитаризме и слепом догматизме. Ушедшие создали свою собственную ОУН*, уже третью по счету. Она традиционно именуется в историографии ОУН*(з), т.е. заграничная.В 1957 году Ребет погиб при загадочных обстоятельствах. Два года спустя при похожих обстоятельствах погиб и Бандера, живший в Мюнхене под чужой фамилией. У полиции не было подозреваемых.Два года спустя, незадолго до закрытия Берлинской стены, на берлинском КПП объявился человек, назвавшийся "агентом КГБ Сташинским". Он заявил, что лично устранил обоих. Его приговорили к 8 годам заключения, но отпустили через четыре с небольшим года. После этого ему сделали пластическую операцию, дали новый паспорт — и он навеки исчез, словно его и не существовало.При жизни Бандера не смог одолеть Мельника, но в посмертном соперничестве он все же одержал победу. Старые эмигранты, поддерживавшие Мельника, умирали. "Мельниковцы" начиная с 60-х годов постепенно угасали, пока не слились с виртуальным "правительством УНР в изгнании".А новое поколение преимущественно состояло из уроженцев Галичины, выросших при польской администрации и бежавших на Запад в период Второй мировой или после нее. Среди них Бандера был куда популярнее, чем Мельник.В их среде сформировался своеобразный героический культ Бандеры, получивший новую жизнь после распада СССР.* Террористическая организация, запрещённая в России.

