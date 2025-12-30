https://ukraina.ru/20251230/zasechnaya-cherta-godovschina-obstrelov-belgoroda-1073840350.html

Засечная черта. Годовщина обстрелов Белгорода

30 декабря 2023 года всю Россию потрясла страшная трагедия — украинские боевики подвергли мощнейшему обстрелу центр Белгорода. Их целью были не военные объекты — противник сознательно нанес удар по мирным жителям. В результате обстрела погибли 25 человек, более ста получили ранения.Именно с этого момента Белгородская область окончательно стала "территорией войны". Украинские боевики рассчитывали ударами по региону "старой России" посеять панику в обществе, сломить дух белгородцев — но просчитались. Именно здесь несколько веков назад пролегала Засечная черта — линия укреплений, прикрывавшая Русское Царство от набегов кочевников, и потомки воинов-порубежников, закрывавших собой Россию, оказались достойными своих предков. На угрозу с запада белгородцы ответили как и всегда — небывалой сплоченностью и дисциплиной.Запугать их врагу не удалось. Как и встарь, белгородцы снова прикрывают собой всю Россию.Издание Украина.ру запускает серию документальных материалов, посвященных защите Белгородской области от украинских боевиков. В годовщину дня, когда для белгородцев время разделилось на "до" и "после", мы публикуем наш рассказ о мужестве и стойкости жителей города во время первых, самых страшных обстрелов.

