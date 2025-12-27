https://ukraina.ru/20251227/zagadka-snimka-baydena-yadernyy-argument-kndr-i-bravoe-reshenie-parizha-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1073660478.html

Загадка снимка Байдена, ядерный аргумент КНДР и бравое решение Парижа. Неделя необычных фотофактов

Необычная композиция рождественского фото семейства экс-президента США Джо Байдена вызвала бурю обсуждений в сети. Высокотехнологичные меры теперь защищают сокровища Лувра. Новый "сюрприз" от лидера КНДР Ким Чен Ына: как фотографии строящейся атомной подлодки меняют расклад сил в регионе

В субботу, 20 декабря, президент России Владимир Путин получил от владельца пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Дениса Максимова целую корзину с выпечкой. В корзине находились хлеб, пирожки и другая выпечка. Глава государства с чаем и вареньем попробовал переданные угощения. Как отметили в пресс-службе, ему понравилось.В тот же день в Красноярске снова собрали гигантскую автоелку. Флешмоб, который впервые появился в городе в 2019 году и стал традицией, снова состоялся в Емельяновском районе, неподалеку от деревни Минино. Автомобили начали собирать еще в 14:00, чтобы в итоге зажечь ее в 23:00.В воскресенье, 21 декабря, в нескольких регионах Саудовской Аравии, включая столицу Эр-Рияд, впервые за десятилетия выпал снег. Официальный представитель Национального центра метеорологии (НЦМ) Хусейн Аль-Кахтани объяснил агентству, что холодная воздушная масса, сопровождаемая дождевыми облаками, вызвала снижение температуры на севере Эр-Рияда ниже нуля, что привело к раннему снегу.В понедельник, 22 декабря, в Павильонном зале Малого Эрмитажа главы государств СНГ послушали трель часов "Павлин".Механизм традиционно приводят в движение по пятницам, в 19:00. Часы стали единственным в мире крупным артефактом XVIII века, который дошел без изменений в конструкции. Их заводят, чтобы они не "застоялись".Для лидеров стран СНГ сделали исключение и завели часы "Павлин" не по графику. Нежный перелив механизма слушали в том числе российский лидер Владимир Путин и белорусский коллега Александр Лукашенко.Во вторник, 23 декабря, на побережье Великобритании была сделана необычная археологическая находка. Как сообщает BBC, несколько сотен кожаных ботинок и сапог, предположительно относящихся к XIX веку, были обнаружены волонтёрами во время уборки на пляже Огмор в долине Гламорган, Южный Уэльс.Местные жители и историки выдвинули версию происхождения обуви. Согласно легенде, она могла принадлежать грузу итальянского торгового судна, которое около 150 лет назад потерпело крушение, столкнувшись со скалой недалеко от берега. Обнаружение целой партии однотипной обуви даёт редкую возможность для изучения массового производства, торговых путей и быта викторианской эпохи. Артефакты будут переданы на исследование и консервацию.Тогда же, 23 декабря, знаменитый парижский музей Лувр предпринял новые меры безопасности после инцидента с кражей. Как сообщается на официальной странице музея в социальной сети X, на окнах галереи Аполлона, где два месяца назад произошло ограбление, были установлены металлические защитные решетки.Это не единственное усиление охраны. По данным администрации, в ближайшее время в музее планируется установить дополнительно 100 камер видеонаблюдения. Также были усилены меры на прилегающей территории: на набережной Франсуа Миттерана, окружающей музей, размещены "дистанционные устройства" наблюдения, а во внутреннем дворе Наполеона развернут мобильный полицейский участок для оперативного реагирования.В среду, 24 декабря, на международном фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине, известном как "зимняя столица" Китая, появился новый рекордсмен. За одиннадцать дней непрерывной работы команда создала гигантского снеговика высотой 19 метров, что сопоставимо с высотой шестиэтажного здания.Для возведения монументальной фигуры на площадку было доставлено около 3000 кубических метров снега. Сначала его утрамбовали во временную деревянную конструкцию-основу в форме башни. Основная художественная работа — придание снежному массиву формы улыбающегося снеговика в шарфе и шапке — велась вручную.В четверг, 25 декабря, центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) впервые опубликовало фотографии строящейся в стране атомной подводной лодки (АПЛ), способной нести управляемые ракеты. Как сообщает южнокорейское издание The Korea Herald, это демонстрация нового этапа в северокорейской программе морского ядерного вооружения.Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал объект. Он назвал новую подводную лодку водоизмещением 8700 тонн "эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны". В пятницу, 26 декабря, бывший президент США Джо Байден опубликовал в соцсети X рождественское семейное фото, которое сразу привлекло внимание необычной композицией. На снимке, где запечатлены восемь человек, экс-глава Белого дома оказался единственным, кого видно не полностью: правую часть его лица и большую часть тела закрывает его супруга Джилл Байден.Визуальным центром фотографии стал сын Байдена Хантер: он стоит с широко раскинутыми руками, приобнимая женщин по бокам. В отличие от остальных улыбающихся родственников, Хантер на снимке сохраняет серьёзное выражение лица.Публикация вызвала оживлённое обсуждение в сети, многие пользователи обратили внимание на необычное расположение Байдена на фото и контрастное выражение лица его сына.

