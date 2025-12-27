Загадка снимка Байдена, ядерный аргумент КНДР и бравое решение Парижа. Неделя необычных фотофактов - 27.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251227/zagadka-snimka-baydena-yadernyy-argument-kndr-i-bravoe-reshenie-parizha-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1073660478.html
Загадка снимка Байдена, ядерный аргумент КНДР и бравое решение Парижа. Неделя необычных фотофактов
Загадка снимка Байдена, ядерный аргумент КНДР и бравое решение Парижа. Неделя необычных фотофактов - 27.12.2025 Украина.ру
Загадка снимка Байдена, ядерный аргумент КНДР и бравое решение Парижа. Неделя необычных фотофактов
Необычная композиция рождественского фото семейства экс-президента США Джо Байдена вызвала бурю обсуждений в сети. Высокотехнологичные меры теперь защищают сокровища Лувра. Новый "сюрприз" от лидера КНДР Ким Чен Ына: как фотографии строящейся атомной подлодки меняют расклад сил в регионе
2025-12-27T07:37
2025-12-27T07:37
фото
эксклюзив
россия
саудовская аравия
александр лукашенко
владимир путин
ким чен ын
снг
джо байден
кндр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg
В субботу, 20 декабря, президент России Владимир Путин получил от владельца пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Дениса Максимова целую корзину с выпечкой. В корзине находились хлеб, пирожки и другая выпечка. Глава государства с чаем и вареньем попробовал переданные угощения. Как отметили в пресс-службе, ему понравилось.В тот же день в Красноярске снова собрали гигантскую автоелку. Флешмоб, который впервые появился в городе в 2019 году и стал традицией, снова состоялся в Емельяновском районе, неподалеку от деревни Минино. Автомобили начали собирать еще в 14:00, чтобы в итоге зажечь ее в 23:00.В воскресенье, 21 декабря, в нескольких регионах Саудовской Аравии, включая столицу Эр-Рияд, впервые за десятилетия выпал снег. Официальный представитель Национального центра метеорологии (НЦМ) Хусейн Аль-Кахтани объяснил агентству, что холодная воздушная масса, сопровождаемая дождевыми облаками, вызвала снижение температуры на севере Эр-Рияда ниже нуля, что привело к раннему снегу.В понедельник, 22 декабря, в Павильонном зале Малого Эрмитажа главы государств СНГ послушали трель часов "Павлин".Механизм традиционно приводят в движение по пятницам, в 19:00. Часы стали единственным в мире крупным артефактом XVIII века, который дошел без изменений в конструкции. Их заводят, чтобы они не "застоялись".Для лидеров стран СНГ сделали исключение и завели часы "Павлин" не по графику. Нежный перелив механизма слушали в том числе российский лидер Владимир Путин и белорусский коллега Александр Лукашенко.Во вторник, 23 декабря, на побережье Великобритании была сделана необычная археологическая находка. Как сообщает BBC, несколько сотен кожаных ботинок и сапог, предположительно относящихся к XIX веку, были обнаружены волонтёрами во время уборки на пляже Огмор в долине Гламорган, Южный Уэльс.Местные жители и историки выдвинули версию происхождения обуви. Согласно легенде, она могла принадлежать грузу итальянского торгового судна, которое около 150 лет назад потерпело крушение, столкнувшись со скалой недалеко от берега. Обнаружение целой партии однотипной обуви даёт редкую возможность для изучения массового производства, торговых путей и быта викторианской эпохи. Артефакты будут переданы на исследование и консервацию.Тогда же, 23 декабря, знаменитый парижский музей Лувр предпринял новые меры безопасности после инцидента с кражей. Как сообщается на официальной странице музея в социальной сети X, на окнах галереи Аполлона, где два месяца назад произошло ограбление, были установлены металлические защитные решетки.Это не единственное усиление охраны. По данным администрации, в ближайшее время в музее планируется установить дополнительно 100 камер видеонаблюдения. Также были усилены меры на прилегающей территории: на набережной Франсуа Миттерана, окружающей музей, размещены "дистанционные устройства" наблюдения, а во внутреннем дворе Наполеона развернут мобильный полицейский участок для оперативного реагирования.В среду, 24 декабря, на международном фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине, известном как "зимняя столица" Китая, появился новый рекордсмен. За одиннадцать дней непрерывной работы команда создала гигантского снеговика высотой 19 метров, что сопоставимо с высотой шестиэтажного здания.Для возведения монументальной фигуры на площадку было доставлено около 3000 кубических метров снега. Сначала его утрамбовали во временную деревянную конструкцию-основу в форме башни. Основная художественная работа — придание снежному массиву формы улыбающегося снеговика в шарфе и шапке — велась вручную.В четверг, 25 декабря, центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) впервые опубликовало фотографии строящейся в стране атомной подводной лодки (АПЛ), способной нести управляемые ракеты. Как сообщает южнокорейское издание The Korea Herald, это демонстрация нового этапа в северокорейской программе морского ядерного вооружения.Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал объект. Он назвал новую подводную лодку водоизмещением 8700 тонн "эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны". В пятницу, 26 декабря, бывший президент США Джо Байден опубликовал в соцсети X рождественское семейное фото, которое сразу привлекло внимание необычной композицией. На снимке, где запечатлены восемь человек, экс-глава Белого дома оказался единственным, кого видно не полностью: правую часть его лица и большую часть тела закрывает его супруга Джилл Байден.Визуальным центром фотографии стал сын Байдена Хантер: он стоит с широко раскинутыми руками, приобнимая женщин по бокам. В отличие от остальных улыбающихся родственников, Хантер на снимке сохраняет серьёзное выражение лица.Публикация вызвала оживлённое обсуждение в сети, многие пользователи обратили внимание на необычное расположение Байдена на фото и контрастное выражение лица его сына.
россия
саудовская аравия
кндр
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_172:0:1013:631_1920x0_80_0_0_7cb263fd70c212648eaf8be7de9673c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, россия, саудовская аравия, александр лукашенко, владимир путин, ким чен ын, снг, джо байден, кндр, париж, новый год
фото, Эксклюзив, Россия, Саудовская Аравия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ким Чен Ын, СНГ, Джо Байден, КНДР, Париж, Новый год

Загадка снимка Байдена, ядерный аргумент КНДР и бравое решение Парижа. Неделя необычных фотофактов

07:37 27.12.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Необычная композиция рождественского фото семейства экс-президента США Джо Байдена вызвала бурю обсуждений в сети. Высокотехнологичные меры теперь защищают сокровища Лувра. Новый "сюрприз" от лидера КНДР Ким Чен Ына: как фотографии строящейся атомной подлодки меняют расклад сил в регионе
В субботу, 20 декабря, президент России Владимир Путин получил от владельца пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Дениса Максимова целую корзину с выпечкой. В корзине находились хлеб, пирожки и другая выпечка. Глава государства с чаем и вареньем попробовал переданные угощения. Как отметили в пресс-службе, ему понравилось.
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни
1 из 4

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни
2 из 4

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни
3 из 4

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Подмосковная пекарня Машенька
4 из 4

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 4

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
2 из 4

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
3 из 4

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
4 из 4

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В тот же день в Красноярске снова собрали гигантскую автоелку. Флешмоб, который впервые появился в городе в 2019 году и стал традицией, снова состоялся в Емельяновском районе, неподалеку от деревни Минино. Автомобили начали собирать еще в 14:00, чтобы в итоге зажечь ее в 23:00.
© Фото : Живой Красноярск / Telegram
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Живой Красноярск / Telegram
В воскресенье, 21 декабря, в нескольких регионах Саудовской Аравии, включая столицу Эр-Рияд, впервые за десятилетия выпал снег. Официальный представитель Национального центра метеорологии (НЦМ) Хусейн Аль-Кахтани объяснил агентству, что холодная воздушная масса, сопровождаемая дождевыми облаками, вызвала снижение температуры на севере Эр-Рияда ниже нуля, что привело к раннему снегу.
© X / GlobeEyeNews
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© X / GlobeEyeNews
В понедельник, 22 декабря, в Павильонном зале Малого Эрмитажа главы государств СНГ послушали трель часов "Павлин".Механизм традиционно приводят в движение по пятницам, в 19:00. Часы стали единственным в мире крупным артефактом XVIII века, который дошел без изменений в конструкции. Их заводят, чтобы они не "застоялись".
Для лидеров стран СНГ сделали исключение и завели часы "Павлин" не по графику. Нежный перелив механизма слушали в том числе российский лидер Владимир Путин и белорусский коллега Александр Лукашенко.
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге
1 из 3

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге
2 из 3

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге
3 из 3

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
1 из 3

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
2 из 3

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
3 из 3

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Во вторник, 23 декабря, на побережье Великобритании была сделана необычная археологическая находка. Как сообщает BBC, несколько сотен кожаных ботинок и сапог, предположительно относящихся к XIX веку, были обнаружены волонтёрами во время уборки на пляже Огмор в долине Гламорган, Южный Уэльс.
Местные жители и историки выдвинули версию происхождения обуви. Согласно легенде, она могла принадлежать грузу итальянского торгового судна, которое около 150 лет назад потерпело крушение, столкнувшись со скалой недалеко от берега. Обнаружение целой партии однотипной обуви даёт редкую возможность для изучения массового производства, торговых путей и быта викторианской эпохи. Артефакты будут переданы на исследование и консервацию.
© Фото : Beach Academy CIC
1 из 3
© Фото : Beach Academy CIC
© Фото : Beach Academy CIC
2 из 3
© Фото : Beach Academy CIC
© Фото : Beach Academy CIC
3 из 3
© Фото : Beach Academy CIC
1 из 3
© Фото : Beach Academy CIC
2 из 3
© Фото : Beach Academy CIC
3 из 3
© Фото : Beach Academy CIC
Тогда же, 23 декабря, знаменитый парижский музей Лувр предпринял новые меры безопасности после инцидента с кражей. Как сообщается на официальной странице музея в социальной сети X, на окнах галереи Аполлона, где два месяца назад произошло ограбление, были установлены металлические защитные решетки.
Это не единственное усиление охраны. По данным администрации, в ближайшее время в музее планируется установить дополнительно 100 камер видеонаблюдения. Также были усилены меры на прилегающей территории: на набережной Франсуа Миттерана, окружающей музей, размещены "дистанционные устройства" наблюдения, а во внутреннем дворе Наполеона развернут мобильный полицейский участок для оперативного реагирования.
© AP / Emma Da Silva
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP / Emma Da Silva
В среду, 24 декабря, на международном фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине, известном как "зимняя столица" Китая, появился новый рекордсмен. За одиннадцать дней непрерывной работы команда создала гигантского снеговика высотой 19 метров, что сопоставимо с высотой шестиэтажного здания.
Для возведения монументальной фигуры на площадку было доставлено около 3000 кубических метров снега. Сначала его утрамбовали во временную деревянную конструкцию-основу в форме башни. Основная художественная работа — придание снежному массиву формы улыбающегося снеговика в шарфе и шапке — велась вручную.
© Фото : onliner.by
1 из 5
© Фото : onliner.by
© Фото : onliner.by
2 из 5
© Фото : onliner.by
© Фото : onliner.by
3 из 5
© Фото : onliner.by
© Фото : onliner.by
4 из 5
© Фото : onliner.by
© Фото : onliner.by
5 из 5
© Фото : onliner.by
1 из 5
© Фото : onliner.by
2 из 5
© Фото : onliner.by
3 из 5
© Фото : onliner.by
4 из 5
© Фото : onliner.by
5 из 5
© Фото : onliner.by
В четверг, 25 декабря, центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) впервые опубликовало фотографии строящейся в стране атомной подводной лодки (АПЛ), способной нести управляемые ракеты. Как сообщает южнокорейское издание The Korea Herald, это демонстрация нового этапа в северокорейской программе морского ядерного вооружения.
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал объект. Он назвал новую подводную лодку водоизмещением 8700 тонн "эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны".
© Фото : KCNA
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : KCNA
В пятницу, 26 декабря, бывший президент США Джо Байден опубликовал в соцсети X рождественское семейное фото, которое сразу привлекло внимание необычной композицией.
На снимке, где запечатлены восемь человек, экс-глава Белого дома оказался единственным, кого видно не полностью: правую часть его лица и большую часть тела закрывает его супруга Джилл Байден.
Визуальным центром фотографии стал сын Байдена Хантер: он стоит с широко раскинутыми руками, приобнимая женщин по бокам. В отличие от остальных улыбающихся родственников, Хантер на снимке сохраняет серьёзное выражение лица.
Публикация вызвала оживлённое обсуждение в сети, многие пользователи обратили внимание на необычное расположение Байдена на фото и контрастное выражение лица его сына.
© X / Joe Biden
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© X / Joe Biden
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивРоссияСаудовская АравияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКим Чен ЫнСНГДжо БайденКНДРПарижНовый год
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи
05:45ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском
05:30"Война роботов будет расширяться": прогноз Рожина на 2026 год — лазеры, АГС и кратный рост дронов
05:30"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину
05:00Украина, Белоруссия и Прибалтика: Ищенко рассказал про "буферные" аппетиты Варшавы на востоке
19:51В Киеве и Броварах пропал свет, киевляне жалуются на запах дыма. Сводка ударов по Украине к этому часу
18:53Системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву — Собянин
18:24Гуляйполе - всё. О крахе украинской обороны на этом участке фронта сообщает "Военная хроника"
18:22НАБУ создаёт проблемы для Зеленского и рычаги для Трампа. Итоги 27 декабря
17:45Выравниваем линию фронта: о ситуации под Северском сообщает "Дневник Десантника"
17:24Трамп предупредил Зеленского, Ту-214 "в новом облике", Камчатку засыпает снегом. Главное к этому часу
16:59Местный житель погиб в результате сброса взрывчатки с БПЛА в Курской области — Хинштейн
16:40Верховная рада прекратила заседание на фоне обысков НАБУ, сообщила Марьяна Безуглая
16:00Хронический анахронизм "Хроник…": три генерала и грузин
16:00Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…"
15:58"Все объекты поражены": в Минобороны сообщили о массированном ударе по целям на Украине
15:25"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро?
15:23Обыски в Верховной Раде: НАБУ проводит следственные действия у нардепов от "Слуги народа" — СМИ
14:33"Враг будет разбит! Победа будет за нами!" Купянск находится под контролем ГВ "Запад" — Минобороны
14:13Между руинами и "крымской мечтой": поездка по новым территориям
Лента новостейМолния