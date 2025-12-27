https://ukraina.ru/20251227/-pedagogicheskaya-poema-70-let-filmu-o-nevostrebovannom-nasledii-antona-makarenko-1073674297.html

"Педагогическая поэма": 70 лет фильму о невостребованном наследии Антона Макаренко

"Педагогическая поэма": 70 лет фильму о невостребованном наследии Антона Макаренко - 27.12.2025 Украина.ру

"Педагогическая поэма": 70 лет фильму о невостребованном наследии Антона Макаренко

26 декабря 1955 года в СССР состоялась премьера одной из самых кассовых кинолент Киевской киностудии – фильма "Педагогическая поэма". На тот момент он побил все предыдущие рекорды студии. А ещё фильм интересен тем, что первые свои роли в нём сыграли сразу несколько ещё мало кому известных, но в будущем крайне популярных советских актёров

2025-12-27T08:01

2025-12-27T08:01

2025-12-27T08:01

история

история

история украины

история ссср

ссср

харьков

полтава

дети

кино

фильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073673196_0:63:688:450_1920x0_80_0_0_8d501320e9c63250f5550d3e74919d77.jpg

К середине 50-х годов прошлого века роман "Педагогическая поэма" стал культовой советской книгой. Она имела мировую известность, признание и значение. Этот автобиографичный роман написал выдающийся советский педагог Антон Семёнович Макаренко. Он содержит историю создания под Полтавой в 1920 году колонии для беспризорников им. Горького. Макаренко успешно руководил ею до середины 1928 года, однако в связи с тем, что его методы руководство страны посчитало не совсем советскими, от руководства колонией отстранили.В этот период времени с черновиком рукописи 1-й части романа Макаренко познакомился Алексей Максимович Горький, и всячески затем способствовал тому, чтобы книга увидела свет. Из-за конфликта Макаренко с Надеждой Константиновной Крупской, публиковать её в СССР не соглашалось ни одно издательство.Вдова Ленина посчитала методы Макаренко авторитарными, жестокими и эксплуатирующими детский труд. С учётом того, что она к тому времени являлась заместителем наркома просвещения РСФСР, была одним из создателей советской системы народного образования и почётным членом АН СССР, реакция издательств вполне объяснима. Почему Крупская не делала поправку на сложность человеческого материала, с которым приходилось работать третируемого ею педагогу, для автора до сих пор является загадкой. Также совершенно непонятно, почему и критики, и сам Макаренко, считали его методы не советскими или недостаточно советскими.Как бы там ни было, но Горький, который знал Крупскую задолго до революции, проигнорировал её мнение, и сначала в 1933 году издал первую часть "Педагогической поэмы" в руководимом им "Литературном альманахе" издательства "Художественная литература", а в 1935 году – две остальные. Два года спустя в том же издательстве роман вышел уже отдельной книгой, и затем множество раз переиздавался. Удивительно, но он читается не как скучный педагогический трактат, а как приключенческое произведение, и при этом события в нём описываются абсолютно реальные, а герои имели в жизни реальных прототипов.Книга практически сразу стала популярной за рубежом – её перевели на 36 языков. Английский, голландский и французский переводы 30-х годов публиковали с названием "Путёвка в жизнь". Объясняется это чисто коммерческими интересами издателей. В 30-е годы в Европе, и не только, пользовался широкой популярностью первый советский звуковой фильм "Путёвка в жизнь" (1931) – он шёл на экранах 107 стран мира. Хоть в нём и рассказывалось про педагогический опыт совсем другой колонии, подмосковной Болшевской трудовой коммуны, западные деляги считали совпадение названий допустимым маркетинговым ходом.Об экранизации же самой "Педагогической поэмы" в СССР задумались только в середине 50-х – до войны не успели, а сразу после войны на это просто не было средств. Но, наконец, в конце 1954 года при составлении плана кинопроизводства на следующий год Киевская киностудия получила заказ на экранизацию романа.Сценарий написал московский кинодраматург Иосиф Маневич. Он специально выезжал для работы в Дом творчества кинематографистов "Болшево", располагавшийся на территории современного подмосковного города Королёв.После сценарий дорабатывал режиссёр киевской киностудии Алексей Маслюков, который ещё в 30-х специализировался на постановке детских фильмов или фильмов про детей. К съёмкам он приступил не один, а с женой Мечиславой Маевской. Это был их второй совместный фильм, первый, "Митька Лелюк" (1938), они поставили ещё до войны.На главную роль Антона Макаренко был приглашён даже внешне чем-то похожий на него московский актёр театра имени Вахтангова Владимир Николаевич Емельянов. Его первая работа в кино – Феликс Эдмундович Дзержинский в фильме "Вихри враждебные" (1953) – сразу задала тон всех его последующих ролей, как эпизодических, так и главных, в которых он в основном играл положительных героев. Из почти 80-ти его киноработ именно Антон Макаренко стал наиболее заметной… хотя, возможно отдельные читатели вспомнят его по роли фельдмаршала Кейтеля из "Семнадцати мгновений весны". На того он тоже был похож.На эпизодическую, но политически и композиционно важную роль Максима Горького в Киев пригласили звезду послевоенного советского кино Павла Кадочникова. Известным он как раз стал здесь же, в столице УССР, после главной роли в снятом здесь в 1947 году фильме "Подвиг разведчика". Горького ему предстояло играть второй раз в своей карьере – первый был ещё до войны, в 1940 году в фильме "Яков Свердлов" (1940), причём тогда его утверждение на роль не обошлось без курьёза.Художественная комиссия единогласно проголосовала против кандидатуры Кадочникова, считая 25-летнего актёра для неё слишком молодым. Тогда режиссёр попросил его выйти в соседнюю комнату и там загримироваться. Когда Кадочников вернулся, члены комиссии ахнули: артист был неотличимо похож на писателя, и его тут же утвердили. Спустя 15 лет проблем с несоответствием возраста уже не существовало.На роль заводилы первой группы беспризорников, с которыми предстояло по сюжету столкнуться Макаренко – Задорова пригласили молодого и уже известного после "блокбастеров" того времени "Молодая гвардия" (1948), "Адмирал Ушаков" (1953), "Корабли штурмуют бастионы" (1953) и "Герои Шипки" (1954) Георгия Юматова. Конечно, 29-летний актёр был уже немного староват для роли 14-летнего беспризорника, а именно столько было прототипу Задорова – Павлу Архангельскому – в 1920-м году.С другой стороны, люди во время Гражданской войны взрослели быстрее, да и сцена, когда Макаренко бьёт своего воспитанника, и после этого воспитанники начинают его уважать, становится более логичной. Для героя Юматова это главный психологический момент его героя. По сюжету он фактически является заводилой в "малине", в которую беспризорники превратили бывшую колонию, которую Макаренко приехал поднимать. Игнорируя его и третируя, Задоров и его подпевалы, сами того не понимая, ставили крест на своём возможном будущем. Но Макаренко-то и остальные педагоги это понимают, и вот, не выдержав психического напряжения, Антон Семёнович нарушает негласное табу на рукоприкладство, и хоть беспризорников много больше, они сильнее и у них есть ножи, он бьёт их главаря. Однако вместо того, чтобы броситься на обидчика, те, наконец, начинают его слушаться.Кстати, в жизни Павел Архангельский потом стал инженером-гидрологом, жил в Вологде. Во время войны воевал инженером-сапёром, дослужился до звания майора, командовал сапёрным батальоном.Григория Буруна, которого на самом деле звали Григорий Супрун, сыграл другой известнейший впоследствии актёр Юрий Саранцев. В его "копилке" множество ролей, например, командира дивизии, в которой служит Маэстро в фильме "В бой идут одни старики" (1973) или Петра Вершигоры в "Думе о Ковпаке" (1973-76). Но, наверняка, большинство зрителей помнят его фактурный голос, которым говорит, например, Остап Бендер в гайдаевских "12-ти стульях" и многие другие герои отечественных и зарубежных фильмов.Его Бурун тоже та ещё "штучка" – ворует у колонии деньги, потом, после обращения Макаренко ко всем колонистам, их подбрасывает. Потом ворует конфеты, из-за которых его потом и раскрывают. Под угрозой оказаться выгнанным, он просит делать с ним что угодно, но оставить в колонии, так как понимает, что только она может сделать из него Человека. В результате в финале ленты именно ему поручается торжественно скосить первый сноп в торжественный праздник Первого снопа. Кстати, Сарпнцеву тоже на время съёмок было 27 лет, а не 16, как его герою в 1920 году.Реальный Григорий Супрун, благодаря упорному труду, стал инженером, работал в Харькове, а в годы войны от звания военинженера 2-го ранга дослужился до гвардии инженер-полковника – эвакуировал и ремонтировал танки и самоходки.Второй ролью в кино для 26-летнего Ролана Быкова – главного впоследствии кота Базилио и Бармалея страны, стал Степан Перец. В новой колонии в бывшем Куряжском монастыре (Куряже) под Харьковом, куда Колонию им. Горького перевели в 1926 году, он был главарём беспризорников, сопротивлявшимся порядкам Макаренко. В стране потом даже долго слово такое ходило – куряжиться.Очень любопытная судьба у исполнителя роли ещё одного из главных воспитанников Макаренко – актёра Юлиана Панича. Роль Семёна Карабанова стала для него первой в кино. Хоть он и родился на территории Украины – в Зиновьеске, в недавнем прошлом Кировограде, а сейчас Кропивницком – на 1955 год работал в Москве в Академическом театре драмы им. Пушкина. В 60-е переехал в Ленинград, стал одним из создателей студии "Лентелефильм", но затем, в июне 1972 года, как еврей эмигрировал в Израиль. Однако работу по специальности он там получить не смог, и, обзавёвшись израильским гражданством, уже через два месяца оказался в Мюнхене на американской радиостанции "Свобода". Проработал там 23 года, причём карьера его началась с чтения в эфире солженицинского "Архипелага ГУЛаг". Сначала работал диктором под псевдонимом "Александр Виноградов", с 1977 года – под своей фамилией. Выслужился до должностей режиссёра и продюсера, в 1980 году стал гражданином США, с 1996 года жил под Парижем, где и умер.В Педагогической же поэме сыграл щирого украинца Семёна Карабанова, который в какой-то момент за компанию со своим проштрафившимся дружком уходит из колонии, но затем слёзно просит его принять обратно. Это ему Макаренко доверяет привезти из города в колонию деньги, доверив не только их, но и револьвер, и коня. Такое доверие трогает парня, недавнего рецидивиста, до глубины души.Самое главное в этой истории, что с прообразом Карабанова – Семёном Калабалиным, она произошла на самом деле, и он стал не просто настоящим Человеком – а продолжателем дела Антона Макаренко, выдающимся педагогом и зачинателем целой династии выдающихся педагогов. В годы войны он был разведчиком, забрасывался во вражеский тыл и провёл уникальную операцию по дезинформированию врага.Фильм вызвал в обществе немалый резонанс, собрав только в первый год проката 32,3 млн. зрителей. Как раз в это время в Одессе восстанавливали киностудию. Приехавшие туда молодые кинематографисты по образцу колонии беспризорников под Харьковом, назвали своё общежитие Куряж, намекая на своё такое же босячество. Говорят, что идея принадлежала Петру Тодоровскому.К сожалению, и книгу "Педагогическая поэма", и её экранизацию сегодня вспоминают редко. Педагогика вообще оказалась в загоне – труд учителя плохо оплачивается, некоторые бывшие президенты вообще рекомендуют им идти за благополучием в бизнес. Любой ученик может практически безнаказанно оскорбить, а то и избить учителя, и "крайним" окажется последний. Антон Макарович завершает фильм "Педагогическая поэма" словами: "Воспитывая детей, педагоги и родители должны помнить, что они воспитываю будущую историю нашей страны". Можете сами экстраполировать, какую будущую историю России мы готовим с таким воспитанием.Ну а фильм рекомендую посмотреть, хотя бы потому, что это в нашей стране было, и по историческим меркам, было совсем недавно, всего лишь какой-то век назад.

https://ukraina.ru/20221020/1039954169.html

https://ukraina.ru/20251116/stsenarist-maklyarskiy-krovavaya-gebnya-v-kinematografe--1071688760.html

https://ukraina.ru/20241110/1058771609.html

https://ukraina.ru/20250730/malchishku-zvali-kapitanom--realnaya-istoriya-odesskogo-podpolya-ot-odesskoy-kinostudii-1066163909.html

ссср

харьков

полтава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история украины, история ссср, ссср, харьков, полтава, дети, кино, фильм, кинематограф, киностудия им. довженко