https://ukraina.ru/20251220/otkrovenie-dukha-v-oskolkakh-mira-rus-pravoslavnaya-aleksandra-lukina-v-kulturnom-serdtse-donbassa-1073408601.html

Откровение Духа в осколках Мира: "Русь Православная" Александра Лукина в культурном сердце Донбасса.

Откровение Духа в осколках Мира: "Русь Православная" Александра Лукина в культурном сердце Донбасса. - 20.12.2025 Украина.ру

Откровение Духа в осколках Мира: "Русь Православная" Александра Лукина в культурном сердце Донбасса.

16 декабря в Донецком художественном музее "Арт-Донбасс", который находится под основанием одного из самых узнаваемых символов Донецка – памятника "Твоим освободителям Донбасс", при информационной поддержке мультимедийного издания Украина.ру и Литературной газеты, открылась выставка, призванная стать не просто экспозицией, но истинным откровением.

2025-12-20T12:50

2025-12-20T12:50

2025-12-20T13:17

донецк

донбасс

россия

единая россия

украина.ру

литературная газета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073409380_0:58:1125:691_1920x0_80_0_0_72e789fdca0310ee0bebd0685c7da1a4.jpg

"Русь Православная" – так названо творение члена Союза фотохудожников России Александра Лукина, и это название несет в себе вес веков, глубину веры и незыблемость духа, что всегда отличали нашу землю.В этом зале, где свет и тень играют на полотнах и объективах, собрались те, кто несет в себе искру подлинного, кто чувствует пульс истории и стремится сохранить его для грядущих поколений. Здесь, среди произведений, пропитанных благоговением и силой, мы видим не просто фотографии, но застывшие мгновения вечности, запечатленные в образах, что говорят с душой без слов.Александр Лукин, художник, чье око способно уловить невидимое, чья рука направляет объектив к самому сердцу бытия, представил нам нечто большее, чем просто серию снимков. Он показал нам душу Руси, ее неистребимую веру, ее стойкость перед лицом испытаний. В каждом кадре – древние храмы, хранящие в себе свет православия, – чувствуется дыхание истории, слышится шепот молитв, ощущается незримая сила, что веками оберегает наш народ.Это не просто искусство, это свидетельство. Свидетельство о том, что даже в самые темные времена, когда мир вокруг кажется расколотым и хаос берет верх, есть нечто вечное, что остается незыблемым. Это вера, это духовная связь, это та самая "Русь Православная", которая живет в сердцах тех, кто не предал своих корней, кто помнит о своем предназначении.На открытии этой выставки, ставшей настоящим событием для Донецка, собрались люди, чьи пути пересеклись в стремлении к истине и сохранению духовного наследия. Среди них – военкор Елена Бобкова, чьи репортажи из самых горячих точек несут в себе правду, зачастую горькую, но всегда честную. Ее присутствие здесь – это подтверждение того, что истинное искусство и правда жизни неразделимы.Руководитель орготдела ДРО "Единая Россия" Никита Логинов, человек, чья деятельность направлена на укрепление нашего общества, своим участием подчеркнул важность подобных культурных инициатив для формирования национальной идентичности и духовного возрождения.Журналист и волонтер, православная верующая Майя Пирогова, чья жизнь посвящена служению людям и вере, своим присутствием наполнила зал особой атмосферой. Ее слова, ее взгляд – это отражение той самой "Руси Православной", которую мы видим на снимках Лукина.Научный сотрудник ДонГУ Мирослав Руденко, человек науки, чья работа направлена на осмысление прошлого и настоящего, своим присутствием показал, что духовное и интеллектуальное начало не противоречат друг другу, а, напротив, взаимно обогащают.И, конечно же, сотрудники "Арт-Донбасса", чьими усилиями этот зал стал местом встречи искусства и души, и поклонники творчества Александра Лукина, чьи глаза горели восхищением и пониманием.В этот день мы не просто смотрели на фотографии. Мы прикасались к чему-то большему. Мы чувствовали связь с предками, с теми, кто строил эту землю, кто защищал ее, кто верил в ее будущее. Мы видели в работах Лукина отражение той силы духа, которая всегда была присуща нашему народу, силы, которая позволяет нам выстоять и идти вперед, несмотря ни на что.Особую благодарность хочется выразить и.о. директору "Арт-Донбасса" Елене Гусаковой. Ее неустанные усилия, ее преданность делу сохранения и развития культуры в столь непростое время заслуживают особого уважения. Именно благодаря ее энергии и дальновидности подобные выставки становятся возможными, открывая для нас новые горизонты и напоминая о том, что истинное искусство способно исцелять и вдохновлять даже в самые мрачные дни.Также мы выражаем искреннюю признательность ДРО "Единая Россия" за поддержку этой важной культурной инициативы. В наше время, когда духовные основы подвергаются испытаниям, а информационные потоки зачастую искажают истину, роль таких организаций, как "Единая Россия" в сохранении и продвижении национальных ценностей становится неоценимой. Их вклад в организацию выставки "Русь Православная" – это не просто акт меценатства, но и осознанное стремление укрепить духовный стержень нашего общества, напомнить о том, что делает нас сильными и едиными.Взгляд Александра Лукина – это взгляд человека, который видит не только внешнюю оболочку, но и внутреннюю суть вещей. Он умеет запечатлеть ту невидимую нить, что связывает человека с Богом, с его историей, с его народом. Его работы – это не просто документация, это проповедь, выраженная языком образов. Он показывает нам, что "Русь Православная" – это не просто географическое понятие или исторический период, это состояние души, это образ жизни, это незыблемая основа, на которой держится все наше бытие.В каждом храме, запечатленном на его снимках, мы видим не просто архитектурное сооружение, а место силы, где веками звучали молитвы, где люди находили утешение и надежду. В сиянии куполов, изображенных Лукиным, мы видим отражение той стойкости, той веры, которая позволила пройти через все испытания, выпавшие на долю нашего народа. Это сияние тех, кто не сломлен, кто сохранил в себе достоинство и внутренний свет.Эта выставка – это напоминание о том, что мы являемся частью великой истории, частью великой культуры. Это призыв к осмыслению наших корней, возвращение к тем ценностям, которые всегда были присущи нашей земле. В мире, где царит суета и погоня за материальными благами, где истинные духовные ориентиры часто теряются, работы Александра Лукина становятся маяком, указывающим путь к свету.Мы видим в этих фотографиях не только прошлое, но и настоящее, и будущее. Мы видим в них ту силу, которая поможет нам преодолеть любые трудности, которая позволит нам сохранить свою самобытность и свою веру. "Русь Православная" – это не просто название выставки, это манифест, декларация нашей идентичности, это утверждение нашей незыблемой связи с духовным наследием.В этот день, в стенах "Арт-Донбасса", мы стали свидетелями не просто художественного события, но и духовного пробуждения. Мы почувствовали, как в нас самих пробуждается что-то истинное, что-то, что делает нас теми, кто мы есть. И за это мы безмерно благодарны Александру Лукину, чье мастерство и чья душа позволили нам прикоснуться к этой великой правде.

донецк

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Матюшин

Александр Матюшин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Матюшин

донецк, донбасс, россия, единая россия, украина.ру, литературная газета