https://ukraina.ru/20251217/koreyskiy-stalin-pak-chon-khi--sozdatel-yuzhnoy-korei-1072893421.html

"Корейский Сталин". Пак Чон Хи – создатель Южной Кореи

"Корейский Сталин". Пак Чон Хи – создатель Южной Кореи - 17.12.2025 Украина.ру

"Корейский Сталин". Пак Чон Хи – создатель Южной Кореи

17 декабря 1963 года генерал Пак Чон (в другой транскрипции – Чжон) Хи на демократических выборах был избран президентом Южной Кореи. Однако поднять доставшуюся ему страну из экономической разрухи можно было только диктаторскими методами

2025-12-17T16:00

2025-12-17T16:00

2025-12-17T16:00

история

история

южная корея

сша

япония

джон кеннеди

цру

экономика

реформы

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072894816_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c04c0a1a95fb794d35440d8472dfc9b1.jpg

Пак Чон Хи родился в 1917 году в деревне близ города Тэгу на юго-востоке Кореи, которая тогда ещё была единой. Он был седьмым ребёнком в семье обнищавшего аристократа. Окончив в 1937 году с отличием педагогическое училище, Пак некоторое время поработал учителем, а в 1940-м решил пойти в японскую армию (страна с 1910 года была оккупирована Японией).Пак Чон Хи поступил в военную академию армии Маньчжоу-Го. По завершении учёбы в ней в 1942 году в числе лучших выпускников (он получил золотые часы из рук императора Пу И), Пак был отобран для дальнейшего обучения в Военной академии Императорской армии Японии. Окончив академию третьим в своём выпуске, он до конца Второй мировой войны в звании лейтенанта служил в 8-й пехотной дивизии армии Маньчжоу-Го под японским именем Масао Такаги.В 1945 году Пак Чон Хи уже под своим именем поступил в военную академию Республики Корея (Южной Кореи), где увлекся левыми идеями. В октябре 1948 года он принял участие в восстании в Ёсу, которое удалось подавить лишь при помощи американских войск, и был приговорён к смерти. Однако по личному распоряжению президента Ли Сын Мана молодого и способного офицера помиловали. Важную роль в этом сыграл американский военный советник Джеймс Хаусман, который заявил президенту, что Пак Чон Хи "чертовски хороший военный".Ходили также слухи, что Пак спас свою жизнь, выдав всех коммунистов внутри армии Южной Кореи, в том числе и своего родного брата, который был казнён. После помилования Пак стал офицером военной разведки, занимавшейся выявлением и уничтожением коммунистов в армии.В 1950 году командовал дивизией и считался одним из лучших боевых офицеров Юга, к концу войны дослужившись до бригадного генерала. После окончания боевых действий в 1953 году Пак в течение года проходил спецподготовку на американской военной базе Форт Силл в штате Оклахома.К концу 1950-х Пак Чон Хи разочаровался в Ли Сын Мане, ставшем диктатором. Страна погрязла в коррупции и почти не развивалась экономически. Однако президент Южной Кореи отчаянно цеплялся за власть, и в марте 1960-го 84-летний Ли выиграл очередные президентские выборы – на этот раз безальтернативные. Это вызвало в Южной Корее массовые протесты, в апреле в стране произошла революция, и к власти к ней пришло новое руководство во главе с президентом Юн Бо Соном.При нём страна погрузилась в политический хаос – только за первые 5 месяцев 1961 года состав кабинета министров менялся трижды. И тогда армия решила взять власть в свои руки. 16 мая 1961 года военные за несколько часов заняли Сеул, фактически не встретив никакого сопротивления. Формально к власти пришел Военно-революционный комитет во главе с генералом армии Чан До Ёном, первым заместителем которого был Пак Чон Хи. Однако 2 июля 1961 года Чан ушёл в отставку, а вскоре был арестован за попытку убить Пака, который с этого времени стал председателем комитета, а вскоре и фактическим лидером Южной Кореи, ведь президент ушёл со своего поста в марте 1962 года.В самом начале своего правления Пак Чон Хи создал Центральное разведывательное управление и наделил его самыми широкими полномочиями. Сотрудники ЦРУ арестовывали любого, кто подозревался в вольнодумстве.Поначалу граждане Южной Кореи были довольны действиями хунты во главе с Пак Чон Хи. До конца лета 1961 года были арестованы или уволены 17 тысяч гражданских служащих и 2 тысячи военных, а у коррумпированных политиков и бюрократов конфисковали незаконно нажитое имущество. Участников банд арестовали и провели связанными по улицам Сеула, как немецких пленных в Москве. Новые власти также разгромили "молодёжные корпуса", созданные при Ли Сын Мане. Эти структуры были своего рода аналогом нацистских штурмовиков, которые формально не являлись частью государства, но были ответственны за чистки и бессудные расправы.Второй задачей хунты было развитие экономики. Южная Корея находилась на уровне отсталых африканских стран. Во всей стране не было ни одного многоэтажного здания, иностранцы называли её "страной соломенных крыш".В ноябре 1961 года Пак Чон Хи встретился с президентом США Джоном Кеннеди и убедил его в своей приверженности борьбе против коммунизма, а также в намерении провести в своей стране демократические выборы.Его экономическая программа предусматривала превращение Южной Кореи в страну-фабрику, которая будет покупать за рубежом сырьё и технологии, и экспортировать готовый товар. Но для этого нужны были кредиты, а ещё лучше – прямая финансовая помощь. И Пак её получил: за период с 1962-го по 1969-й годы США предоставили Южной Корее помощь в размере более $ 1,6 млрд (около 10 млрд на современные деньги).16 марта 1963 года Пак Чон Хи выступил с заявлением, что страна не созрела для гражданского управления, и военный режим надо продлить ещё на четыре года.Такой ход событий не понравился США, и они начали притормаживать финансирование, которое составляло 50% госбюджета Южной Кореи. 30 августа 1963 года Пак Чон Хи ушёл с действительной военной службы и выставил свою кандидатуру на пост президента от специально созданной им Демократической республиканской партии. Выборы прошли 15 октября 1963 года, Пак Чон Хи победил Юн Бо Сона с незначительным отрывом (46,6% голосов против 45,1%) и 17 декабря 1963 года стал законно избранным президентом Республики Корея.К тому времени в Южной Корее, несмотря на весь антикоммунизм, был принят первый пятилетний план развития экономики по советскому образцу (1962). Государство жёстко контролировало внешнюю торговлю. Создавать частные банки было запрещено и лишённые финансовой независимости корпорации развивали производства, которые государство считало приоритетными. А чтобы управлять бизнесом было проще, ставку сделали на крупные многопрофильные концерны, или чеболи (группа формально независимых предприятий, находящихся под единым контролем) – Samsung, Hyundai, Gold Star (ныне LG Electronics).Уже в 1963 году южнокорейский ВВП вырос на 9,1%, и на протяжении всего правления Пак Чон Хи его годовой рост составлял в среднем 8-10%. При этом южнокорейские рабочие поначалу получали вдвое меньше, чем их коллеги на Филиппинах, в Таиланде и Тайване, но работали больше – 55 часов в неделю против 45 часов в других странах Юго-Восточной Азии. Лишь с середины 1960-х реальная зарплата южнокорейских рабочих стала хоть немного расти. Все протесты против низкой зарплаты и тяжёлых условий труда жестко подавлялись – не только полицией, но и войсками.В основу развития Южной Кореи была положена сформированная Пак Чон Хи концепция "чучхесон" (в переводе "сам себе хозяин"), чьё название перекликается с учением чучхе в Северной Корее. Но самого лидера Южной Кореи сравнивали не с Ким Ир Сеном, а со Сталиным.Конституция ограничивала срок пребывания президента Южной Кореи на своем посту двумя сроками, и Пак Чон Хи обещал покинуть пост в 1971-м. Но в 1969 году он провёл референдум о возможности переизбрания в третий раз и в 1971 году он снова выиграл президентские выборы.В декабре 1971 года Пак Чон Хи объявил в Южной Корее чрезвычайное положение, в октябре 1972 года – остановил действие конституции и распустил Национальное собрание. В ноябре того же года на референдуме была утверждена новая конституция страны ("Конституция Юсин", буквальное значение – омоложение, обновление). Выборы президента теперь осуществлялись коллегией выборщиков, а президентский срок был увеличен до шести лет, без ограничения количества сроков. Фактически Пак Чон Хи гарантировал себе вечное правление, и переизбирался в 1972 и 1978 годах.Западные партнёры, в первую очередь США, смотрели на всё это сквозь пальцы, поскольку Южная Корея была важной составляющей антикоммунистического фронта. Причём это не фигура речи: во время Вьетнамской войны в Южный Вьетнам было переброшено две южнокорейских дивизии и одна бригада (более 300 000 человек личного состава за весь период пребывания), которые составили самый крупный иностранный воинский контингент в стране после американского. За это Южная Корея получила от США множество военных заказов и дополнительные кредиты.В то же время, нельзя считать Пак Чон Хи американской марионеткой. Он сумел превратить Японию из врага в партнёра. Установив с этой страной дипломатические отношения в 1965 году, он начал умело лавировать между Японией и США, обеспечив приток японских инвестиций. К 1971 году они составили 54% – при доле США 26%.Республика Корея была своеобразной витриной западного мира в Юго-Восточной Азии, и пользовалась режимом наибольшего благоприятствования со стороны США, Канады и Западной Европы. К середине 1970-х Южная Корея опередила в экономической развитии Северную.Залогом успеха экономической политики Пак Чон Хи считается то, что он умело использовал опыт плановой экономики СССР, не отказываясь от преимуществ капиталистической системы. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что Южная Корея, как и другие так называемые "новые индустриальные страны" относится к конфуцианскому культурному региону.Хотя благосостояние жителей Южной Кореи росло (число живущих за чертой бедности сократилось с 40% в 1965 году до 10% в 1979-м, а доход на душу населения превысил $ 1000 в год), осенью 1979 года в стране начались массовые студенческие демонстрации с призывами покончить с диктатурой Пак Чон Хи. Именно они, в конечном итоге, привели к смерти диктатора.26 октября 1979 года в резиденции Пак Чон Хи в Сеуле ужинали три ключевые фигуры Южной Кореи: сам бессменный президент, начальник его личной охраны Ча Чжи Чхоль и давний друг президента – Ким Чжэ Гю, начальник корейского ЦРУ. За ужином они обсуждали, что делать со студенческими демонстрациями в Пусане.Глава ЦРУ поднялся в свой кабинет, положил в карман пистолет и снова спустился к столу. С криком "Как вы можете иметь своим советником столь недостойного червяка?!" Ким Чжэ Гю в упор расстрелял сначала Ча Чжи Чхоля, а потом и самого Пак Чон Хи. Вряд ли Ким готовил убийство заранее, поскольку он оставил в живых трёх свидетелей, не стал бежать из страны и вскоре был задержан. Хотя Ким Чжэ Гю утверждал, что хотел "восстановить демократию", суд пришёл к выводу, что он руководствовался жаждой личной власти. Ким Чжэ Гю был повешен 24 мая 1980 года.Пак Чон Хи был с почестями похоронен на Сеульском национальном кладбище. В Республике Корея споры о президенте-диктаторе не утихают и поныне. Люди склонны забывать злодеяния, потому сегодня многие граждане Южной Кореи довольны правлением Пака и его вкладом в "корейское экономическое чудо". Хотя в мире такие "чудеса" случаются и без диктатуры.

https://ukraina.ru/20250625/voyna-v-koree-nepobeda-yadernoy-sverkhderzhavy-1064248788.html

https://ukraina.ru/20231113/1050978069.html

https://ukraina.ru/20250415/1056131098.html

https://ukraina.ru/20241208/1059452345.html

южная корея

сша

япония

сеул

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, южная корея, сша, япония, джон кеннеди, цру, экономика, реформы, выборы, диктатура, 1970-е годы, сеул, армия, генерал