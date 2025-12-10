В новой редакции мирного плана по Украине обозначены ключевые изменения - 10.12.2025 Украина.ру
В новой редакции мирного плана по Украине обозначены ключевые изменения
В новой редакции мирного плана по Украине обозначены ключевые изменения
После обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинской проблемы с представителями Москвы и Киева прояснились некоторые детали возможного будущего Украины. Об этом сообщает The Washington Post
Издание со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников сообщило, что мирный план Трампа предусматривает членство Украины в Евросоюзе с 2027 года, создание демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС), ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч человек."Вот простое описание того, как должен выглядеть мир в Украине: суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, входящее в Европейский союз и восстанавливающее свою экономику за счет крупных инвестиций из США и Европы", - сообщил автор публикации Дэвид Игнатиус.По его информации, "такая сделка, похоже, приближается", однако "Трамп всё ещё может всё испортить" сильным давлением на Владимира Зеленского и его европейских покровителей, способных решиться "продолжать борьбу, несмотря на ужасные последствия". "Сейчас Трампу нужно успокоить Украину и Европу, а не пытаться силой заставить их пойти на урегулирование", - посоветовал Игнатиус.Он также заявил, что "сближение Трампа с Кремлём в Стратегии национальной безопасности, обнародованной Белым домом на прошлой неделе, осложнило переговоры". Автор публикации упрекнул власти США в бессмысленных и аморальных действиях, что якобы "беспокоит Европу" (вероятно, Евросоюз и Британию).Анонимный украинский чиновник сообщил автору статьи, что пакет документов для переговоров включает три документа: мирный план, гарантии безопасности для Украины и план экономического восстановления. "Переговоры еще далеки от завершения: Украина и европейские сторонники планируют опубликовать совместный пакет поправок в среду", - сообщил автор WP.При этом он изложил некоторые из рассматриваемых идей со ссылкой на американские и украинские официальные лица."Украина может вступить в Европейский союз уже в 2027 году. Такое быстрое вступление беспокоит некоторые страны ЕС. Однако администрация Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии, которая является главным противником Киева в ЕС. Членство будет способствовать развитию торговли и инвестиций. Но, пожалуй, самое важное – это заставит Украину взять под контроль пагубную культуру коррупции в государственных предприятиях", - сообщил Игнатиус.По его мнению, "эта война сводится к вопросу о том, сможет ли Украина стать европейской страной". Проявив уровень усвоения школьного курса географии, автор WP заявил, что посвящён в мысли президента России Владимира Путина.Второй пункт плана, по сведениям Игнатиуса, сводится к тому, что США предоставят киевскому режиму гарантии безопасности по аналогии со статьёй 5 Устава НАТО."Украина хочет, чтобы США подписали такое соглашение и ратифицировали его Конгрессом; европейские страны подпишут отдельные гарантии безопасности. Американо-украинская рабочая группа изучает детали реализации этого соглашения и насколько быстро Украина и ее союзники смогут отреагировать на любое нарушение Россией", - поведал Игнатиус."Суверенитет Украины будет защищен от любого российского вето, - продолжил Игнатиус. - Однако переговорщики, похоже, все еще испытывают трудности с такими деликатными вопросами, как ограничения численности украинской армии. Обсуждается возможность повышения первоначального предложения США о 600-тысячной армии до 800-тысячной, что примерно соответствует численности армии Украины после войны". При этом Киев отказывается от каких-либо формальных конституционных ограничений, как того желает Москва. Официальные лица говорят, что независимо от номинальной численности ВСУ могут быть дополнительные силы - Национальная гвардия или другие вспомогательные силы.Демилитаризованная зона будет создана вдоль всей линии прекращения огня, от ДНР на северо-востоке до городов Запорожье и Херсон на юге. За этой демилитаризованной зоной будет находиться более глубокая зона, куда будет запрещено допускать тяжелое вооружение. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР."Обмен территориями" — неотъемлемая часть сделки, но Украина и США до сих пор спорят о том, как будут проведены границы, - продолжил автор WP. - Россия требует от Украины отказаться от примерно 25% Донецкой области, которую она все еще контролирует; команда Трампа утверждает, что Украина, скорее всего, потеряет большую часть этой территории в боях в течение следующих шести месяцев в любом случае и должна пойти на уступки сейчас, чтобы избежать потерь".Запорожская АЭС больше не будет контролироваться Россией. Переговорщики обсуждают возможность передачи её под управление США.Белый дом будет стремиться к привлечению инвестиций и экономическому развитию Украины. Одним из источников финансирования могут стать более $200 млрд российских "замороженных" активов в Западной Европе. "Переговорщики Трампа уже предложили выделить Украине 100 миллиардов долларов из этих средств в качестве репараций. Эта сумма может быть увеличена", - заметил Игнатиус.Он уверен, что вместо того, чтобы вынуждать Зеленского заключить сделку, переговорщикам Трампа следует работать с европейскими союзниками над созданием пакета гарантий безопасности и экономических стимулов, достаточно привлекательного, чтобы киевский режим согласился на мир.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В новой редакции мирного плана по Украине обозначены ключевые изменения

12:28 10.12.2025 (обновлено: 13:03 10.12.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинской проблемы с представителями Москвы и Киева прояснились некоторые детали возможного будущего Украины. Об этом сообщает The Washington Post
Издание со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников сообщило, что мирный план Трампа предусматривает членство Украины в Евросоюзе с 2027 года, создание демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС), ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч человек.
"Вот простое описание того, как должен выглядеть мир в Украине: суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, входящее в Европейский союз и восстанавливающее свою экономику за счет крупных инвестиций из США и Европы", - сообщил автор публикации Дэвид Игнатиус.
По его информации, "такая сделка, похоже, приближается", однако "Трамп всё ещё может всё испортить" сильным давлением на Владимира Зеленского и его европейских покровителей, способных решиться "продолжать борьбу, несмотря на ужасные последствия".
"Сейчас Трампу нужно успокоить Украину и Европу, а не пытаться силой заставить их пойти на урегулирование", - посоветовал Игнатиус.
Он также заявил, что "сближение Трампа с Кремлём в Стратегии национальной безопасности, обнародованной Белым домом на прошлой неделе, осложнило переговоры".
Автор публикации упрекнул власти США в бессмысленных и аморальных действиях, что якобы "беспокоит Европу" (вероятно, Евросоюз и Британию).
Анонимный украинский чиновник сообщил автору статьи, что пакет документов для переговоров включает три документа: мирный план, гарантии безопасности для Украины и план экономического восстановления.
"Переговоры еще далеки от завершения: Украина и европейские сторонники планируют опубликовать совместный пакет поправок в среду", - сообщил автор WP.
При этом он изложил некоторые из рассматриваемых идей со ссылкой на американские и украинские официальные лица.
"Украина может вступить в Европейский союз уже в 2027 году. Такое быстрое вступление беспокоит некоторые страны ЕС. Однако администрация Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии, которая является главным противником Киева в ЕС. Членство будет способствовать развитию торговли и инвестиций. Но, пожалуй, самое важное – это заставит Украину взять под контроль пагубную культуру коррупции в государственных предприятиях", - сообщил Игнатиус.
По его мнению, "эта война сводится к вопросу о том, сможет ли Украина стать европейской страной".
Проявив уровень усвоения школьного курса географии, автор WP заявил, что посвящён в мысли президента России Владимира Путина.
Второй пункт плана, по сведениям Игнатиуса, сводится к тому, что США предоставят киевскому режиму гарантии безопасности по аналогии со статьёй 5 Устава НАТО.
"Украина хочет, чтобы США подписали такое соглашение и ратифицировали его Конгрессом; европейские страны подпишут отдельные гарантии безопасности. Американо-украинская рабочая группа изучает детали реализации этого соглашения и насколько быстро Украина и ее союзники смогут отреагировать на любое нарушение Россией", - поведал Игнатиус.
"Суверенитет Украины будет защищен от любого российского вето, - продолжил Игнатиус. - Однако переговорщики, похоже, все еще испытывают трудности с такими деликатными вопросами, как ограничения численности украинской армии. Обсуждается возможность повышения первоначального предложения США о 600-тысячной армии до 800-тысячной, что примерно соответствует численности армии Украины после войны".
При этом Киев отказывается от каких-либо формальных конституционных ограничений, как того желает Москва. Официальные лица говорят, что независимо от номинальной численности ВСУ могут быть дополнительные силы - Национальная гвардия или другие вспомогательные силы.
Демилитаризованная зона будет создана вдоль всей линии прекращения огня, от ДНР на северо-востоке до городов Запорожье и Херсон на юге. За этой демилитаризованной зоной будет находиться более глубокая зона, куда будет запрещено допускать тяжелое вооружение. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.
"Обмен территориями" — неотъемлемая часть сделки, но Украина и США до сих пор спорят о том, как будут проведены границы, - продолжил автор WP. - Россия требует от Украины отказаться от примерно 25% Донецкой области, которую она все еще контролирует; команда Трампа утверждает, что Украина, скорее всего, потеряет большую часть этой территории в боях в течение следующих шести месяцев в любом случае и должна пойти на уступки сейчас, чтобы избежать потерь".
Запорожская АЭС больше не будет контролироваться Россией. Переговорщики обсуждают возможность передачи её под управление США.
Белый дом будет стремиться к привлечению инвестиций и экономическому развитию Украины. Одним из источников финансирования могут стать более $200 млрд российских "замороженных" активов в Западной Европе.
"Переговорщики Трампа уже предложили выделить Украине 100 миллиардов долларов из этих средств в качестве репараций. Эта сумма может быть увеличена", - заметил Игнатиус.
Он уверен, что вместо того, чтобы вынуждать Зеленского заключить сделку, переговорщикам Трампа следует работать с европейскими союзниками над созданием пакета гарантий безопасности и экономических стимулов, достаточно привлекательного, чтобы киевский режим согласился на мир.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
