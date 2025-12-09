https://ukraina.ru/20251209/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-9-dekabrya-1072834196.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 9 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 09.12.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска развивают наступление в Запорожской области, активизировались в Сумской и Харьковской областях, а также взяли под контроль центр города Северск в ДНР. Кроме того, продолжается зачистка окруженных украинских войск в Мирнограде.

