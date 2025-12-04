https://ukraina.ru/20251204/minoborony-ukrainy-otchitalos-za-kodifikatsiyu-komponentov-bespilotnikov-1072640459.html

Минобороны Украины отчиталось за кодификацию компонентов беспилотников

Министерство обороны Украины кодифицировало более 250 наименований компонентов беспилотников. Об этом 4 декабря сообщил министр обороны постсоветской республики Денис Шмыгаль

Среди компонентов беспилотников наибольшую часть составляют средства автодонаведения и управления боеприпасами, элементы систем связи и управления. Кодификации подвергнуты также батареи, средства запуска и посадки, отдельные элементы корпуса и другие составляющие. Глава Минобороны Украины заявил в телеграм-канале о критической важности обеспечения местного военпрома компонентами именно украинских производителей. "И теперь рынок комплектующих становится одним из ключевых приоритетов оборонного кластера Brave1, - сказано в публикации. - Во время конференции "BRAVE1 components" запустили специальную грантовую программу для украинских производителей компонентов беспилотных систем". Среди других инструментов поддержки отмечены также проект "Библиотека комплектующих" — цифровая платформа, где украинские компании-производители БПЛА, НРК, РЭБ/РЭР могут находить производителей компонентов и налаживать партнерство. Библиотека зарегистрировала 230 пользователей и размещено более 150 наименований продукции.Также упомянута грантовая программа "Сделано для Победы", направленная на поддержку предприятий, производящих компоненты вооружения и военной техники, и программа льготного кредитования для масштабирования критически важных предприятий ОПК. "Украинские предприятия получили кредиты на 5 млрд грн ($120 млн). Все это совокупно должно дать результат, который наш враг почувствует на поле боя, - отметил Шмыгаль. - Развитие компонентной базы Украины имеет значение не только для Украины. Это важно для всего свободного мира". Шмыгаль пригласил иностранные компании инвестировать в украинские предприятия, налаживать совместное производство и сбыт. Ранее на эту тему: Британия наладит производство дронов Octopus по лицензии УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

