https://ukraina.ru/20251201/ataka-na-leningradskuyu-oblast-povrezhdennye-doma-pvo-nochyu-sbila-desyatki-vrazheskikh-dronov-nad-1072439976.html

Атака на Ленинградскую область, поврежденные дома: ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией

Атака на Ленинградскую область, поврежденные дома: ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией - 01.12.2025 Украина.ру

Атака на Ленинградскую область, поврежденные дома: ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России, сообщили в Минобороны, передает 1 декабря телеграм-канал Украина.ру

2025-12-01T07:45

2025-12-01T07:45

2025-12-01T08:37

новости

ленинградская область

россия

ростовская область

минобороны

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

По четыре аппарата уничтожено над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.По три дрона сбито над Азовским морем и Ленинградской областью, два - над Воронежской областью, а также по одному над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале уточнил, что над регионом уничтожили четыре дрона.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также заверил, что в регионе пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Ему вторит глава Смоленской области Василий Анохин, который также написал об отсутствии пострадавших и разрушений инфраструктуры, и заверил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.В то же время обломки БПЛА повредили три частных дома в Краснодарском крае."В Северском районе обломки БПЛА повредили три частных дома. Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы", - сообщил оперативный штаб региона.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.

ленинградская область

россия

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ленинградская область, россия, ростовская область, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины