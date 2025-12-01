https://ukraina.ru/20251201/ataka-na-leningradskuyu-oblast-povrezhdennye-doma-pvo-nochyu-sbila-desyatki-vrazheskikh-dronov-nad-1072439976.html
Атака на Ленинградскую область, поврежденные дома: ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России, сообщили в Минобороны, передает 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-01T07:45
2025-12-01T07:45
2025-12-01T08:37
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
07:45 01.12.2025 (обновлено: 08:37 01.12.2025)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России, сообщили в Минобороны, передает 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
По четыре аппарата уничтожено над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.
По три дрона сбито над Азовским морем и Ленинградской областью, два - над Воронежской областью, а также по одному над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.
Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале уточнил, что над регионом уничтожили четыре дрона.
"По предварительным данным, уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также заверил, что в регионе пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Ему вторит глава Смоленской области Василий Анохин, который также написал об отсутствии пострадавших и разрушений инфраструктуры, и заверил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.
В то же время обломки БПЛА повредили три частных дома в Краснодарском крае.
"В Северском районе обломки БПЛА повредили три частных дома. Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы", - сообщил оперативный штаб региона.