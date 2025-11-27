Прокурор Черкасской окружной прокуратуры погорел на фейковой инвалидности - 27.11.2025 Украина.ру
Прокурор Черкасской окружной прокуратуры погорел на фейковой инвалидности
Прокурор Черкасской окружной прокуратуры погорел на фейковой инвалидности - 27.11.2025 Украина.ру
Прокурор Черкасской окружной прокуратуры погорел на фейковой инвалидности
Прокурор Черкасской окружной прокуратуры с помощью должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно оформил себе вторую группу инвалидности и получил выплаты более 580 тыс грн ($11,5 тыс). Об этом 27 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины
ГБР направило в суд обвинительный акт по уголовному делу в отношении прокурора и четырех бывших должностных лиц учреждения "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы" – председателя и трех членов областной комиссии МСЭК."В 2019 году медики сознательно подделали акты осмотра и протокол заседания, где якобы подтверждалось наличие у тогдашнего работника полиции, а ныне прокурора, диагнозов и степеней нарушения здоровья для оформления инвалидности. На основании сфальсифицированных документов глава комиссии выдала выписку из акта осмотра МСЭК и справку о потере трудоспособности", - сказано в официальном сообщении. Следователи выяснили, что в реальности объективные результаты обследований не давали оснований для оформления инвалидности."Получив фиктивные бумаги прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области", - рассказали следователи.В итоге украинский прокурор незаконно обогатился на сумму более полумиллиона гривен. "Кроме того, в рамках расследования "дел Майдана" установлено, что этот же прокурор, работая в январе 2014 года следователем райотдела милиции, фальсифицировал материалы уголовных производств. Он незаконно задерживал граждан и привлекал их к ответственности, препятствуя мирным акциям в Черкассах", - отметили в ГБР.Действия фигуранта квалифицированы по нескольким статьям УК Украины, включая мошенничество и препятствие проведению законных собраний или митингов. Действия бывших должностных лиц Черкасской областной МСЭК также квалифицированы по нескольким уголовным статьям.Ранее стало известно, что После проверки на Украине уволены 74 прокурора-"инвалида"
https://ukraina.ru/20251126/1072227660.html
Новости
новости, украина, россия, гбр, прокуратура, прокурор, черкасская область, коррупция, инвалидность, криминал, антикоррупционеры, мошенничество, майдан, 22 февраля 2014, госпереворот, эксперты
Новости, Украина, Россия, ГБР, Прокуратура, прокурор, Черкасская область, коррупция, инвалидность, криминал, антикоррупционеры, мошенничество, Майдан, 22 февраля 2014, госпереворот, эксперты

Прокурор Черкасской окружной прокуратуры погорел на фейковой инвалидности

10:12 27.11.2025 (обновлено: 10:38 27.11.2025)
 
Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© commons.wikimedia.org / Dgho
Прокурор Черкасской окружной прокуратуры с помощью должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно оформил себе вторую группу инвалидности и получил выплаты более 580 тыс грн ($11,5 тыс). Об этом 27 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины
ГБР направило в суд обвинительный акт по уголовному делу в отношении прокурора и четырех бывших должностных лиц учреждения "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы" – председателя и трех членов областной комиссии МСЭК.
"В 2019 году медики сознательно подделали акты осмотра и протокол заседания, где якобы подтверждалось наличие у тогдашнего работника полиции, а ныне прокурора, диагнозов и степеней нарушения здоровья для оформления инвалидности. На основании сфальсифицированных документов глава комиссии выдала выписку из акта осмотра МСЭК и справку о потере трудоспособности", - сказано в официальном сообщении.
Следователи выяснили, что в реальности объективные результаты обследований не давали оснований для оформления инвалидности.
"Получив фиктивные бумаги прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области", - рассказали следователи.
В итоге украинский прокурор незаконно обогатился на сумму более полумиллиона гривен.
"Кроме того, в рамках расследования "дел Майдана" установлено, что этот же прокурор, работая в январе 2014 года следователем райотдела милиции, фальсифицировал материалы уголовных производств. Он незаконно задерживал граждан и привлекал их к ответственности, препятствуя мирным акциям в Черкассах", - отметили в ГБР.
Действия фигуранта квалифицированы по нескольким статьям УК Украины, включая мошенничество и препятствие проведению законных собраний или митингов. Действия бывших должностных лиц Черкасской областной МСЭК также квалифицированы по нескольким уголовным статьям.
26 ноября, 17:29
26 ноября, 17:29
После проверки на Украине уволены 74 прокурора-"инвалида" Генеральный прокурор Украины Андрей Костенко сообщил о результатах масштабной проверки сотрудников ведомства, имеющих статус инвалида. После его назначения на должность всех таких прокуроров направили на комплексное освидетельствование в Квалификационно-дисциплинарную комиссию (КДК). Об этом 26 ноября написал Телеграм-канал Украина.ру
Ранее стало известно, что После проверки на Украине уволены 74 прокурора-"инвалида"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияГБРПрокуратурапрокурорЧеркасская областькоррупцияинвалидностькриминалантикоррупционерымошенничествоМайдан22 февраля 2014госпереворотэксперты
 
