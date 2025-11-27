https://ukraina.ru/20251127/prokuror-cherkasskoy-okruzhnoy-prokuratury-pogorel-na-feykovoy-invalidnosti--1072258488.html

Прокурор Черкасской окружной прокуратуры погорел на фейковой инвалидности

Прокурор Черкасской окружной прокуратуры с помощью должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно оформил себе вторую группу инвалидности и получил выплаты более 580 тыс грн ($11,5 тыс). Об этом 27 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины

ГБР направило в суд обвинительный акт по уголовному делу в отношении прокурора и четырех бывших должностных лиц учреждения "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы" – председателя и трех членов областной комиссии МСЭК."В 2019 году медики сознательно подделали акты осмотра и протокол заседания, где якобы подтверждалось наличие у тогдашнего работника полиции, а ныне прокурора, диагнозов и степеней нарушения здоровья для оформления инвалидности. На основании сфальсифицированных документов глава комиссии выдала выписку из акта осмотра МСЭК и справку о потере трудоспособности", - сказано в официальном сообщении. Следователи выяснили, что в реальности объективные результаты обследований не давали оснований для оформления инвалидности."Получив фиктивные бумаги прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области", - рассказали следователи.В итоге украинский прокурор незаконно обогатился на сумму более полумиллиона гривен. "Кроме того, в рамках расследования "дел Майдана" установлено, что этот же прокурор, работая в январе 2014 года следователем райотдела милиции, фальсифицировал материалы уголовных производств. Он незаконно задерживал граждан и привлекал их к ответственности, препятствуя мирным акциям в Черкассах", - отметили в ГБР.Действия фигуранта квалифицированы по нескольким статьям УК Украины, включая мошенничество и препятствие проведению законных собраний или митингов. Действия бывших должностных лиц Черкасской областной МСЭК также квалифицированы по нескольким уголовным статьям.Ранее стало известно, что После проверки на Украине уволены 74 прокурора-"инвалида"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

