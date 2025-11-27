МВФ выделит Украине $8,2 млрд - 27.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251127/mvf-vydelit-ukraine-82-mlrd-1072255409.html
МВФ выделит Украине $8,2 млрд
МВФ выделит Украине $8,2 млрд - 27.11.2025 Украина.ру
МВФ выделит Украине $8,2 млрд
Международный валютный фонд выделит Украине $8,2 млрд в рамках нового механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) в течение двух лет. Об этом сказано в опубликованном пресс-релизе МВФ
2025-11-27T08:23
2025-11-27T08:34
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3146a883e7f7d7fd1aa1c378b3025920.jpg
МВФ оценил потребности внешней поддержки Украины в 2026-2029 годах на сумму $136,5 млрд. По оценкам фонда, в 2026-2027 годах Киеву понадобится около $63 млрд."Соглашение охватывает ряд мер бюджетной и денежно-кредитной политики для закрепления программы, цели которой включают поддержание макроэкономической стабильности, восстановление приемлемого уровня задолженности и внешней жизнеспособности, борьбу с коррупцией и улучшение управления. Ожидается, что программа станет катализатором крупномасштабной внешней поддержки для устранения пробелов в финансировании Украины", - заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.Для получения финансирования по новой программе Киеву следует принять бюджет на 2026 год в соответствии с условиями фонда. Постсоветской республике необходимо повышать эффективность госрасходов, бороться с предоставлением необоснованных налоговых льгот и принять стратегию реструктуризации долга, считают в МВФ."Оперативные действия доноров необходимы для оказания помощи Украине в удовлетворении ее крупных финансовых потребностей и потребностей во внешнем финансировании", - заявил Грей.В целом украинскую экономику в МВФ назвали устойчивой, но нуждающейся во внешней поддержке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
МВФ выделит Украине $8,2 млрд

08:23 27.11.2025 (обновлено: 08:34 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Международный валютный фонд выделит Украине $8,2 млрд в рамках нового механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) в течение двух лет. Об этом сказано в опубликованном пресс-релизе МВФ
МВФ оценил потребности внешней поддержки Украины в 2026-2029 годах на сумму $136,5 млрд. По оценкам фонда, в 2026-2027 годах Киеву понадобится около $63 млрд.
"Соглашение охватывает ряд мер бюджетной и денежно-кредитной политики для закрепления программы, цели которой включают поддержание макроэкономической стабильности, восстановление приемлемого уровня задолженности и внешней жизнеспособности, борьбу с коррупцией и улучшение управления. Ожидается, что программа станет катализатором крупномасштабной внешней поддержки для устранения пробелов в финансировании Украины", - заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.
Для получения финансирования по новой программе Киеву следует принять бюджет на 2026 год в соответствии с условиями фонда. Постсоветской республике необходимо повышать эффективность госрасходов, бороться с предоставлением необоснованных налоговых льгот и принять стратегию реструктуризации долга, считают в МВФ.
"Оперативные действия доноров необходимы для оказания помощи Украине в удовлетворении ее крупных финансовых потребностей и потребностей во внешнем финансировании", - заявил Грей.
В целом украинскую экономику в МВФ назвали устойчивой, но нуждающейся во внешней поддержке.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
