МВФ выделит Украине $8,2 млрд
МВФ выделит Украине $8,2 млрд
Международный валютный фонд выделит Украине $8,2 млрд в рамках нового механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) в течение двух лет. Об этом сказано в опубликованном пресс-релизе МВФ
МВФ оценил потребности внешней поддержки Украины в 2026-2029 годах на сумму $136,5 млрд. По оценкам фонда, в 2026-2027 годах Киеву понадобится около $63 млрд."Соглашение охватывает ряд мер бюджетной и денежно-кредитной политики для закрепления программы, цели которой включают поддержание макроэкономической стабильности, восстановление приемлемого уровня задолженности и внешней жизнеспособности, борьбу с коррупцией и улучшение управления. Ожидается, что программа станет катализатором крупномасштабной внешней поддержки для устранения пробелов в финансировании Украины", - заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.Для получения финансирования по новой программе Киеву следует принять бюджет на 2026 год в соответствии с условиями фонда. Постсоветской республике необходимо повышать эффективность госрасходов, бороться с предоставлением необоснованных налоговых льгот и принять стратегию реструктуризации долга, считают в МВФ."Оперативные действия доноров необходимы для оказания помощи Украине в удовлетворении ее крупных финансовых потребностей и потребностей во внешнем финансировании", - заявил Грей.В целом украинскую экономику в МВФ назвали устойчивой, но нуждающейся во внешней поддержке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
08:23 27.11.2025 (обновлено: 08:34 27.11.2025)
