И не такое переживали: Штраус о том, почему Венесуэла не боится Трампа - 27.11.2025
И не такое переживали: Штраус о том, почему Венесуэла не боится Трампа
И не такое переживали: Штраус о том, почему Венесуэла не боится Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на угрозы Дональда Трампа по усилению военного контингента в регионе призвал к миру и спел песню Джона Леннона... Украина.ру, 27.11.2025
2025-11-27T10:57
2025-11-27T10:57
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на угрозы Дональда Трампа по усилению военного контингента в регионе призвал к миру и спел песню Джона Леннона Imagine. Он выступил на политическом митинге в Каракасе и призвал своих сторонников "делать все ради мира, как завещал лидер The Beatles". Как реагирует венесуэльское общество на такие действия США, объяснил обозреватель издания Украина.ру Дмитрий Штраус, находящийся сейчас в Каракасе.
И не такое переживали: Штраус о том, почему Венесуэла не боится Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на угрозы Дональда Трампа по усилению военного контингента в регионе призвал к миру и спел песню Джона Леннона Imagine. Он выступил на политическом митинге в Каракасе и призвал своих сторонников "делать все ради мира, как завещал лидер The Beatles".
Как реагирует венесуэльское общество на такие действия США, объяснил обозреватель издания Украина.ру Дмитрий Штраус, находящийся сейчас в Каракасе.
