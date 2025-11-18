https://ukraina.ru/20251118/popytki-proryvov-vsu-byut-po-svoim-obrechennyy-spetsnaz-chto-proiskhodit-v-pokrovske--1071805090.html

Попытки прорывов, ВСУ бьют по своим, обреченный спецназ: что происходит в Покровске

Попытки прорывов, ВСУ бьют по своим, обреченный спецназ: что происходит в Покровске - 18.11.2025 Украина.ру

Попытки прорывов, ВСУ бьют по своим, обреченный спецназ: что происходит в Покровске

Положение ВСУ в Покровске (Красноармейске) в Донбассе ухудшается. Украинские ура-патриоты постепенно приближаются к стадии принятия неизбежного – город неминуемо будет потерян Киевом

2025-11-18T17:21

2025-11-18T17:21

2025-11-18T17:21

эксклюзив

россия

украина

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058517120_189:0:3500:1863_1920x0_80_0_0_4db6e7f2512fecb86e99e21c1fe283c1.jpg

Крах украинской обороны все ближеТренд последних дней в рядах украинской армии – списывать свои неудачи в Покровске на погоду. На этот раз на туман."Туманы очень способствуют российским военным, потому что тогда у нас нет возможности полноценно проводить аэроразведку и приходится их выявлять на слух, когда они ближе подходят", — рассказал 17 ноября в эфире канала "Эспрессо" командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й Отдельной егерской бригады Денис Гусь.Растерянности украинскому командованию на этом направлении добавляет нестандартная тактика штурмующих город российских подразделений. Как рассказал тот же Гусь, военнослужащие ВС РФ не проводят зачистку кварталами, а перебегают от укрытия к укрытию и накапливают личный состав в определенных точках.Как написал у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин, по состоянию на 17 ноября зачистка Покровска продолжается, до железнодорожного полотна уже все зачищено от противника."С северной и северо-западной сторон противник предпринимает атаки малыми группами, возможно планируют прорыв со стороны Светлого и Гришино, так как по данным разведки враг концентрирует живую силу и расчеты БПЛА на данных участках", - говорится в сообщении.Несмотря на плотное огневое воздействие, восточнее Ровного и до северной границы Мирнограда (Димитрова) ВСУ еще пытаются прорываться и эвакуировать своих военных, сообщил Рожин. По его словам, из 10-12 человек проскочить удается только одному-двум.Проукраинский ресурс Deep State, публикующий карты с ходом боевых действий признал существенные территориальные потери Украины в Покровске. На обновленной 17 ноября карте видно, что серая зона (де-факто – перешедшая под контроль РФ) вышла уже к трассе из Покровска и Мирнограда на Гришино, что еще больше затрудняет снабжение украинской группировки на данном участке фронта.Положение ВСУ в соседнем с Покровском Мирнограде также ухудшается. ВСУ там подвергаются множественным ударам. По сообщению ряда телеграм-каналов от 17 ноября, украинская армия нанесла в этом населенном пункте удар управляемой авиабомбой по 5-этажному зданию, в котором находилось множество украинских военных."Если это подтвердится, то можно констатировать факт окончательного краха обороны ВСУ в агломерации. Хотя контратаки однозначно еще будут", - прокомментировал телеграм-канал "Рыбарь".Нечего даже мечтатьО бедственном положении ВСУ в Покровске свидетельствует также украинский боец с позывным Мучной, который регулярно комментирует ситуацию на фронте у себя в соцсетях. По его словам, шансов отбить город полностью у Вооруженных сил Украины нет никаких, локальные контратаки не дают результата.Российских военных наблюдается в городе все больше, пишет он."Дроны хорошо работают, однако они не меняют сам ход событий - лишь сдерживают то, что и так уже сыплется под давлением", - говорится в сообщении Мучного.Покровск "постепенно откалывается", отмечает украинский военный.Следующая его реплика и вовсе полна пессимизма не только относительно ситуации с Покровском, но и касательно перспектив дальнейшей войны в целом."Мечтать о возвращении Покровска - это как дойти до границ 1991 года или пить кофе в Крыму. Надо просто готовиться дальше, чтобы еще больше не потерять", - резюмировал он, вспоминая недавние громкие обещания украинских официальных лиц вернуть Крым.Ликвидированный спецназ В СМИ продолжают появляться подробности провальной операции Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины, о которой стало известно 31 октября. Тогда на вертолете в Покровск была десантирована пара десятков бойцов спецподразделения ГУР "Тимур", которые были практически все уничтожены армией России.На днях в сети было опубликовано видео допроса Владислава Шахуна - одного из немногих "тимуровцев", кому тогда посчастливилось выжить и попасть в плен.Как рассказал Шахун, после высадки они попали под огонь. Бойцы ГУР, пояснил он, не знали, что впереди украинских военнослужащих уже нет, поэтому неся потери они только и сумели, что добраться до близлежащих домов. Шахун к тому моменту был ранен и потерял несколько пальцев на руке, после чего залег в одном из зданий и скинул все снаряжение. Через несколько дней он переполз в другой дом и оттуда позвал на помощь. Так его и взяли в плен.Шахун рассказал, что в 2019 году его осудили на 9 лет за разбой как рецидивиста. Полгода назад один знакомый сагитировал его идти воевать, обещая, что на передовую он не попадет и отсидится на базе под Киевом. Так поначалу и было, однако затем его забрали в ГУР и определи к "Тимуру".По его словам, в октябре их вывезли в Днепр (Днепропетровск), где в присутствии начальника ГУР Кирилла Буданова* прошли тренировки той самой высадки в Покровске. Шахун рассказал, что четкой задачи у них не было, им сказали бежать туда, куда указывает нос вертолета.Что было дальше – хорошо известно, практически весь распиаренный десант ГУР был уничтожен, причем произошло это в первые же часы после высадки.Некоторые из украинцев, кто еще удерживает позиции в Покровске, предпочитают при подходящей возможности сдаваться в плен. РИА Новости опубликовало видео, как два военнослужащих ВСУ пытались выйти из окружения в гражданской одежде. При них были рюкзаки, в которых они пытались вынести награбленное в одном из домов. Среди прочего там был DVD-диск с подборкой российских фильмов про афганскую и чеченские военные кампании. "Может когда-нибудь посмотрю", - ответил один из взятых в плен на вопрос, зачем ему это нужно. *Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как в современной войне защитить от нападений противника технику - в статье Геннадия Алёхина "От народных умельцев на фронте - до конструкторов в тылу. Как защитить бронемашины, поддерживающие пехоту".

https://ukraina.ru/20251112/aleksey-leonkov-vsu-razmazali-svoi-rezervy-po-linii-fronta-poetomu-posle-pokrovska-ikh-zhdut-novye-1071512627.html

россия

украина

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, сво