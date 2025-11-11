https://ukraina.ru/20251111/sotsialnaya-oshibka-zapada--urok-dlya-rossii-1071410346.html

"Социальная" ошибка Запада – урок для России

Современный Запад часто сравнивают с СССР, времени упадка. Можно и с Римской империей, начала пятого века сравнить. Не потому, что процессы общие, а потому, что внешне упадок всегда похож на такой же упадок, хоть вызваны они могут быть разными причинами.

Упадок СССР был вызван многими причинами, начиная от разочарования населения в светлом коммунистическом будущем, которое никак не строилось, несмотря на все лишения и свершения и заканчивая недобросовестной пропагандой перестроечной прессы, подававшей жизнь на Западе глазами редких советских "выездных" (дипломатов и отельных специалистов, преимущественно литературно-идеологического направления). Последние видели, что производительность труда на Западе выше, прилавки ломятся от товаров, средний уровень жизни рабочего выше, чем в СССР, государство богаче и обладает большей гибкостью в принятии политических и экономических решений.При этом они также знали, что уступавший Западу по всем показателям СССР, тем не менее продемонстрировал способность не только войну выиграть за счёт того, что произвёл вооружений больше, чем вся Европа вместе взятая, но и в космос первым выйти и ракетно-ядерный паритет с США установить. Это было однозначно воспринято как преимущество плановой экономики (хоть американский космос и ядерная программа тоже не были "художественной самодеятельностью частных лиц, а развивались согласно государственному плану). При этом была абсолютно упущена из вида цена достижений.Причём речь даже не о миллионах человеческих жизней, которыми были оплачены достижения (хоть это тоже важно), а о простом экономическом расчёте – низкий уровень жизни в СССР эпохи достижений объяснялся не только проблемами планирования (хоть и ими тоже), но, в первую очередь перераспределением ресурсов в пользу достижений и их неэкономным использованием. Почитайте воспоминания "капитанов производства" сталинского и раннего хрущёвского времени. Через них красной нитью проходит – государство даст вам столько ресурса, сколько надо, вы только сделайте. Какой же смысл беречь и экономить ресурс, если этого никто не требует, а для того, чтобы достичь прорыва в короткие сроки (что как раз требуют), самое простое – экспериментально проверить все варианты. Это весьма ресурсозатратный способ, но зато дающий относительно быстрый (по сравнению с расчётами и вычислениями) результат.То есть, обладая меньшим ресурсом, чем коллективный Запад и даже чем одни США, СССР на "единицу достижения" тратил больше ресурса, чем западные страны. Но, подчеркну, если до сих пор многим факт достижений застит глаза и не позволяет задуматься о соотношении цена/качество, то накануне и в эпоху перестройки об этом тем более не задумывались. Верхом общественно-политической мысли стала "теория конвергенции", предполагавшая объединить "ежа с ужом" - достижения капитализма и социализма (джинсы и колбасу с танками и космосом).К этому времени позднее цветение брежневского социализма закончилось и в СССР пришли к выводу, что создать-то мы можем что угодно и лучше, чем на Западе, у нас не получается внедрить и продать. Отсюда родился логический вывод о необходимости совместить в одном флаконе частный и государственный капитал, объединив, таким образом их достоинства. Логика примерно такая же, как попытаться скрестить кита с коровой, чтобы питался в море бесплатным планктоном, два раза в день приплывал на доение, а мясные породы давали бы с головы в сотню раз больше говядины. Выгодно же, только, к сожалению, не осуществимо.В позднем СССР попытались сделать нечто подобное, начав пропагандировать производственные кооперативы. Пока кооператоры, на арендованных площадях, купленном оборудовании и из добытого кое-как сырья шили джинсы, помогая государству не преодолевать, но хотя бы снижать остроту товарного дефицита, идея более-менее работала. Но когда "эксперимент" распространили на тяжёлую промышленность, включая ВПК, предприятия которого для повышения рентабельности должны были параллельно с ракетами выпускать сковородки, несовместимость двух систем стала очевидной. Кооперативы просто "приватизировали" на производствах отделы продаж, получая всю прибыль и сбрасывая на государство убытки остального производства. Понятно, что такой подход только усугубил кризис, переведя его в острейшую фазу, выбраться из которой тогдашнему руководству не хватило ни ума, ни воли, тем более что у новой схемы тут же появилось большое количество влиятельных выгодоприобретателей, не собиравшихся от неё так просто отказываться.Итак, советское государство, в эпоху угробившего его острого экономического кризиса, попыталось неявно отказаться от части своих социальных обязательств (деньги ушли в частные руки "эффективных менеджеров", и ранее висевшая на госпредприятиях социалка захирела, так как у предприятий не осталось средств для её содержания).Современный же Запад идёт другим путём. Он, наоборот, в условиях острейшего системного (в том числе финансово-экономического) кризиса, пытается наращивать социальные обязательства. Поскольку же возможность финансировать свои расходы за счёт остального мира, платившего ренту за пользование долларом и евро, как мировыми резервными валютами и валютами торговых расчётов резко сдулась и продолжает сдуваться, финансировать свои социальные обязательства как раньше, за счёт печатного станка, Запад больше не может. Чтобы найти деньги для бедных приходится увеличивать налоги с богатых (или даже не очень богатых, а с зажиточных).Государство всё активнее пытается перераспределять доход через налоговую систему. Кстати, правые в этом вопросе недалеко ушли от левых. Если в вопросе традиций и миграции они непримиримые враги, то в вопросе перераспределения дохода правые страдают таким же популизмом, только пытаются вывести основные финансовые потоки из-под контроля банковской системы, что невозможно, без отказа от идеи массированного перераспределения, поскольку контролировать перераспределение без участия банков невозможно, а банкам всё равно за что брать свой процент – в убыток себе они работать не будут. Подумайте, как Трамп, минуя банковскую систему, реализует своё популистское обещание о выплате каждому американцу в следующем году, как минимум, двух тысяч долларов, за счёт введённых им тарифов? Никак. Только через банки.Но налоги нельзя увеличивать постоянно. В один прекрасный момент бизнес решает, что в заданных условиях ему работать нерентабельно и либо закрывается, либо меняет юрисдикцию. Оба эти варианта работают на Западе уже не один год.Последствия стали ощутимы уже в 2022-24 годах, когда Запад, со всем своим номинальным умопомрачительным ВВП, получаемым за счёт перераспределения ресурсов, а не за счёт создания новых, внезапно обнаружил, что не в состоянии соревноваться с Россией по выпуску военной продукции, причём даже тех её видов (например БЛА), где Россия первоначально отставала. Москва не просто преодолела отставание, но ушла в отрыв и наращивает преимущество.В результате Запад оказался в политическом плане у разбитого корыта – у него остался только ядерный аргумент, но, во-первых, ядерный кризис не даёт победу, лишь шанс на катастрофическую для цивилизации ядерную ничью, а, во-вторых, Россия и тут ушла в отрыв, как в производстве средств гарантированной (в преодолением любой системы ПРО) доставки боеголовок в нужном количестве в нужное место, так и с созданием самой мощной системы ПРО, преодоление которой имеющимися у Запада носителями далеко не гарантировано (как минимум не гарантирован прорыв количества боеголовок, достаточного для коллапса государственности, а не просто для нанесения масштабных, но преодолимых потерь).Запад потому и мечется, что у него нет хорошего (для него) решения проблемы завершения противостояния с Россией: победить он не может, проиграть для него смертельно опасно, но не победа для него – поражение, поскольку он сам придал противостоянию с Россией экзистенциальный характер.Однако Запад не оставляет надежды на победу, так как знает, что победить Россию может лишь Россия, что было дважды убедительно продемонстрировано в ХХ веке. У нас привыкли опасаться "пятой колонны", но самую опасную "пятую колонну" порождает общественный эгоизм, вызывающий государственный популизм. Идея социального государства не просто прижилась в России, что хорошо, но во всё большем количестве социальных и общественных групп (как правых, так и левых взглядов) она начинает приобретать гипертрофированное значение, что плохо.Общество ждёт от государства решения всех своих проблем и постоянного относительно равномерного повышения жизненного уровня, что невозможно, без тотального государственного перераспределения доходов, вызывающего к жизни тотальный государственный контроль. Но тотальный контроль не нравится обществу, оно начинает заранее страдать при одном намёке на такую возможность. Позиция общества в этом вопросе, напоминает мне позицию нео-свидетелей СССР – людей, которые слабо помнят или в принципе не видели советской действительности и считают, что СССР – это всё как сейчас (одна-две машины на семью, возможность работать на себя, поездки на отдых в Тунис, Турцию, Египет, Таиланд, на Хайнань или Мальдивы), но при этом ещё бесплатные квартиры в центре Москвы (кому какая нужна, причём немедленно) и гарантированное предоставление желаемой работы с желаемой зарплатой по первому запросу + пенсия, на которую можно до конца жизни поселиться на Хайнани или в Таиланде.Вот так же современное общество склоняется к мысли, что государство должно обеспечить каждому социальный пакет, обильнее чем при коммунизме, при этом не повышая налогов и не ограничивая возможность читать и писать в "свободном интернете", что душа пожелает. "Для всех, кто мне не нравится, государство должно быть страшным цербером, а для меня лично пушистым милым котиком".Когда обществу пытаются объяснить, что бюджет не резиновый и каждый раз, формируя его приходится определять приоритеты и выбирать за счёт каких статей ужаться, оно тут же предлагает ограбить богатых: ввести налоги на роскошь, прогрессивную шкалу налогов и т. д. При этом общество не понимает, что никакие налоги на роскошь и никакая самая прогрессивная шкала налогов не наполнят бюджет за счёт ограниченного количества миллиардеров. Хотите за счёт "налога на роскошь" получить некие социальные льготы – не жалуйтесь, что роскошью становятся вполне бюджетные виды автомобилей. Хотите прогрессивную шкалу не удивляйтесь, то она начнётся с вашей зарплаты. Это вы себя считаете бедным, а с точки зрения статистики вы уже достаточно зажиточный, чтобы поделиться с истинно бедными.При всех наших противоречиях, как исторических, так и в моменте, мы ментально очень похожи на Запад и всегда ощущали себя частью общей с Запалом христианской цивилизации, что бы по этому поводу ни думали на Западе (да и у нас тоже). Многие процессы, начиная от миграционной проблемы и заканчивая попыткой добиться чтобы за счёт государства у нас всё было, а нам за это ничего не было у нас идут параллельно аналогичным на Западе, только с отставанием на десяток лет, украденных у нас провалом 90-х.Если мы будем требовать от государства усиления функции перераспределения, оно быстро согласится (я удивлён, что при таких общественных настроениях государство до сих пор ответственно сопротивляется). В целом любому государству имманентно стремиться усилить свой контроль над национальным богатством, а функция перераспределения наиболее эффективно решает эту проблему.Только надо понимать, что перераспределять будут не столько владельцев крупных состояний (с них много не возьмёшь, потому что их мало, а средства, в основном вложены в производство), сколько ту самую массу, которая мечтала увеличить свою социальную защищённость за счёт перераспределения. Европейский опыт показывает, что вместо новых льгот средний борец за "социальную справедливость" получает новые налоги и усиление контроля, а льготы достаются растущей как на дрожжах прослойке маргиналов. В Европе она пока растёт за счёт мигрантов, но и без них росла бы, ибо зачем работать если в результате твой заработок перераспределят в пользу неработающего, и вы с ним окажетесь в одной социальной нише, только он всю жизнь бездельничает за ваш счёт, а вы пашете за себя и за того парня.Европейский опыт свидетельствует и ещё об одной опасности. Богатые (настоящие богатые) не ждут, когда их поделят. Сейчас они переезжают из Европы в Россию и Китай (меньше в США), но могут, если что, переехать и в Бразилию или в Аргентину – в каждый отдельно взятый момент на планете найдётся достаточно стран для того, чтобы принять у себя людей, сколотивших состояние и умеющих организовать производство. Между тем такой переезд настоящих богатых быстро истощает национальную экономику, так как, даже не имея возможности перевезти свои предприятия, они могут создать аналогичное конкурентное производство. Кроме того, за ними часто тянется шлейф уникальных специалистов (тоже кстати высокооплачиваемых и не желающих финансировать маргиналитет). Результат – утрата национальным производством соответствующих компетенций, потеря рабочих и инженерных кадров, которую далеко не всегда удаётся восполнить.Сегодняшний упадок Европы – отдалённое эхо последствий бурного праздника "евросоциализма", тянувшегося в Европе все 80-е и 90-е годы ХХ века, постепенно переходящего в болезненное похмелье в первое десятилетие третьего тысячелетия. Закат заносчивой Европы произошёл на наших глазах и знаменовал крах глобальной системы политической и экономической гегемонии Запада.Неспособность Запада помешать быстрому возрождению России и росту геополитических амбиций Китая во многом связана с его системным провалом, вызванным попыткой реализации теории "золотого миллиарда", к которому может приобщиться каждый, если он сумел пробраться в какую-нибудь из "избранных" стран и закрепиться там. Даже охватившая весь мир финансовая система Запада оказалась недостаточно могущественной, чтобы сколько-нибудь долго финансировать взрывной рост потребностей этого самого "золотого миллиарда" и вынуждена была смириться с необходимостью постепенной его каннибализации, быстро превратившей "золотой миллиард" в маргинальный миллиард.Заметили, что уже лет пять как ни на Западе, ни в остальном мире никто не говорит о "золотом миллиарде"? Потому что его нет – был, да весь вышел.Ошибки врага тем приятнее, что они, открывая перед нами новые возможности, помогают избегать опасных и неэффективных решений, уже опробованных врагом и приведших его к катастрофе. Надо только не забывать и не стесняться учиться на чужих ошибках.

