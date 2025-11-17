Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 ноября - 17.11.2025 Украина.ру
Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 ноября
Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 ноября - 17.11.2025 Украина.ру
Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 17.11.2025
2025-11-17T10:20
2025-11-17T10:20
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска ведут зачистку Покровска, Мирнограда и Купянска, а также подступают к Константиновке с юга и продвигаются широким фронтом в сторону Запорожья.
Украина.ру
Новости
Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 ноября

10:20 17.11.2025
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска ведут зачистку Покровска, Мирнограда и Купянска, а также подступают к Константиновке с юга и продвигаются широким фронтом в сторону Запорожья.
