Трамп призвал опубликовать материалы по делу Эпштейна, ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя. Главные новости - 17.11.2025
Трамп призвал опубликовать материалы по делу Эпштейна, ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя. Главные новости
Трамп призвал опубликовать материалы по делу Эпштейна, ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя. Главные новости - 17.11.2025 Украина.ру
Трамп призвал опубликовать материалы по делу Эпштейна, ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя. Главные новости
Новости к утру 17 ноября представляет телеграм-канал Украина.ру
2025-11-17T08:25
2025-11-17T08:26
🟥 Киев в боях у ЛНР за неделю потерял 3,3 тыс. солдат и наемников убитыми и ранеными. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;🟥 ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский;🟥 Евгения Солодаева хотят снять с должности комбрига ВСУ за провалы в Харьковской области - об этом сообщили в российских силовых структурах;🟦 Правительство РФ поддержало проект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе с условием доработки закона;🟦 ЕС медлит в вопросе активов РФ, поскольку ряд лидеров перестали верить в Украину. Об этом сообщает портал The Conversation. Отмечается, что позиции Орбана и Фицо отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока;🟦 Венгрия откажется от включения в состав страны Закарпатья на западе Украины, если такое предложение поступит, заявил Орбан. "Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит погружаться в эту авантюру", — сказал он, отвечая на вопрос директора германской медиагруппы Axel Springer Дёпфнера; 🟦 Трамп призвал Конгресс США проголосовать за публикацию материалов по делу Эпштейна, отметив, что ему "нечего скрывать";🟦 Президент США заявил, что "республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией";🟦 Обама может оказаться в тюрьме после разоблачений главы нацразведки США Тулси Габбард. Оснований для уголовного преследования достаточно, заявил сенатор Пушков. "Самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой", — написал сенатор в Telegram-канале. Он обратил внимание на заявление Габбард о передаче в Минюст США данных, указывающих на измену Обамы и его попытку устроить госпереворот.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Украина.ру
Украина.ру
Новости, Украина, Россия, США, Барак Обама (старший), Виктор Орбан, Талси Габбард, Вооруженные силы Украины, ЕС

Трамп призвал опубликовать материалы по делу Эпштейна, ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя. Главные новости

08:25 17.11.2025 (обновлено: 08:26 17.11.2025)
 
Новости к утру 17 ноября представляет телеграм-канал Украина.ру
🟥 Киев в боях у ЛНР за неделю потерял 3,3 тыс. солдат и наемников убитыми и ранеными. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;
🟥 ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский;
🟥 Евгения Солодаева хотят снять с должности комбрига ВСУ за провалы в Харьковской области - об этом сообщили в российских силовых структурах;
🟦 Правительство РФ поддержало проект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе с условием доработки закона;
🟦 ЕС медлит в вопросе активов РФ, поскольку ряд лидеров перестали верить в Украину. Об этом сообщает портал The Conversation. Отмечается, что позиции Орбана и Фицо отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока;
🟦 Венгрия откажется от включения в состав страны Закарпатья на западе Украины, если такое предложение поступит, заявил Орбан.
"Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит погружаться в эту авантюру", — сказал он, отвечая на вопрос директора германской медиагруппы Axel Springer Дёпфнера;
🟦 Трамп призвал Конгресс США проголосовать за публикацию материалов по делу Эпштейна, отметив, что ему "нечего скрывать";
🟦 Президент США заявил, что "республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией";
🟦 Обама может оказаться в тюрьме после разоблачений главы нацразведки США Тулси Габбард. Оснований для уголовного преследования достаточно, заявил сенатор Пушков.
"Самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой", — написал сенатор в Telegram-канале.
Он обратил внимание на заявление Габбард о передаче в Минюст США данных, указывающих на измену Обамы и его попытку устроить госпереворот.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
