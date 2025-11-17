https://ukraina.ru/20251117/tramp-prizval-opublikovat-materialy-po-delu-epshteyna-vsu-pytayutsya-bezhat-iz-gulyaypolya-glavnye-1071720592.html

Трамп призвал опубликовать материалы по делу Эпштейна, ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя. Главные новости

Новости к утру 17 ноября представляет телеграм-канал Украина.ру

2025-11-17T08:25

🟥 Киев в боях у ЛНР за неделю потерял 3,3 тыс. солдат и наемников убитыми и ранеными. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;🟥 ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский;🟥 Евгения Солодаева хотят снять с должности комбрига ВСУ за провалы в Харьковской области - об этом сообщили в российских силовых структурах;🟦 Правительство РФ поддержало проект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе с условием доработки закона;🟦 ЕС медлит в вопросе активов РФ, поскольку ряд лидеров перестали верить в Украину. Об этом сообщает портал The Conversation. Отмечается, что позиции Орбана и Фицо отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока;🟦 Венгрия откажется от включения в состав страны Закарпатья на западе Украины, если такое предложение поступит, заявил Орбан. "Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит погружаться в эту авантюру", — сказал он, отвечая на вопрос директора германской медиагруппы Axel Springer Дёпфнера; 🟦 Трамп призвал Конгресс США проголосовать за публикацию материалов по делу Эпштейна, отметив, что ему "нечего скрывать";🟦 Президент США заявил, что "республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией";🟦 Обама может оказаться в тюрьме после разоблачений главы нацразведки США Тулси Габбард. Оснований для уголовного преследования достаточно, заявил сенатор Пушков. "Самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой", — написал сенатор в Telegram-канале. Он обратил внимание на заявление Габбард о передаче в Минюст США данных, указывающих на измену Обамы и его попытку устроить госпереворот.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

