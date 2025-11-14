https://ukraina.ru/20251114/rog-i-orestopol-osvobozhdeny---minoborony-rf-1071609807.html

Рог и Орестополь освобождены - Минобороны РФ

Два населённых пункта в зоне СВО освобождены от ВСУ. Об этом 14 ноября проинформировало Минобороны РФ

"Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В министерстве сообщили также, что в течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области.Ранее в новостях: ВС РФ освободили Орестополь Днепропетровской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

