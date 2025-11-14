Рог и Орестополь освобождены - Минобороны РФ - 14.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251114/rog-i-orestopol-osvobozhdeny---minoborony-rf-1071609807.html
Рог и Орестополь освобождены - Минобороны РФ
Рог и Орестополь освобождены - Минобороны РФ - 14.11.2025 Украина.ру
Рог и Орестополь освобождены - Минобороны РФ
Два населённых пункта в зоне СВО освобождены от ВСУ. Об этом 14 ноября проинформировало Минобороны РФ
2025-11-14T12:41
2025-11-14T12:41
новости
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_d15eff131619b76a0c0f20eb6284c2b1.jpg
"Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В министерстве сообщили также, что в течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области.Ранее в новостях: ВС РФ освободили Орестополь Днепропетровской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровская область
украина
донбасс
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_619:0:3348:2047_1920x0_80_0_0_ab5c83dc5d701bbab6a1514756aa73bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, всу, разгром всу, наступление вс рф, новые регионы, донбасс, днр
Новости, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО Россия, ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, Новые регионы, Донбасс, ДНР

Рог и Орестополь освобождены - Минобороны РФ

12:41 14.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Два населённых пункта в зоне СВО освобождены от ВСУ. Об этом 14 ноября проинформировало Минобороны РФ
"Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
В министерстве сообщили также, что в течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области.
Ранее в новостях: ВС РФ освободили Орестополь Днепропетровской области
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВО РоссияВСУразгром ВСУнаступление ВС РФНовые регионыДонбассДНР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Последствия ударов ВС РФ по объектам противника
13:54Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви. Новости к этому часу
13:27Освобождённые Рог и Орестополь: видеокадры зачистки
13:25Успехи ВС РФ на Добропольском направлении
13:24Зеленский должен быть вне подозрений в коррупционном скандале с Миндичем - Ермак
13:16Россия признательна КНДР за героическую и самоотверженную помощь саперов в Курской области
13:00Сальдо рассказал о пострадавших из-за атак ВСУ на Херсонскую область
13:00Химическая атака против ВС РФ и сорванный теракт киевского режима. Хроника событий на 13:00 14 ноября
12:52Грузовик с оружием пытался заехать в колонию № 47 в Каменске-Уральском
12:41Рог и Орестополь освобождены - Минобороны РФ
12:19Появились подробности поджога кинозала в московском ТЦ "Авиапарк"
12:16Иноагента Галкина проверяет Министерство нацбезопасности Израиля
12:12ВС РФ освободили Орестополь Днепропетровской области
12:05Росатом и МАГАТЭ ведут переговоры, жителя Керчи приговорили за госизмену. Главное к этому часу
11:57Российские войска ударили по объекту энергетики под Одессой
11:47СВУ обнаружили на газовой трубе рядом с подстанцией "Медведковская" в московском Сколково
11:42Выяснились личности мужчин, которых убили дронами под Купянском
11:33Сможет ли выжить энергетика Украины? Юшков о коррупции, вливаниях с Запада и ударах из России
11:28ФОМ выяснил рейтинг Путина
11:02Замминистра образования Украины обнаружил прослушку
Лента новостейМолния