"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске - 11.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251111/boi-budut-dolgimi-i-tyazhelymi-ekspert-o-shturme-samogo-moschnogo-ukreprayona-vsu-v-kupyanske-1071373524.html
"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске
"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске - 11.11.2025 Украина.ру
"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске
Штурм укрепрайона ВСУ в Купянске потребует от российских войск значительных усилий и времени, поскольку противник выстроил здесь мощную систему обороны с использованием советской инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-11-11T05:40
2025-11-11T05:40
новости
купянск
оскол
донбасс
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070350390_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_4386fed91726ce35e1cdb86699cead2e.jpg
По словам эксперта, Купянск занимает достаточно удобное положение для обороны. Он находится на двух берегах Оскола, а войска с одного берега на другой так просто не переправишь. При этом на восточном берегу сохраняется укрепрайон, который еще контролируется противником, добавил Онуфриенко.По информации Онуфриенко, там нет даже оперативного окружения, потому что противник подгоняет технику и пытается наводить переправы. "То есть снабжение ВСУ на восточном берегу Оскола так или иначе продолжается, потому что горло слишком широкое. Бои там будут тяжелыми и долгими. У противника это самый мощный укрепрайон на этом участке фронта", — констатировал эксперт.Дальше начинаются отдельные узлы обороны ВСУ, которые возводились позднее, хуже и не связаны в единую оборонительную линию, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Донбассе — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251109/ksave-moro-vs-rf-ispolzuyut-gibkuyu-taktiku-ot-kupyanska-do-gulyaypolya-chtoby-sozdavat-katastrofy-dlya-1071267447.html
купянск
оскол
донбасс
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070350390_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_52a12dcddf4c784e29e8987348d1a931.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, оскол, донбасс, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика, купянское направление
Новости, Купянск, Оскол, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, военный эксперт, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, Купянское направление

"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске

05:40 11.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр"
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Штурм укрепрайона ВСУ в Купянске потребует от российских войск значительных усилий и времени, поскольку противник выстроил здесь мощную систему обороны с использованием советской инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам эксперта, Купянск занимает достаточно удобное положение для обороны. Он находится на двух берегах Оскола, а войска с одного берега на другой так просто не переправишь. При этом на восточном берегу сохраняется укрепрайон, который еще контролируется противником, добавил Онуфриенко.
"А на западном берегу наши войска, наступая с севера, по-прежнему ведут бои в самом Купянске в микрорайоне Юбилейный. Остаются еще около 10 километров южнее, которые мы не контролируем. Дроны летают, и артиллерия работает, но физического окружения нет", — подчеркнул обозреватель.
По информации Онуфриенко, там нет даже оперативного окружения, потому что противник подгоняет технику и пытается наводить переправы.
"То есть снабжение ВСУ на восточном берегу Оскола так или иначе продолжается, потому что горло слишком широкое. Бои там будут тяжелыми и долгими. У противника это самый мощный укрепрайон на этом участке фронта", — констатировал эксперт.
Дальше начинаются отдельные узлы обороны ВСУ, которые возводились позднее, хуже и не связаны в единую оборонительную линию, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в Донбассе — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
9 ноября, 07:00
Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУБитва за Покровск очень важна, но вокруг этого города происходят интересные события. Например, на Запорожском фронте, где российские войска успешно наступают в районе Гуляйполя, в Купянске или Волчанске. Возможно, через две недели мы узнаем, что Россия опять наступает в направлении Сум. Ситуация для России идеальная, а для киевских войск кошмарная.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскОсколДонбассМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойна на Украиневоенный экспертаналитикиАналитикаУкраина аналитикаКупянское направление
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска
05:50Умер "нобелевский расист". Что он говорил про другие народы мира?
05:50"Врага надо бить насмерть": военный эксперт о готовности России к масштабному наступлению
05:40Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в Белоруссии
05:40"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске
05:36"Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского
05:26Точка невозврата уже пройдена. Эксперты и политики о развале армии и ответственности Зеленского
05:20"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память"
05:10"10 тысяч солдат в мешке": Онуфриенко о перспективах наступления на Славянск и Краматорск
05:00Трампу надо боятся не "Буревестника", а демократов, которые могут прийти к власти — эксперт
04:50Кочетков: После заявлений Трампа про "бумажного тигра" одного "Буревестника" будет недостаточно
04:40Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы
04:30Охота за тепловозами или удары по мостам? Эксперт про эффективное уничтожение логистики ВСУ
04:20"Эффективность дронов ВСУ падает на порядок": Онуфриенко о преимуществах глубоких прорывов
04:16"Ах Одесса...". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона
04:00Россия согласилась сыграть с Трампом, чтобы напомнить Западу о своей силе — эксперт
03:33Атака БПЛА на Саратовскую область и закрытые аэропорты. Дополненная сводка угроз по регионам России
03:11Премьер-министр Словакии оценил продолжительность войны на Украине
02:51"Теперь платят нам": Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
Лента новостейМолния