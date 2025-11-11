"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр"
Штурм укрепрайона ВСУ в Купянске потребует от российских войск значительных усилий и времени, поскольку противник выстроил здесь мощную систему обороны с использованием советской инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам эксперта, Купянск занимает достаточно удобное положение для обороны. Он находится на двух берегах Оскола, а войска с одного берега на другой так просто не переправишь. При этом на восточном берегу сохраняется укрепрайон, который еще контролируется противником, добавил Онуфриенко.
"А на западном берегу наши войска, наступая с севера, по-прежнему ведут бои в самом Купянске в микрорайоне Юбилейный. Остаются еще около 10 километров южнее, которые мы не контролируем. Дроны летают, и артиллерия работает, но физического окружения нет", — подчеркнул обозреватель.
По информации Онуфриенко, там нет даже оперативного окружения, потому что противник подгоняет технику и пытается наводить переправы.
"То есть снабжение ВСУ на восточном берегу Оскола так или иначе продолжается, потому что горло слишком широкое. Бои там будут тяжелыми и долгими. У противника это самый мощный укрепрайон на этом участке фронта", — констатировал эксперт.
Дальше начинаются отдельные узлы обороны ВСУ, которые возводились позднее, хуже и не связаны в единую оборонительную линию, подытожил собеседник издания.
