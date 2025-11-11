https://ukraina.ru/20251111/boi-budut-dolgimi-i-tyazhelymi-ekspert-o-shturme-samogo-moschnogo-ukreprayona-vsu-v-kupyanske-1071373524.html

"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске

"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске - 11.11.2025 Украина.ру

"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске

Штурм укрепрайона ВСУ в Купянске потребует от российских войск значительных усилий и времени, поскольку противник выстроил здесь мощную систему обороны с использованием советской инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-11-11T05:40

2025-11-11T05:40

2025-11-11T05:40

новости

купянск

оскол

донбасс

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070350390_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_4386fed91726ce35e1cdb86699cead2e.jpg

По словам эксперта, Купянск занимает достаточно удобное положение для обороны. Он находится на двух берегах Оскола, а войска с одного берега на другой так просто не переправишь. При этом на восточном берегу сохраняется укрепрайон, который еще контролируется противником, добавил Онуфриенко.По информации Онуфриенко, там нет даже оперативного окружения, потому что противник подгоняет технику и пытается наводить переправы. "То есть снабжение ВСУ на восточном берегу Оскола так или иначе продолжается, потому что горло слишком широкое. Бои там будут тяжелыми и долгими. У противника это самый мощный укрепрайон на этом участке фронта", — констатировал эксперт.Дальше начинаются отдельные узлы обороны ВСУ, которые возводились позднее, хуже и не связаны в единую оборонительную линию, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Донбассе — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251109/ksave-moro-vs-rf-ispolzuyut-gibkuyu-taktiku-ot-kupyanska-do-gulyaypolya-chtoby-sozdavat-katastrofy-dlya-1071267447.html

купянск

оскол

донбасс

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, оскол, донбасс, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика, купянское направление