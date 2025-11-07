https://ukraina.ru/20251107/prezident-putin-provedet-strategicheskoe-soveschanie-po-razvitiyu-vs-rf-1071255560.html

Президент Путин проведет стратегическое совещание по развитию ВС РФ

Президент Путин проведет стратегическое совещание по развитию ВС РФ - 07.11.2025 Украина.ру

Президент Путин проведет стратегическое совещание по развитию ВС РФ

Сегодня под руководством президента Владимира Путина состоится рабочее совещание, посвященное ключевым вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России. Об этом и других новостях 7 ноября передаёт телеграм-канал Украина.ру

2025-11-07T15:16

2025-11-07T15:16

2025-11-07T15:16

новости

россия

донецк

запад

владимир путин

андрей белоусов

валерий герасимов

генштаб

фсб

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101399/17/1013991702_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_5154651cab04c4fad385dc6911b9a470.jpg

Участие в совещании примут ключевые представители силового блока и руководства страны: первый вице-премьер Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Госсовета Алексей Дюмин. В это же время на освобожденных территориях продолжают нести службу армейские подразделения. Как сообщается, в Донецке в рабочем режиме задействованы системы противовоздушной обороны, обеспечивая защиту города и его жителей от возможных атак. Проведение совещания на таком высоком уровне свидетельствует о приоритете дальнейшего укрепления обороноспособности страны. Обсуждение вопросов строительства ВС РФ в текущих условиях направлено на совершенствование армии и флота для адекватного реагирования на современные вызовы и гарантированной безопасности государства.Важные новости к этому часу в материале От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября на сайте Украина.ру

россия

донецк

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецк, запад, владимир путин, андрей белоусов, валерий герасимов, генштаб, фсб, украина.ру