Президент Путин проведет стратегическое совещание по развитию ВС РФ - 07.11.2025
Президент Путин проведет стратегическое совещание по развитию ВС РФ
Сегодня под руководством президента Владимира Путина состоится рабочее совещание, посвященное ключевым вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России. Об этом и других новостях 7 ноября передаёт телеграм-канал Украина.ру
2025-11-07T15:16
2025-11-07T15:16
Участие в совещании примут ключевые представители силового блока и руководства страны: первый вице-премьер Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Госсовета Алексей Дюмин. В это же время на освобожденных территориях продолжают нести службу армейские подразделения. Как сообщается, в Донецке в рабочем режиме задействованы системы противовоздушной обороны, обеспечивая защиту города и его жителей от возможных атак. Проведение совещания на таком высоком уровне свидетельствует о приоритете дальнейшего укрепления обороноспособности страны. Обсуждение вопросов строительства ВС РФ в текущих условиях направлено на совершенствование армии и флота для адекватного реагирования на современные вызовы и гарантированной безопасности государства.Важные новости к этому часу в материале От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября на сайте Украина.ру
Президент Путин проведет стратегическое совещание по развитию ВС РФ

15:16 07.11.2025
 
Сегодня под руководством президента Владимира Путина состоится рабочее совещание, посвященное ключевым вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России.
Участие в совещании примут ключевые представители силового блока и руководства страны: первый вице-премьер Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
В это же время на освобожденных территориях продолжают нести службу армейские подразделения. Как сообщается, в Донецке в рабочем режиме задействованы системы противовоздушной обороны, обеспечивая защиту города и его жителей от возможных атак.
Проведение совещания на таком высоком уровне свидетельствует о приоритете дальнейшего укрепления обороноспособности страны.
Обсуждение вопросов строительства ВС РФ в текущих условиях направлено на совершенствование армии и флота для адекватного реагирования на современные вызовы и гарантированной безопасности государства.
Важные новости к этому часу в материале От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября на сайте Украина.ру
