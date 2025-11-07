https://ukraina.ru/20251107/pochemu-v-nyu-york-mogut-vvesti-voyska-i-kak-ukraina-reagiruet-na-krakh-vsu-na-fronte--skorikov-1071228614.html

Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал украинский антикриз по провалам ВСУ на линии фронта, противодействие террористическим атакам украинскими дронами, победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также новую "гонку вооружений" и реальность ядерной угрозы:

00:20 – Украинский антикриз по ситуации на линии фронта.03:43 – Как медийно перебить реальный крах ВСУ.05:41 – Террористические атаки дронов и противодействие этим ударам.10:14 – Новый мэр Нью-Йорка.16:07 – Отвлечение внимания Трампа от Украины.17:45 – Ядерные испытания и ядерная угроза.

