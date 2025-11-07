https://ukraina.ru/20251107/pochemu-v-nyu-york-mogut-vvesti-voyska-i-kak-ukraina-reagiruet-na-krakh-vsu-na-fronte--skorikov-1071228614.html
Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков
Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков - 07.11.2025 Украина.ру
Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал украинский антикриз по провалам ВСУ на линии фронта, противодействие террористическим атакам украинскими дронами, победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также новую "гонку вооружений" и реальность ядерной угрозы:
2025-11-07T07:33
2025-11-07T07:33
2025-11-07T07:33
видео
нью-йорк
украина
иван скориков
дональд трамп
вооруженные силы украины
снг
фронт
атака
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071228490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65ecc063a20aa603c3b7a49182c14d70.png.webp
00:20 – Украинский антикриз по ситуации на линии фронта.03:43 – Как медийно перебить реальный крах ВСУ.05:41 – Террористические атаки дронов и противодействие этим ударам.10:14 – Новый мэр Нью-Йорка.16:07 – Отвлечение внимания Трампа от Украины.17:45 – Ядерные испытания и ядерная угроза.
нью-йорк
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071228490_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a6cec25bc4be80249f3384c34fa0ad3.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, нью-йорк, украина, иван скориков, дональд трамп, вооруженные силы украины, снг, фронт, атака, атака бпла, видео
Видео, Нью-Йорк, Украина, Иван Скориков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СНГ, фронт, атака, атака БПЛА
Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал украинский антикриз по провалам ВСУ на линии фронта, противодействие террористическим атакам украинскими дронами, победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также новую "гонку вооружений" и реальность ядерной угрозы:
00:20 – Украинский антикриз по ситуации на линии фронта.
03:43 – Как медийно перебить реальный крах ВСУ.
05:41 – Террористические атаки дронов и противодействие этим ударам.
10:14 – Новый мэр Нью-Йорка.
16:07 – Отвлечение внимания Трампа от Украины.
17:45 – Ядерные испытания и ядерная угроза.