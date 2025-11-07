Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков - 07.11.2025 Украина.ру
Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал украинский антикриз по провалам ВСУ на линии фронта, противодействие террористическим атакам украинскими дронами, победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также новую "гонку вооружений" и реальность ядерной угрозы:
00:20 – Украинский антикриз по ситуации на линии фронта.03:43 – Как медийно перебить реальный крах ВСУ.05:41 – Террористические атаки дронов и противодействие этим ударам.10:14 – Новый мэр Нью-Йорка.16:07 – Отвлечение внимания Трампа от Украины.17:45 – Ядерные испытания и ядерная угроза.
Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков

07:33 07.11.2025
 
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал украинский антикриз по провалам ВСУ на линии фронта, противодействие террористическим атакам украинскими дронами, победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также новую "гонку вооружений" и реальность ядерной угрозы:
00:20 – Украинский антикриз по ситуации на линии фронта.
03:43 – Как медийно перебить реальный крах ВСУ.
05:41 – Террористические атаки дронов и противодействие этим ударам.
10:14 – Новый мэр Нью-Йорка.
16:07 – Отвлечение внимания Трампа от Украины.
17:45 – Ядерные испытания и ядерная угроза.
