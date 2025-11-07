https://ukraina.ru/20251107/nezadachlivomu-terroristu-iz-sevastopolya-dali-10-let-1071242215.html
Незадачливому террористу из Севастополя дали 10 лет
Южный окружной военный суд приговорил украинского гражданина к 10-летнему лишению свободы за приготовление к теракту. Об этом 7 ноября сообщает Украина.ру
Украинского гражданина задержали в Севастополе, сообщило УФСБ по региону. Следователи выяснили, что 60-летний Павел Чибисов получил от куратора из Сил специальных операций ВСУ координаты тайника со взрывными устройствами."По заданию украинских спецслужб он должен был совершить подрыв автомобиля военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области. Мужчина задержан в городе Севастополе сотрудниками УФСБ", - рассказали в российской спецслужбе.Задержанный был привлечён к уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ и приготовление к террористическому акту."Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) признал гражданина Украины виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 000 рублей. Апелляционные инстанции оставили приговор суда без изменений", - сообщили в УФСБ.Также 7 ноября стало известно, что Агент украинских спецслужб попался на приготовлении к теракту в Подмосковье Больше новостей дня представлено в обзоре Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноября
Украинского гражданина задержали в Севастополе, сообщило УФСБ по региону. Следователи выяснили, что 60-летний Павел Чибисов получил от куратора из Сил специальных операций ВСУ координаты тайника со взрывными устройствами.
"По заданию украинских спецслужб он должен был совершить подрыв автомобиля военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области. Мужчина задержан в городе Севастополе сотрудниками УФСБ", - рассказали в российской спецслужбе.
Задержанный был привлечён к уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ и приготовление к террористическому акту.
"Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) признал гражданина Украины виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 000 рублей. Апелляционные инстанции оставили приговор суда без изменений", - сообщили в УФСБ.
