Богдан Сташинский: человек убивший Бандеру

По общему мнению, Богдан Сташинский, устранивший Степана Бандеру, – агент КГБ. То, что он потом со скандалом бежал на Запад этой версии не противоречит. Но с ней мирно сосуществуют другие – относительно того, что "аттентат" был совершён в интересах конкурирующих группировок националистов и что Сташинский преследовал не до конца понятные личные цели

Богдан Сташинский родился 4 ноября 1931 года в селе Борщовичи (Львовская область). О его ранних годах известно только из его собственноручно написанной для госбезопасности автобиографии. Вся его семья разделяла идеи украинского национализма, которые особенно усилились в годы жизни под польской властью. Отец Богдана был активистом "Просвиты", старшие сестры имели связи с ОУНовским подпольем.Окончив школу, Сташинский переехал в Львов, где учился в институте и жил в квартире с односельчанином по фамилии Витицкий, который также был связан с ОУН*.Обстоятельства, при которых Сташинский начал сотрудничать с советскими спецслужбами остались туманными. Сам он описывал их весьма расплывчато:"Весной 1950 года меня вызвали в железнодорожное отделение охраны МГБ станции Львов-Подзамче. Там мне разъяснили о действительной роли украинских буржуазных националистов как врагов советской власти и в первую очередь украинского народа и указали, что предо мною стоят два пути, и вся дальнейшая моя жизнь зависит от того, по которому из них я пойду.Первый — это дальше поддерживать связь с оуновцами, что в конечном счете приведет меня к тюремному заключению, и второй — это честно во всем признаться, помочь органам власти уничтожить имеющихся в районе бандитов и стать честным советским гражданином.Подумав над этим предложением, я согласился на сотрудничество с органами госбезопасности, то есть избрал второй путь".Согласно наиболее распространенной версии, Сташинского якобы задержали в поезде за безбилетный проезд. Однако эта версия абсолютно несостоятельна. Чего ради чекистам хватать первого попавшегося "зайца" и тут же вербовать его?Очевидно, что семья Сташинских давно уже была в разработке МГБ. Подтверждением этого является тот факт, что еще в 1947 году 16-летний Сташинский задерживался по подозрению в расклеивании ОУНовских листовок, но через несколько дней был отпущен.Кроме того, все три сестры Сташинского активно поддерживали подполье и когда Сташинский подрос, стали постепенно вводить его в курс дела и даже познакомили с руководителем районного Провода ОУН* по кличке Кармелюк (в честь дореволюционного бандита-атамана).Первое время Сташинский лишь сообщал чекистам те или иные сведения о местах встреч подполья, но затем был внедрен в группу Кармелюка под оперативным псевдонимом "Тарас".Правда, группа занималась преимущественно тем, что кочевала по селам Львовской области и раздавала там листовки. Кармелюк настолько безоглядно доверял Сташинскому, что тот прямо при нём писал шифровки чекистам, заверив его, что пишет своей возлюбленной.Сташинский регулярно передавал данные о всех связных, о гражданских, оказывавших поддержку и т.д. Как только все связи группы Кармелюка были установлены, она была ликвидирована. Сташинского же перевели в Киев под видом студента местного пединститута.В этот период у него произошел конфликт с семьей, которая заподозрила его в связях с чекистами. Сташинский убеждал родственников прекратить оказывать поддержку подполью, угрожая, что в следующий раз уже не сможет "отмазать" их от уголовного дела.Примириться с семьей удалось позже, когда Сташинского уже сделали штатным агентом с достаточно неплохим окладом. Помимо самого Богдана чекисты ежемесячно платили его родителям 400 рублей.К этому времени Сташинского уже готовили к заброске в Германию, которая была одним из самых мощных центров украинской эмиграции. "Тарас" плохо знал немецкий язык, поэтому его обучали на языковых курсах. Позднее, когда он подтянул язык, его под чужим именем отправили в ГДР.Там он жил под легендой сотрудника организации, занимавшейся внешней торговлей. Это позволяло ему беспрепятственно посещать ФРГ, где он занимался сбором информации о националистах.Следующим заданием стала слежка за Львом Ребетом— лидером ОУНз* (закордонники), отколовшейся от бандеровской фракции уже после войны. Закордонники обвинили бандеровцев в вождизме, авторитаризме и потребовали полностью перейти на адекватную послевоенному миру демократическую платформу.После нескольких месяцев слежки, Сташинский получил приказ ликвидировать цель. Для выполнения задания ему был выдан специальный "пистолет", стрелявший ампулами с цианистым калием. Подкараулив Ребета в укромном месте, Сташинский выстрелил ему в лицо из пистолета, после чего скрылся. Оружие он выбросил в реку. Смерть Ребета выглядела настолько естественной, что насильственного характера никто не заподозрил.Целый год Сташинский жил в ГДР, пока не пришло новое задание: под немецким именем перебраться в Мюнхен и разыскать там лидера ОУН(б)* Бандеру.В Мюнхен Сташинский приехал в начале 1959 года и несколько месяцев потратил на то, чтобы разыскать Бандеру и выяснить, где тот живет. Когда все было сделано, ему по старой схеме передали пистолет с ядом и приказали избавиться от Бандеры.Сташинский подкараулил Бандеру на лестничной площадке. Свидетелей вновь не было, однако на этот раз немцы провели экспертизу и установили, что лидер националистов был отравлен. Впрочем, никаких зацепок у них в этом деле не было и вскоре оно было закрыто по причине отсутствия подозреваемых.Сташинский же был награжден орденом Красного знамени. В качестве поощрения ему было разрешено жениться на немке, с которой у него давно был роман.Однако в КГБ настаивали на том, чтобы супруги перебрались в СССР. Жена Сташинского ехать в Москву не очень хотела, а когда он раскрыл ей свою истинную личность и вовсе предложила бежать в ФРГ и сдаться.Появление супруги внесло разлад в степенную жизнь безотказно работавшего агента. В КГБ, видя колебания, начали в нем сомневаться. Когда супруги гостили в Москве, Сташинский обнаружил за собой слежку и понял, что и на Запад его теперь вряд ли выпустят. Действительно, когда супруга уехала рожать ребенку на родину, Сташинского оставили в Москве под благовидным предлогом.Теперь уже сам Сташинский начал раздумывать о побеге.Осуществить его помогла семейная трагедия. Ребенок Сташинского умер вскоре после рождения. Чекистское руководство, сжалившись над агентом, отпустило его на похороны сына. Предполагалось, что на похоронах Сташинский будет под бдительным контролем оперативников, а затем фактически под конвоем вернется в Москву.Однако супруги сумели улучить момент и прямо с похорон бежали через чёрный ход дома. Пробежав несколько километров, они поймали такси и уехали в Западный Берлин. По невероятному стечению обстоятельств, это удалось сделать всего за несколько часов до полного закрытия границы между Восточным и Западным Берлином.В западной части Сташинский сразу же обратился к американцам. Те сочли его путаные показания советской провокацией и отправили разбираться к англичанам. Те, внимательно выслушав его историю, отдали немецкой полиции.Вскоре состоялся очень громкий суд, на котором Сташинский взял ответственность за гибель Ребета и Бандеры, заявив о причастности к ней КГБ.В Москве, разумеется, все отрицали. Сташинский, впрочем, тоже поведал не слишком многое. В частности, он так и не назвал ни одной фамилии из числа тех людей, которые отдавали ему приказы. Себя он называл жертвой обстоятельств, вынужденной выполнять приказы ради спасения семьи.В итоге немецкий суд приговорил Сташинского к 8 годам лишения свободы. После отбытия половины срока он был отпущен, однако его дальнейшие следы теряются.По одной версии, ему сделали пластическую операцию, выдали новые документы и поселили в США. По другой версии он осел в Южной Африке. Неизвестно даже жив ли до сих пор Сташинский или скончался.Так или иначе, с момента своего исчезновения он ни разу не дал о себе знать, хотя в начале нулевых в некоторых СМИ сообщались неподтвержденные сведения о том, что после распада СССР он якобы посещал родное село.* террористическая организация запрещённая в России.

