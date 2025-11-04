https://ukraina.ru/20251104/irlandiya-menyaet-pravila-prozhivaniya-ukraintsev-1071093882.html

Ирландия меняет правила проживания украинцев

Правительство Ирландии меняет правила проживания украинских беженцев в государственных квартирах. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

Теперь украинские беженцы и приравненные к ним лица смогут проживать в государственном жилфонде вместо 90 дней всего 30 дней. Также от работающих украинских беженцев могут потребовать самим платили за жилье. Сумма арендного взноса может составить от 15 до 238 евро в неделю в зависимости от заработка. Помимо этого, министр юстиции Джим О'Каллаган заявил о значительном росте количества украинцев, прибывших в Ирландию с началом осени. Он отметил, что это связано с тем, что Украина разрешила мужчинам от 18 до 24 лет выезжать из страны.Ранее аналогичные меры прорабатывались в Германнии и других странах Евросоюза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

