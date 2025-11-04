Ирландия меняет правила проживания украинцев - 04.11.2025 Украина.ру
Ирландия меняет правила проживания украинцев
Ирландия меняет правила проживания украинцев
Правительство Ирландии меняет правила проживания украинских беженцев в государственных квартирах. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-04T09:13
2025-11-04T09:13
Теперь украинские беженцы и приравненные к ним лица смогут проживать в государственном жилфонде вместо 90 дней всего 30 дней. Также от работающих украинских беженцев могут потребовать самим платили за жилье. Сумма арендного взноса может составить от 15 до 238 евро в неделю в зависимости от заработка. Помимо этого, министр юстиции Джим О'Каллаган заявил о значительном росте количества украинцев, прибывших в Ирландию с началом осени. Он отметил, что это связано с тем, что Украина разрешила мужчинам от 18 до 24 лет выезжать из страны.Ранее аналогичные меры прорабатывались в Германнии и других странах Евросоюза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Ирландия меняет правила проживания украинцев

09:13 04.11.2025
 
Правительство Ирландии меняет правила проживания украинских беженцев в государственных квартирах. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Теперь украинские беженцы и приравненные к ним лица смогут проживать в государственном жилфонде вместо 90 дней всего 30 дней.
Также от работающих украинских беженцев могут потребовать самим платили за жилье. Сумма арендного взноса может составить от 15 до 238 евро в неделю в зависимости от заработка.
Помимо этого, министр юстиции Джим О'Каллаган заявил о значительном росте количества украинцев, прибывших в Ирландию с началом осени. Он отметил, что это связано с тем, что Украина разрешила мужчинам от 18 до 24 лет выезжать из страны.
Ранее аналогичные меры прорабатывались в Германнии и других странах Евросоюза.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния