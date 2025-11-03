https://ukraina.ru/20251103/kitay-gotov-zaschischatsya-s-rossiey-serbiya-predlozhila-boepripasy-evrosoyuzu-novosti-k-1300-1071082337.html

Китай готов защищаться с Россией, Сербия предложила боеприпасы Евросоюзу. Новости к 13.00

Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в то время, как Сербия предлагает свои услуги Евросоюзу. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-03T13:00

2025-11-03T13:00

2025-11-03T13:02

новости

россия

китай

сербия

михаил мишустин

вооруженные силы украины

ес

дмитрий медведев

александр вучич

госуслуги

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642691_0:17:1355:779_1920x0_80_0_0_c29eb5ceebc2672c8b148945ca2bcf59.jpg

Российские войска авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском в ДНР, сообщило Минобороны.К другим новостям к этому часу: 🟦 Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран - в том числе в области безопасности. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным; 🟦 Доля доллара и евро в торговых расчётах РФ и КНР опустилась до уровня статпогрешности — Мишустин;🟦 В МВД предупредили о схеме мошенников с доставкой с маркетплейса и взломом "Госуслуг". Как сообщили в ведомстве, злоумышленники представляются сотрудником маркетплейса и сообщают о некой доставке, для получения которой необходимо назвать код из СМС-сообщения. После аферисты под видом правоохранителей заявляют о взломе "Госуслуг", оформлении на жертву кредитов и финансировании ВСУ. Так они убеждают передать средства сотрудникам "специальных служб"; 🟦 Чем больше Запад потратит на поддержку киевского режима, тем страшнее будет его конец, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, Запад передал Киеву уже полтриллиона евро. "На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба", - отметил зампред Совбеза РФ; 🟦 Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложил Евросоюзу купить у республики боеприпасы. На вопрос о возможной поставке этих боеприпасов на Украину, президент Сербии ответил, что "покупатели могут делать с ними все, что хотят"; 🟦 Украина может лишиться поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не согласует предложение ЕК по использованию замороженных активов России, пишет Politico.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

китай

сербия

2025

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

новости, россия, китай, сербия, михаил мишустин, вооруженные силы украины, ес, дмитрий медведев, александр вучич, госуслуги