Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"
Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска готовы открыть "зелёный коридор" для представителей западных и украинских СМИ, которые пожелают посетить окруженных украинских военных в районе Купянска и в районе Красноармейска. Суммарно в котлах находится до 10 тысяч украинских солдат.
Украина призвала саботировать предложение. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что "Киев не доверяет этой инициативе, а журналисты, которые посетят эти города со стороны армии РФ, нарушат украинское законодательство". Ситуацию прокомментировали военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин и военный корреспондент организации "Народный фронт" Владимир Разин.
