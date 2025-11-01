https://ukraina.ru/20251101/ikh-ne-vypustyat-pokrovsk-okruzhen-kiev-protiv-zelenogo-koridora-1071024994.html

Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"

Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска готовы открыть "зелёный коридор" для представителей западных и украинских СМИ, которые пожелают посетить окруженных украинских военных в районе Купянска и в районе Красноармейска. Суммарно в котлах находится до 10 тысяч украинских солдат.

Украина призвала саботировать предложение. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что "Киев не доверяет этой инициативе, а журналисты, которые посетят эти города со стороны армии РФ, нарушат украинское законодательство". Ситуацию прокомментировали военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин и военный корреспондент организации "Народный фронт" Владимир Разин.

