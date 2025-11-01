Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора" - 01.11.2025 Украина.ру
Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"
Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска готовы открыть "зелёный коридор" для представителей западных и украинских СМИ, которые пожелают посетить окруженных украинских военных в районе Купянска и в районе Красноармейска. Суммарно в котлах находится до 10 тысяч украинских солдат.
2025-11-01T13:05
2025-11-01T13:05
Украина призвала саботировать предложение. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что "Киев не доверяет этой инициативе, а журналисты, которые посетят эти города со стороны армии РФ, нарушат украинское законодательство". Ситуацию прокомментировали военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин и военный корреспондент организации "Народный фронт" Владимир Разин.
Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"

13:05 01.11.2025
 
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска готовы открыть "зелёный коридор" для представителей западных и украинских СМИ, которые пожелают посетить окруженных украинских военных в районе Купянска и в районе Красноармейска. Суммарно в котлах находится до 10 тысяч украинских солдат.
Украина призвала саботировать предложение. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что "Киев не доверяет этой инициативе, а журналисты, которые посетят эти города со стороны армии РФ, нарушат украинское законодательство".
Ситуацию прокомментировали военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин и военный корреспондент организации "Народный фронт" Владимир Разин.
30 октября, 16:34
Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженцам ВСУВерховный Главнокомандующий Российской Федерации приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом 30 октября сообщило Минобороны России.
Лента новостейМолния