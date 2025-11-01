https://ukraina.ru/20251101/chan-kayshi-sozdatel-vtorogo-kitaya--1070963778.html

Чан Кайши: создатель второго Китая

Чан Кайши: создатель второго Китая

31 октября 1887 родился Цзян Цзеши. Он вошёл в историю как Чан Кайши – лидер Гоминьдана и один из создателей Китайской республики. Во имя независимого Китая он сотрудничал с немецкими нацистам, китайскими коммунистами, антигитлеровской коалицией и даже с украинскими бандеровцами. Китай он потерял, но создал себе маленький, карманный – на Тайване

Род Цзян был древним и уважаемым в Китае, один из его представителей в XI веке до н.э. даже был регентом при малолетнем императоре. Однако во времена правления императоров маньчжурской династии Цин (то есть более 260 лет) представители этого рода не занимали никаких государственных должностей, и гордились тем, что "не запятнали себя служением варварам". Им приходилось работать на земле, как крестьянам, и только дед нашего героя сумел выбиться в торговцы солью в провинции Чжецзян, передав этот статус своему сыну.При рождении будущий правитель Тайваня получил имя Жуйюань – "Желанный первенец". Однако в Китае было принято менять имена в разные периоды жизни, и он не стал исключением. После завершения учёбы мать дала ему два взрослых имени: официальное Чжунчжэн ("справедливый и правильный человек") и повседневное Цзеши ("непоколебимый как утёс"). К этим именам добавлялась "фамилия" Цзян, представлявшая собой наименование рода. В России имя Цзян Цзеши стали произносить как Чан Кайши, именно этот вариант произношения используется до сих пор.Окончив школу, в 1906 году Чан Кайши отправился в Токио, где хотел поступить в военное училище. На учёбу его не приняли, зато молодой китаец познакомился с доктором Сунь Ятсеном, который недавно создал революционную организацию "Тунмэнхой" ("Союзная лига"). Это знакомство во многом определило дальнейшую судьбу Чан Кайши. В знак решимости начать борьбу с маньчжурской монархией он срезал свою косу и отослал её из Токио домой.В 1907 году ему всё же удалось поступить в военную школу, но уже в китайском городе Баодин неподалёку от Пекина. После успешной сдачи экзамена по японскому языку он был направлен в японское пехотное училище Синбу, где учился в 1908-09 годах. В это время Чан Кайши стал членом "Тунмэнхой". Закончив обучение, он поступил в 19-й полк японской армии.В 1911 году, после начала Синьхайской революции в Китае, Чан вернулся в Китай. Успешные действия сначала против императорской армии, а затем против военных клик сделали из Чан Кайши одного из самых известных военачальников созданной Сунь Ятсеном партии "Гоминьдан" (Го – государство, Минь – народ, Дан – партия).Чан Кайши стал приближённым Сунь Ятсена, который поручал своему сподвижнику самые важные задачи – не только военные, но и политические. Сунь Ятсен часто называл Чан Кайши своим младшим братом, а в кабинете Чан Кайши всегда на видном месте висел свиток с надписью, сделанной Сунь Ятсеном: "Моему младшему брату Цзеши. Поднебесная – это наше общее достояние".В 1923 году Сунь Ятсен (с 1921-го – президент Китайской республики), который был последовательным союзником союза Китая и СССР, направил Чан Кайши в Москву. В течении трёх месяцев тот изучал работу советских партийных, военных и правительственных учреждений, встречался с руководством Коминтерна, и в результате советские власти предложили помощь в создании вооружённых сил партии Гоминьдан на её собственной базе в Гуанчжоу.С осени 1924 года Китая начал получать от СССР помощь оружием и финансовыми средствами, в которых ему отказывал Запад. Советские специалисты создали в Гуанчжоу военную академию Вампу, которая готовила кадры как для Гоминьдана, так и для коммунистов (возглавил академию Чан Кайши, его заместителем по политической части был коммунист Чжоу Эньлай). Главным военным советником китайского правительства стал комкор Василий Блюхер, который планировал Восточный (1925) и Северный (1926-28) походы армии Гоминьдана.После смерти Сунь Ятсена в 1925 году Чан Кайши стал военным, а позже и политическим лидером Гоминьдана. В 1926 году он выступил с предложением окончательного объединения страны военным путём (после Синьхайской революции 1911 года Китай оказался разделённым на несколько обособленных областей). 9 июля 1926 года Чан Кайши стал главнокомандующим гоминьдановской Национальной революционной армии Китая, выступившей в Северный поход, причём его союзниками были и китайские коммунисты.К концу 1926 года Чан Кайши очистил от войск противника провинции Хунань, Фуцзянь, Цзянси и Хубэй, в 1927-м его силы заняли Шанхай и Нанкин, последний был объявлен столицей единого Китая. Тогда же Чан Кайши начал открытую вооружённую борьбу против коммунистов, известную как "кампания за наведение порядка и чистоты в собственном доме".В апреле 1927 года в результате сговора между Чан Кайши, руководством иностранных концессий Шанхая и главой преступной группировки "Зелёная банда" Ду Юэшэнем в Шанхае была учинена резня, в результате которой погибло около 4 тысяч коммунистов и им сочувствующих. Результатом этого стал вооружённый конфликт Компартии Китая и Гоминьдана, по сути не законченный по сей день.В августе 1927 года в результате политических интриг в Гоминьдане Чан Кайши объявил о своей отставке и об отходе от политической деятельности, после чего уехал сначала на родину, в провинцию Чжэцзян, а затем в Японию. Однако уже в январе января 1928 года он вернулся на пост главнокомандующего Национальной революционной армией. 10 октября 1928 года Чан Кайши стал председателем Национального правительства Китайской республики.В 1931 году Япония начала открытую интервенцию с целью захвата Маньчжурии. Чан Кайши оказался одновременно перед тремя противниками: внешней японской агрессией, выступлениями со стороны местных вооружённых группировок внутри самого Китая и борьбой за власть в стране со стороны Коммунистической партии Китая, которая в том же году провозгласила создание Китайской советской республики в Центральном Китае.Хотя в 1932 году Чан Кайши восстановил дипломатические отношения с СССР, но в тот период он делал ставку на Германию, начав сотрудничество с ней ещё в 1927-м. Гитлер продолжал активное сотрудничество с Чан Кайши. В апреле 1934 года главой группы немецких советников в Китае, которых насчитывалось уже 90 человек, стал генерал-полковник Ганс фон Сект (один из создателей концепции маневренной войны с участием всех родов войск), в марте 1935 года его сменил генерал Александр фон Фалькенхаузен.Летом 1936 года один из главных лоббистов Китая в нацистской Германии генерал Вальтер фон Рейхенау даже предложил Чан Кайши подписать германо-китайский актикомитерновский пакт. И хотя Чан Кайши не пошёл на это, германская промышленность снабжала Китай вооружением, немецкие советники продолжали перевооружать его армию и создавали так называемые образцовые дивизии.Сложно сказать, как бы повернулись дальнейшие события, если бы не произошёл "Сианький инцидент": маршал Чжан Сюэлян и поддержавший его генерал Ян Хучэн13 декабря 1936 года арестовали Чан Кайши в городе Сиань, и потребовали объединиться с коммунистами для борьбы с японскими интервентами. Лидера Гоминьдана тогда фактически спас Сталин, а посредником в переговорах стал сторонник Мао Цзэдуна Чжоу Энльлай. Чан Кайши согласился на сотрудничество с коммунистами, но фактически пошёл на него только в июле 1937 года, с началом японо-китайской войны.Тогда решением национального правительства Чан Кайши был назначен генералиссимусом Китайской республики, заключил договор о ненападении с СССР и получил от Москвы финансовую помощь, а также тысячи военных советников.Это вызвало соответствующую реакцию на Западе. В октябре 1942 года Великобритания и США заявили об аннулировании ранее заключённых неравноправных договоров с Китаем. В ноябре 1943-го в Каире состоялась встреча Рузвельта, Черчилля и Чан Кайши, на которой западные союзники заявили о необходимости возвращения Китаю сразу после окончания войны островов Тайвань и Пэнху (которые были уступлены Японии в 1895 году), а также его северо-восточных территорий. Кстати, именно Чан Кайши, а не де Голль считался членом "большой четвёрки" лидеров стран антигитлеровской коалиции – наряду со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем.До 1945 года Чан Кайши пришлось воевать не только против японской армии, но и против армий, составленных из китайцев и подчиняющихся прояпонским правительствам. После капитуляции Японии 2 сентября 1945 года (при этом Китайская республика неожиданно отказалась от репараций) и неудачных переговоров с КПК о создании коалиционного правительства, с июля 1946 года Чан Кайши руководил борьбой Гоминьдана с КПК.Развязка в гражданской войне наступила в апреле 1949 года, когда войска Мао Цзэдуна форсировали Янцзы, заняв Ухань и Нанкин. По просьбе Чан Кайши американцы начали эвакуацию его сторонников на большой тропический остров Тайвань (португальское название – Формоза, "Прекрасный"). От материкового Китая он отделён одноимённым проливом, ширина которого варьируется от 127 до 224 км.В общей сложности на Тайвань тогда перебрались от полутора до двух миллионов человек, и 1 октября 1949 года здесь была провозглашена Китайская республика. Сам Чан Кайши прибыл сюда 10 декабря 1949 года, прихватив государственную казну Китая. Коренное население Тайваня было не радо пришельцам, особенно новым чиновникам Гоминьдана, прибывшим на остров в октябре 1945 года. Ещё в конце февраля 1947-го на Тайване началось восстание, которое с большим трудом удалось подавить лишь через месяц, при этом были убиты от 10 тысяч до 30 тысяч человек. По приказу Чан Кайши на Тайване 20 мая 1949 года было введено военное положение, которое сохранялось на протяжении 38 лет.Чан Кайши был военным диктатором Тайваня (формально – президентом Китайской республики) до своей смерти 5 апреля 1975 года. При режиме Чан Кайши деятельность оппозиционных партий была запрещена, а критики власти жестоко преследовались. По официальным данным, за период военного положения на Тайване были арестованы 140 тысяч человек, казнены – около 4-х тысяч.На Западе это никого не волновало. В 1951-65 годах только американцы оказали Тайваню помощь на $ 3,5 млрд (5-10% ВНП Тайваня). Благодаря США, именно посланцы Чан Кайши до октября 1971 года занимали место Китая в ООН.Забавный зигзаг политической судьбы: Чан Кайши строил независимый, единый, демократический Китай, а в результате возникла сепаратистская диктатура со статусом "непотопляемого авианосца США"...

