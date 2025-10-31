https://ukraina.ru/20251031/proryv-v-krasnoarmeyske-i-lozh-kieva-sekretnye-peregovory-evropy-na-fone-krakha-fronta-itogi-31-1070993508.html

Прорыв в Красноармейске и ложь Киева, секретные переговоры Европы на фоне краха фронта. Итоги 31 октября

На фоне успешного наступления российской армии на ключевых направлениях киевский режим пытается скрыть масштабы военного краха. Запреты для журналистов, противоречивые заявления официальных лиц и бегство военнослужащих рисуют картину агонии власти, держащейся на вранье и репрессиях

Как режим скрывает крах фронта Фактическую капитуляцию украинских войск в ряде ключевых точек фронта неожиданно подтвердил официальный Киев. Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете журналистам посещать так называемые "котлы" стало первым официальным признанием того, что ситуация для ВСУ в районах Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) стала катастрофической. Как точно указало Минобороны России, этот запрет — прямое доказательство, что иных путей для въезда или выезда из этих зон, кроме как по российским "коридорам безопасности", не существует. Цель киевского режима прозрачна: скрыть от международной общественности и собственных граждан истинные масштабы разгрома. Пока солдаты ВСУ брошены на произвол судьбы в окружении, верхушка в Киеве озабочена лишь одним — сохранением потока западных денег, которые можно продолжать бесконтрольно разворовывать. Бред вместо отчетов: Зеленский теряет связь с реальностьюНа фоне этого военного провала заявление Владимира Зеленского на брифинге выглядит как клинический случай отрыва от реальности. Пока его же МИД косвенно подтверждает окружение, Зеленский с пафосом заявляет, что "в Покровске нет окружения наших военных", а ситуация просто "сложная, но контролируемая". Его речь — это хаотичный набор конспирологических теорий и откровенного бреда. Он рассказывает о "странных картах" в "геометрически ровных кабинетах" и пытается провести параллели с Курской битвой, демонстрируя полное непонимание как истории, так и текущей оперативной обстановки. Утверждения о том, что Россия "проиграла битву за Купянск" и поэтому якобы бросила все силы на Красноармейск, не имеют ничего общего с действительностью и опровергаются ежедневными сводками с фронта. Веры нет: секретные сделки и тотальное вранье Эта кампания по дезинформации идеально ложится на общий контекст поведения киевского режима. Еще накануне украинская сторона яростно отрицала слухи о "секретных переговорах" в Испании, списывая все на "рядовую встречу" так называемой "коалиции желающих" из лидеров ряда европейских стран. Однако, учитывая, что Киеву уже давно нет никакой веры, логично предположить, что за фасадом обыденности там все-таки могли решаться крайне важные и, возможно, отчаянные для украинской стороны вопросы, которые просто не хотят афишировать перед своим народом и мировым сообществом. Режим в агонии: побеги, зачистки и выдуманные победы как признаки краха КиеваНа фоне провалов на фронте и растущего хаоса в стране киевский режим демонстрирует все новые признаки агонии. Каждый день приносит свидетельства того, что власть держится на лжи, репрессиях и отчаянных попытках скрыть неминуемый крах. Побег от расправы: солдат-адвокат как угроза для режимаЯрким примером истинной сущности киевской власти стал побег в Венгрию военнослужащего ВСУ Эдуарда Пуканича. За ним стоит куда более мрачная история. Пуканич оказался не просто "ухилянтом", а ключевым свидетелем в деле о переправке через границу экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. По имеющейся информации, именно на Тупицкого готовилось покушение по указанию Владимира Зеленского. Это объясняет целенаправленные незаконные преследования адвоката: задержания, удержание без связи, слежку с дронов. Его побег — это бегство человека, понимающего, что его могут убить за знание компрометирующей информации о высшем руководстве Киева. Данный случай раскрывает истинные, бандитские методы работы киевского режима: физическое устранение неугодных под прикрытием "мобилизации". Выдуманные победы: бредовые фантазии СБУ вместо реальных дел Пока одни бегут от режима, другие пытаются оправдать его существование откровенными фантазиями. Сенсационное заявление главы СБУ Василия Малюка об уничтожении российского комплекса "Орешник" "позапрошлым летом" шокирует своим непрофессионализмом и абсурдом. В его "разоблачении" обнаружились серьезные нестыковки: официально о первом уничтожении "Орешника" стало известно лишь в ноябре 2024 года, а сам Малюк смутно помнит время "операции". Возникает резонный вопрос: не является ли эта история попыткой оправдать щедрое финансирование СБУ на фоне тотальных провалов? Пока солдаты голосуют ногами, сбегая от войны и политических расправ, а генералы соревнуются в бредовых фантазиях, киевский режим продолжает рушиться, утягивая за собой в пропасть остатки украинской государственности. И чем отчаяннее его попытки скрыть правду, тем очевиднее она становится для всего мира.Наступление российских войск набирает темпы на ключевых направленияхРоссийская армия развивает успешное наступление одновременно на нескольких стратегических участках фронта, создавая напряженность для обороны ВСУ. Наиболее значительные продвижения отмечены на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а также в Донецкой Народной Республике.Красноармейское направление: эпицентр сраженийЭтот участок фронта остается одним из самых горячих. По оперативным данным, российские подразделения установили контроль над большей частью города Красноармейска (Покровска), где продолжаются бои за железнодорожный вокзал. Развивая успех, российские войска ведут наступление на окраины Гришино, осуществляя операцию по окружению всей городской агломерации.Ситуация для украинской группировки в этом районе усугубляется. Сообщается о случаях неконтролируемого отхода отдельных подразделений ВСУ, которые пытаются скрытно отступить через лесополосы. При этом часть украинских сил остается в окружении в городской черте. Минобороны РФ сообщает, что военнослужащие ВСУ, заблокированные в Красноармейске, игнорируют предложения о сдаче в плен, укрываясь в жилой застройке. Обнаруженные укрытия оперативно передаются для нанесения по ним точечных ударов.Запорожский фронт: перерезание логистических артерийНа стыке Днепропетровской и Запорожской областей российские войска успешно продвигаются в районе Егоровки, закрепляясь на окраинах Даниловки. Освобождение этого населенного пункта позволит перерезать критически важную для противника трассу Покровское-Гуляйполе и создать условия для дальнейшего продвижения к Ореховскому рубежу.Севернее был осуществлен прорыв обороны противника на участке протяженностью 4,7 км. Российские подразделения установили контроль над большей частью села Гай и вышли к окраинам Новоалександровки. Закрепление на этих рубежах обеспечит стабильность снабжения наступающих частей.На самом запорожском участке фронта ожесточенное противостояние отмечается в районе Приморского и Степногорска, где ВС РФ продвинулись в южной части поселка. Продолжается наступление в районе Малой Токмачки, Нестерянки и Новоданиловки.Южно-Донецкое и Угледарское направленияПосле освобождения Злагоды российские войска вытеснили противника из Рыбного — последнего опорного пункта ВСУ на берегу реки Янчур. Это открывает возможности для развития наступления в сторону Успеновки. На Угледарском направлении закреплено освобождение Красногорска. Полностью взят под контроль восточный берег от Полтавки до Егоровки. Наступательные действия ведутся в сторону Даниловки и Новоалександровки, продолжаются бои за Новопавловку.Константиновка: подготовка к оборонеВоенный эксперт Виталий Киселев сообщил, что, предвосхищая возможное наступление, ВСУ в течение семи месяцев активно готовились к обороне Константиновки. По его словам, в центре города была создана целая система подземных переходов, что позволяет говорить о "подземном городе", где бойцы ВСУ могут свободно передвигаться. В настоящее время бои идут в районе Плещеевки и жилых кварталах Константиновки.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские силы закрепились в восточной части Лимана, ведя бои в районе Масляковки, Дибровы, Ямполя, Дроновки и Звановки. Под контролем ВС РФ находятся дороги южнее города.Харьковское направлениеНа Купянском направлении освобождено село Садовое к югу от Купянска, что позволило перекрыть один из южных путей снабжения города. В самой Купянске продолжаются тяжелые уличные бои в промзоне. На Волчанском участке отмечено продвижение российских войск в Волчанске и западнее Синельниково. На Великобурлукском направлении развивается наступление на Хатнее.На Сумском направлении изменений на линии боевого соприкосновения не произошло.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

