Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс

Европейский мирный план для Украины состоит из 12 пунктов - об этом 31 октября сообщило издание "Радио Свобода"*, которое также опубликовала их примерное содержание.

Правозащитник, обозреватель Украина.ру Павел Волков объяснил, в чём Европа уже согласилась с Россией, кто сорвал результаты Аляски и почему мы стали на шаг ближе к миру.* Иноагент и нежелательная в РФ организация.

