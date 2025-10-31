https://ukraina.ru/20251031/evropa-gotovit-novyy-plan-ili-golodat-ili-priznat-donbass-1070987987.html
Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс
Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс - 31.10.2025 Украина.ру
Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс
Европейский мирный план для Украины состоит из 12 пунктов - об этом 31 октября сообщило издание "Радио Свобода"*, которое также опубликовала их примерное содержание.
2025-10-31T16:44
2025-10-31T16:44
2025-10-31T16:44
европа
россия
донбасс
павел волков
украина.ру
радио свобода
видео
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070988220_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d66cc3eb0154990216dfe2fbbebfb78.jpg
Правозащитник, обозреватель Украина.ру Павел Волков объяснил, в чём Европа уже согласилась с Россией, кто сорвал результаты Аляски и почему мы стали на шаг ближе к миру.* Иноагент и нежелательная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20251031/peregovory-luchshe-perestrelki-12-punktov-novogo-evropeyskogo-mirnogo-plana-vneshne-otvechayut-interesam-1070932489.html
европа
россия
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070988220_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd86da0838f174dc3000684051fa1056.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, россия, донбасс, павел волков, украина.ру, радио свобода, видео, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, евросоюз, сво
Европа, Россия, Донбасс, Павел Волков, Украина.ру, Радио Свобода, Видео, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Евросоюз, СВО
Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс
Европейский мирный план для Украины состоит из 12 пунктов - об этом 31 октября сообщило издание "Радио Свобода"*, которое также опубликовала их примерное содержание.