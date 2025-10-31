Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс - 31.10.2025 Украина.ру
Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс
Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс
Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс
Европейский мирный план для Украины состоит из 12 пунктов - об этом 31 октября сообщило издание "Радио Свобода"*, которое также опубликовала их примерное содержание.
Правозащитник, обозреватель Украина.ру Павел Волков объяснил, в чём Европа уже согласилась с Россией, кто сорвал результаты Аляски и почему мы стали на шаг ближе к миру.* Иноагент и нежелательная в РФ организация.
Новости
Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс

16:44 31.10.2025
 
Европейский мирный план для Украины состоит из 12 пунктов - об этом 31 октября сообщило издание "Радио Свобода"*, которое также опубликовала их примерное содержание.
Правозащитник, обозреватель Украина.ру Павел Волков объяснил, в чём Европа уже согласилась с Россией, кто сорвал результаты Аляски и почему мы стали на шаг ближе к миру.
Переговоры Путин - Зеленский 2025 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
07:49
Переговоры лучше перестрелки. 12 пунктов нового европейского мирного плана внешне отвечают интересам РФ"Радио Свобода"* представило 12 пунктов европейского плана по мирному урегулированию на Украине. Впервые с 2022 года предложения ЕС зазвучали как реальная попытка найти относительно приемлемое для сторон решение
* Иноагент и нежелательная в РФ организация.
