Он утонул. 70 лет назад погиб флагман Черноморского флота линкор "Новороссийск"

1.30 ночи 29 октября 1955 года в носовой части крупнейшего корабля Черноморского флота – линкора "Новороссийск", прогремел мощнейший взрыв, который был зафиксирован даже сейсмометрами Крымской метеорологической станции. Трагедия корабля и его экипажа продлилась несколько часов. Флагман погиб, унеся с собой на дно моря жизни нескольких сот моряков

история

севастополь

вмф

черноморский флот

катастрофа

история

история ссср

ссср

италия

корабль

Судьба любит перекручивать всё по-своему."Джулио Чезарэ" родился в 1911 году на верфи "Ансальдо" в Генуе и был одним из трёх кораблей типа "Граф Кавур". Имя первого премьер-министра Италии получил головной линкор серии. Ещё один назывался "Леонардо да Винчи".У всех трёх трагическая судьба."Граф Кавур" погиб во Второй Мировой от английских торпед и бомб.На "Леонардо да Винчи" во время загрузки детонировали боеприпасы в ночь со 2 на 3 августа 1916 года. Линкор перевернулся кверху килем и лёг на дно на мелководье. Погибло 248 человек. Тогда итальянская власть сразу заявила, что во всём виноваты австро-венгерские диверсанты."Джулио Чезарэ" в период между двух войн был модернизирован. Кораблю дали более современный и больший главный калибр (320 мм). Ну, и турбины более мощные установили. 27 узлов (50 км/ч) он давал уверенно.Никаких особых подвигов в итальянском ВМФ совершить этому боевому кораблю не удалось. Лишь в 1940 году ему довелось войти в огневой контакт с британский "Уорспайтом", который одним снарядом отправил "Джулио" в порт, убив 115 человек из команды. Затем корабль превратили в плавучую казарму. С одной стороны, банально не хватало топлива, с другой – было установлено, что система живучести переделана так, что корабль может утопить одна-единственная торпеда или мина, если ударить в носовую часть.В 1948 году линкор достался в качестве трофея Советскому Союзу. Наша страна рассчитывала получить новый линкор класса "Литторио", но получила устаревший "Джулио Чезарэ".Автору приходилось встречаться с дончанами в юности служившими на "Новороссийске". Один из них, Владимир Макарович Бондаренко, рассказывал, что он был в той самой первой команде, которая в начале февраля 1949 года принимала корабль от англичан в Албании:"Наглые, бесцеремонные, пытались нас не пускать в некоторые места на корабле. Пришлось, конечно, поучить их маленько. Корабль был в ужасном состоянии. Нам даже кушать негде было – камбуз как таковой отсутствовал".6 февраля над кораблём подняли военно-морской флаг СССР. Приказом по Черноморскому флоту от 5 марта 1949 года линкору дали новое имя "Новороссийск".В тот злополучный день на линкоре не было командира корабля капитана I ранга Александра Кухты. Он был в отпуске и приехал в Севастополь только 31 октября. Историк флота Борис Каржавин уверен, что, будь Кухта в ту ночь на своем месте он не дал бы погибнуть кораблю и многим из тех, кого угробили неграмотные действия командующего Черноморским флотом Виктор Пархоменко.Кухта не побоялся сказать председателю государственной комиссии Вячеславу Малышеву правду, что причиной гибели корабля являлись бездарные действия командующего КЧФ. Этого ему не спустили – несмотря на то, что прямой вины отсутствовавшего командира в гибели корабля не было, он был понижен в звании до капитана 2 ранга и уволен в запас.Но это мы забегаем вперёд.Итак, в полвторого ночи под линкором "Новороссийск" раздается громадной силы взрыв. Как выяснилось позже, все моряки, находившиеся в носовой части корабля, которая оказалась пробитой снизу-вверх до палубы, погибли мгновенно – примерно 250 человек, по большей части курсанты морского училища и только что призванные на службу новобранцы.Уже через две минуты началась эвакуация раненых. В считанные минуты были запущены кормовые дизели, электричеством запитали освещение и трансляцию. Одновременно с этим на линкоре заработали насосы на откачку воды.На борт поднялась аварийная партия с крейсера "Михаил Кутузов". Многие из этих 95 человек не вернулись на свой корабль. Вслед за ними помогать начали полсотни моряков с крейсера "Михаил Фрунзе". Чуть позже подоспели команды с крейсеров "Молотов" и спасательное судно "Карабах".К 2 часам ночи экипаж сумел остановить затопление, выровнять нос и начал малым ходом двигать корабль к мелкой воде.И тут прибыл командующий флотом, и привёз с собой огромное количество начальников разного калибра: 7 адмиралов, 28 старших офицеров и 40 младших офицеров. Было приказано остановить движение кормой к мелководью. Только через полтора часа после взрыва комфлота дал указание буксирами толкать корабль на малые глубины. Но воды к тому времени линкор принял столько, что от усилий буксира он принялся крениться на левый борт, при том, что нос продолжал опускаться.К половине четвёртого стало ясно, что спасти корабль от переворачивания вряд ли удастся. Была дана команда команде покинуть борт, остаться должны были единицы специалистов-добровольцев. Но и это решение было отменено штабом флота. Примерно 800 человек, не занятых борьбой за живучесть зачем-то были выстроены на юте.Когда вода дошла и до бака, контр-адмирал Николай Никольский попросил разрешения у командующего флотом снять с корабля личный состав, не занятый борьбой за живучесть и стоящий на юте. Командующий отказал.Запись корабельного журнала:"Линкор угрожающе накренился. Крен 20 градусов левого борта, осадка носом 19,5 м., кормой – 6 м., корабль принял 7100 тонн воды и имел отрицательную метацентрическую высоту (-0,5 м.)Отдана команда личному составу на юте перейти на правый борт и держаться за леера. Предметы на палубе начали срываться и катиться вниз к левому борту. На СС "Карабах", стоявшему в корме по правому борту, подали команду: "Отдать кормовой буксир" и перерубили буксирный трос. Линкор дернулся и стал опрокидываться".В 4 часа 15 минут линкор перевернулся.К сегодняшнему дню накопилось огромное число версий того, что привело к гибели "Новороссийска".Три самые популярные версии всегда на слуху: детонация боеприпаса, немецкая донная мина времен войны, диверсанты (от итальянского диверсанта №1 князя Боргезе до натовских сверхмалых подлодок)."Новороссийск" с рождения своего имел ряд дефектов:- линкоры этого типа построены без соблюдения требований к остойчивости;- итальянские инженеры не позаботились о минной защите дна корабля;- линкор не имел размагничивающего устройства для предотвращения взрыва донных неконтактных мин с магнитным взрывателем.Кроме того, живучесть корабля была подорванная халатным отношением к ней со стороны и командования флота, и самого корабля.Так, без разрешения Техуправления КЧФ в некоторых местах корабля, которые должны были быть герметичными, прорезали отверстия при установке нового оборудования связи. С итальянских времен не были заделаны многочисленные иллюминаторы по бортам "Новороссийска" – стояла хорошая погода, иллюминаторы просто стояли открытыми*.Объяснительная записка комфлота Пархоменко от 3 ноября 1955 года:"В 2 часа я прибыл на линкор и пошел к месту происшествия. На баке, в районе первой башни, я увидел помощника командира линкора "Новороссийск" капитана 2 ранга Сербулова, который руководил эвакуацией личного состава, получившего повреждения при взрыве, извлекали трупы из кубриков.Из доклада тов. Сербулова я выяснил, что на корабле сыграна боевая тревога, личный состав находится на боевых постах, ведёт борьбу с поступающей водой. (…)Я приказал вызвать командира БЧ-5 с докладом о состоянии корабля, который мне доложил, что корабль в носовую часть принял примерно 1200-1400 тонн, вода поступает с нижних помещений, но по кораблю не распространяется".Что же случилось с "Новороссийском"?Первая версия была был самый простой – взрыв артиллерийских погребов, халатность матросов и командира БЧ-2 (артиллерия). Но вскоре водолазы доложили – взрыв произошел, судя по форме выбоины в борту, снаружи.Минная версия в итоге стала основной в выводах комиссии, хотя допускалось и вредительство, и действия диверсантов. Доклад комиссии подчеркивал:"Наиболее вероятно, что 29 октября 1955 года под кораблем имел место взрыв немецкой мины типа RMH или LMB с взрывателем М-1, поставленной в период Великой Отечественной войны".Кстати, последнюю по времени немецкую донную мину в Севастополе обнаружили и обезвредили в 2017 году.Версия диверсионная – "Новороссийск" был взорван минами, положенными на грунт под его днищем сверхмалой подводной лодкой итальянских боевых пловцов, которыми в годы Второй мировой успешно командовал уже упоминавшийся князь Валерио Боргезе.Сколько-нибудь реальных доказательств этой версии нет. Предположить, что кто-то в НАТО решил взорвать именно этот, старый, почти уже ставший плавучей школой плавсостава КЧФ, корабль, очень трудно. Для чего?Прошло 70 лет с той трагической и героической ночи. Советские моряки показали невероятную силу духа и героизм. Некоторые офицеры, старшины и матросы добровольно жертвовали жизнью ради спасения корабля и товарищей. Показательно, что погибли все 5 инженеров-механиков корабля.Это хорошо понимала и госкомиссия, которая в своем докладе, в частности, отметила:"Личный состав линкора: матросы, старшины и офицеры, а также офицеры, руководившие непосредственно борьбой за спасение корабля, и.о. командира БЧ-5 т. Матусевич, командир дивизиона живучести т. Городецкий и помогавший им начальник Технического управления флота т. Иванов умело и самоотверженно вели борьбу с поступавшей на корабль водой, хорошо знали каждый свое дело и проявляли инициативу, показали образцы мужества и подлинного героизма.Но все усилия личного состава были обесценены и сведены на нет преступно-легкомысленным, неквалифицированным и нерешительным командованием".Комиссия предлагала наградить погибших, но не встретила понимания в партийных органах. Более того, в специальном постановлении Совмина СССР многие из тех, кто спасал "Новороссийск" или просто не имел отношения к трагедии, были понижены в звании или вовсе уволены со службы, как командир линкора Александр Кухта.На тридцать три года историю с гибелью "Новороссийска" спрятали под сукно. Погибшим поставили памятник на Кладбище коммунаров, но их как бы и не было.Преподаватель ВВМУ им. Фрунзе инженер-капитан 1-го ранга В.Ю. Усов вспоминал:"На Черноморском флоте, когда я там был руководителем практики курсантов и пытался их обучать борьбе за живучесть на примере гибели "Новороссийска", мне указали: "Об этом корабле у нас не принято говорить".Катастрофа "Новороссийска" унесла 611 жизней. Она до сих пор остается самой крупной трагедией боевого корабля в мирное время.* А. Кухта был командиром корабля с 29 октября 1954 года. Очень странно что многие авторы не видят никакой его вины в произошедшем. - Ред.

