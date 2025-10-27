Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента США - 27.10.2025 Украина.ру
Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента США
Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента США
Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента США
В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, о которой было объявлено на прошлой неделе. По словам американского президента, ему "показалось это неправильным".
"Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем", — заявил Трамп. Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой, что думают американцы об изменчивой риторике Трампа и как относятся к России.
Украина.ру
Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента США

В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, о которой было объявлено на прошлой неделе. По словам американского президента, ему "показалось это неправильным".
"Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем", — заявил Трамп.
Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой, что думают американцы об изменчивой риторике Трампа и как относятся к России.
"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для СШАОтсутствие прямого давления Трампа на Зеленского может объясняться тактической целесообразностью для администрации США. Сопротивляемость Киева Вашингтон может использовать в дипломатической игре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
