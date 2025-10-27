https://ukraina.ru/20251027/chego-khotyat-amerikantsy-ot-trampa-trapp-ob-izmenchivosti-prezidenta-ssha-1070741509.html
Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента США
В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, о которой было объявлено на прошлой неделе. По словам американского президента, ему "показалось это неправильным".
"Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем", — заявил Трамп. Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой, что думают американцы об изменчивой риторике Трампа и как относятся к России.
