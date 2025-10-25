https://ukraina.ru/20251025/udar-po-plotine-belgorodskogo-vodokhranilischa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-oktyabrya-1070662931.html

Удар по плотине Белгородского водохранилища, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 октября

2025-10-25T13:12

Украина нанесла удары по плотине Белгородского водохранилища. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 25 октября сообщил об ударе по плотине Белгородского водохранилища."В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", — отметил Гладков.Он заявил, что власти начали предлагать выезд в пункты временного размещения Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения."В селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры", — назвал Гладков улицы населённых пунктов области, жителям которых предлагается выехать.Он сообщил, что более подробную информацию жители могут получить через чаты села, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа, у главы округа Андрея Гриднева или по телефону 112.Член Совета президента России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц прокомментировал удары ВСУ."ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища в районе села Графовка. По стратегическому объекту прилетело три HIMARS. Повреждения получили технические помещения и один из шлюзов. Губернатор Гладков предложил жителям выехать из районов, которым может грозить затопление, в пункты временного размещения. По последним данным, серьёзных повреждений плотина не получила. Но это не означает, что украинские военные не попробуют ударить снова. Дадут им "Томагавки" - они и "Томагавками" пульнут. Видимо напрашивается на ответный удар по плотинам ДнепроГЭС", — подчеркнул Коц.Примечательно, что Украина сознательно провоцирует и гуманитарную, и экологическую катастрофу.Обстрелы и налётыУтром 25 октября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 20 БПЛА – над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 12 БПЛА – над территорией Калужской области, 11 БПЛА – над территорией Смоленской области, 9 БПЛА – над территорией Белгородской области, 9 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву, по 8 БПЛА – над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по 2 БПЛА – над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей, по 1 БПЛА – над территориями Тверской и Тульской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 1 атаку, на волновахском — 1 атаку, на горловском направлении — 3 атаки, выпустив в общей сложности 7 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ был повреждён объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 10; Голая Пристань — 5; Подлесное — 3; Новая Каховка — 6; Каховка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алёшки и Малая Лепетиха.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Город Белгород подвергся атакам 14 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. Ранены две женщины. В городской больнице №2 г. Белгорода после оказания помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение, однако одна из них позже вернулась для прохождения стационарного лечения. Повреждены 4 квартиры в двух МКД, 2 частных дома, 7 автомобилей и 4 коммерческих объекта", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе посёлки Комсомольский, Майский и Октябрьский, сёла Бессоновка, Бочковка, Вергилевка, Веселая Лопань, Стрелецкое, Устинка, Шагаровка и Ясные Зори, а также хутора Угрим и Церковный атакованы 24 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Октябрьский ранена женщина. Ей оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. В посёлке повреждены 4 автомобиля, 2 частных дома и коммерческий объект, в хуторе Угрим — частный дом и надворная постройка, в селе Ясные Зори — административный объект, частный дом и надворная постройка, в хуторе Церковный — грузовой автомобиль, в посёлке Майский — социальный объект и частный дом, в посёлке Комсомольский — 10 легковых автомобилей", — сообщил Гладков.В Борисовском районе сёла Грузское и Октябрьская Готня атакованы 4 беспилотниками. В селе Грузское повреждена одна квартира в МКД.В Валуйском муниципальном округе село Казначеевка и хутор Ромашовка атакованы двумя беспилотниками, один из которых сбит системой ПВО. В селе Казначеевка повреждён объект инфраструктуры.Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолётного типа. Без последствий."В Волоконовском районе посёлок Малиново, сёла Борисовка, Волчья Александровка, а также хутора Давыдкин, Плотвянка и Плотовка подверглись атакам 7 беспилотников. В селе Борисовка разрушены два частных дома и повреждены соседний дом и надворные постройки, в селе Волчья Александровка — 2 частных дома и легковой автомобиль, в посёлке Малиново — легковой автомобиль, в хуторах Плотвянка и Плотовка — гаражи, в хуторе Давыдкин — газовая труба", — отмечалось в сводке.Ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в хуторе Плотвянка уничтожен частный дом и повреждена крыша летней кухни, в селе Борисовка — частный дом и надворные постройки."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 50 беспилотников, 4 из которых подавлены. В селе Головчино повреждён коммерческий объект, в селе Глотово — легковой автомобиль, в селе Гора-Подол — 4 грузовых автомобиля и хозпостройка, в селе Мокрая Орловка — инфраструктурный объект. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 9 обстрелам с применением 29 боеприпасов и атакованы 5 беспилотниками, один из которых подавлен. В посёлке Красная Яруга в результате атаки беспилотника повреждено оборудование сельхозпредприятия.В Ракитянском районе посёлки Пролетарский и Ракитное, а также село Бобрава атакованы 4 беспилотниками, 3 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Ракитное повреждены 2 грузовых автомобиля.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Максимовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Червона Дибровка совершены атаки 20 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты."Село Графовка подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе повреждено административное здание", — писал Гладков.В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса повреждены 2 частных дома и легковой автомобиль. От атак беспилотников в Шебекино повреждены производственное предприятие и 2 грузовых автомобиля, в селе Максимовка — объект инфраструктуры, в селе Новая Таволжанка — 3 легковых автомобиля, в селе Мешковое — легковой автомобиль. Ночью в селе Новая Таволжанка вследствие атаки дрона повреждено сельхозпредприятие.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

