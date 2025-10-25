https://ukraina.ru/20251025/budapesht-umer-da-zdravstvuet-budapesht-ekonomicheskaya-voyna-zakamuflirovannaya-pod-moralnuyu-pozitsiyu-1070655487.html

"Будапешт" умер, да здравствует "Будапешт". Экономическая война, закамуфлированная под моральную позицию

"Будапешт" умер, да здравствует "Будапешт". Экономическая война, закамуфлированная под моральную позицию - 25.10.2025 Украина.ру

"Будапешт" умер, да здравствует "Будапешт". Экономическая война, закамуфлированная под моральную позицию

Отказ Дональда Трампа от саммита в Будапеште и одновременное введение санкций против российских нефтяных компаний, как ни парадоксально, не изменили сути происходящего. Ни в вопросе урегулирования украинского кризиса, ни в характере российско-американских отношений.

2025-10-25T09:58

2025-10-25T09:58

2025-10-25T09:58

россия

вашингтон

москва

дональд трамп

владимир путин

туск дональд

роснефть

мнения

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601009_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0c29993527f78ae418e5f937683ee06a.jpg

Да, Дмитрий Анатольевич Медведев отреагировал на это жёстко. Но, как говорится, ему и сам Бог велел. А вообще, саммит ведь не навязали Дональду извне. Ни Россия, ни какие бармалеи из Киева или Брюсселя. Его инициировал сам Трамп, публично и демонстративно, сразу после разговора с Путиным. Тогда он бравурно заявил: "Мы встретимся в Будапеште через две недели". Никто ж его за язык, как говорится, не тянул.Ну, и пошло поехало. Буквально за последующие дни состоялась серия двусторонних контактов — в первую очередь между государственным секретарём и советником президента Трампа по национальной безопасности Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И совершенно очевидно, что в ходе двухчасового разговора между Путиным и Трампом обсуждалась корректировка так называемого анкориджского плана — документа, который должен был стать рамкой для будущего соглашения. После чего мы имели дело, фактически, с домашним заданием для Трампа: урегулировать вопрос с Украиной и с Европой, создать условия для новой архитектуры переговоров. Но Трамп с этим заданием не справился.Отказ от встречи стал признанием того, что Вашингтон пока не готов к политическим рискам. Сам Трамп объяснил это прямо: "Мы отменили встречу с президентом Путиным — мне это просто не показалось правильным… Не было ощущения, что мы придём туда, куда нужно. Так что я её отменил, но мы сделаем это в будущем". Ещё ранее он добавил: "Я не хочу пустую встречу. Не хочу тратить время зря".Для Москвы это не стало неожиданностью. Дмитрий Песков ответил дипломатично: "Никто не хочет тратить время зря — ни президент Трамп, ни президент Путин". Иными словами, в Москве понимали: решение принималось не из-за дипломатического кризиса, а из-за внутренней американской логики. А логика эта очень простая – Трамп и его команда уже находятся в повестки выборов в Конгресс, которые пройдут следующей осенью. И совершенно очевидно, что провал Украины, в случае если бы Трамп сейчас выбрал конфронтационный сценарий с Зеленским, глобалистские медиа вполне способны были бы повесить на Трамп и его команду в виде ярлыка, такого себе "нового Афганистана" — как символа проигранной войны, только теперь на украинском направлении. Республиканцы не готовы брать на себя ответственность за "мир любой ценой", который легко можно было бы представить как поражение Трампа от России. А без того, чтобы начать прямо и жестко давить на киевского недофюрера и его окружение, похоже, особенно с учетом европейской группы поддержки неонацистского киевского режима, получить от них послушание не выйдет. Ну и вот. Когда стало ясно, что будапештская встреча не принесёт тех дивидендов, которые можно было бы предъявить электорату, Трамп предпочёл выйти из этой истории сам. Относительно без потерь и относительно без риска. Это был шаг не дипломатии, а политического самосохранения.Что касается введения санкций против российских нефтяных компаний — это совершенно точно параллельный процесс, элемент торговой войны, не связанный напрямую с украинским треком. Разве что завернутый в медийную обертку украинского кейса. Да, конечно, американская администрация пыталась компенсировать символический провал и странные маневры Дональда в дипломатии внешне жёстким решением. Но, вообще вся эта история с "Роснефтью" и "Лукойлом" она про другое. И прекрасно укладывается в более широкий контекст его глобальной торговой войны — на этот раз не против Китая или Индии, а против России как экспортёра энергоносителей. Парадоксально, но пока Трамп готовится к возможной "большой сделке" с Москвой, параллельно он ведёт с ней ожесточённую борьбу за рынки сбыта нефти и газа. С той же логикой, с которой он давил на Пекин и на Дели, на Брюссель и на Анкару — на всех, кто остаётся крупными покупателями российских углеводородов, сейчас он создает проблемы крупнейшим российским нефтяным компаниям – прямым конкурентам спонсоров Трампа и респов – нефтяников Мексиканского залива и Пермского бассейна.Его команда прикрывает санкционные маневры лозунгами борьбы с "российскими доходами, которые финансируют войну на Украине". На деле же это экономическая кампания, замаскированная под моральную позицию. Новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти" — продолжение курса по выдавливанию России с традиционных рынков и перенаправлению потоков энергоносителей в пользу американских компаний. Это не геополитика, а геоэкономика в чистом виде. Впрочем, по оценкам экспертов энергетического рынка, новые санкции носят во многом декларативный характер и могут применяться избирательно, в зависимости от политической конъюнктуры. Они не касаются вторичных ограничений для покупателей российской нефти, а представляют собой инструмент давления — рычаг, который можно ослабить или усилить по ситуации. Так что, все же, не без геополитики.Возвращаясь к несостоявшейся встрече, нужно отметить очевидную двойственность позиции американцев. Сам Трамп, комментируя отмену встречи, заявил: "Мы отменили встречу с президентом Путиным — мне это просто не показалось правильным… Так что я её отменил, но мы сделаем это в будущем". Его государственный секретарь Марко Рубио подчеркнул, что "Соединённые Штаты намерены всё же встретиться с Россией, но только когда появятся реальные основания для договорённостей". Таким образом, Вашингтон не закрывает дверь, но даёт понять, что саммит переносится на неопределённый срок.Впрочем, по оценкам экспертов энергетического рынка, новые санкции носят во многом декларативный характер и могут применяться избирательно, в зависимости от политической конъюнктуры. Они не касаются вторичных ограничений для покупателей российской нефти, а представляют собой инструмент давления — рычаг, который можно ослабить или усилить по ситуации. Так что, все же, не без геополитики.Возвращаясь к несостоявшейся встрече, нужно отметить очевидную двойственность позиции американцев. Сам Трамп, комментируя отмену встречи, заявил: "Мы отменили встречу с президентом Путиным — мне это просто не показалось правильным… Так что я её отменил, но мы сделаем это в будущем". Его государственный секретарь Марко Рубио подчеркнул, что "Соединённые Штаты намерены всё же встретиться с Россией, но только когда появятся реальные основания для договорённостей". Таким образом, Вашингтон не закрывает дверь, но даёт понять, что саммит переносится на неопределённый срок.Вообще, ни Москва, ни Вашингтон не демонстрируют признаков разрыва — но очевидно, что Трамп не справился с собственными сроками. Он поторопился, как не раз прежде, объявив о саммите, не имея под ним достаточной политической основы. Тем не менее, Будапештский кейс показывает главное: переговорный процесс не завершён. Он просто перешёл в латентную фазу. Но оптимизма по поводу возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта до конца текущего года, и даже, я бы сказал в горизонте полугода, становится всё меньше. Ещё в мае–июне, казалось, что Трамп готов будет надавить на Киев, заставить Зеленского искать компромисс. Сейчас ясно — не готов. И пока Вашингтон не возьмёт на себя роль воспитателя и педагога, ни Киев, ни его европейские патроны не сделают ни одного шага навстречу реальному мирному процессу.Следовательно, с высочайшей вероятность, в ближайшие время, уж как минимум до весны, всё вновь будет решаться не за столом переговоров, а на поле боя. Но суть в том, что все войны заканчиваются переговорами, и "Будапешт" еще несомненно будет.О других аспектах "отмены Будапешта" - в статье Василия Стоякина ""Договорнячок", сиречь – "сделка""О других аспектах "отмены Будапешта" - в статье Василия Стоякина ""Договорнячок", сиречь – "сделка""

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

россия

вашингтон

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

россия, вашингтон, москва, дональд трамп, владимир путин, туск дональд, роснефть, мнения, весь павлив