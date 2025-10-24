Десант на Карантинном, и докуда на самом деле дошли русские. Что происходит в Херсоне - 24.10.2025 Украина.ру
Десант на Карантинном, и докуда на самом деле дошли русские. Что происходит в Херсоне
Десант на Карантинном, и докуда на самом деле дошли русские. Что происходит в Херсоне - 24.10.2025 Украина.ру
Десант на Карантинном, и докуда на самом деле дошли русские. Что происходит в Херсоне
На текущей неделе достаточно серьезный резонанс в украинских СМИ вызвала новость о начале освобождения российской армией города Херсон, которую сообщили российские блогеры
2025-10-24T11:42
2025-10-24T12:26
Речь идёт о форсировании Днепра и штурмовых действиях в районе Карантинного острова, который территориально считается частью города. Ранее там находился гидропарк Херсона.Ранее ВKС РФ нанесли серию ударов по мостам, соединяющим островные части Херсона с материковой частью города, существенно их повредив. После этого в микрорайоне "Остров" была объявлена эвакуация, а логистика оставшихся там подразделений ВСУ серьёзно осложнилась.Украинские проправительственные СМИ всю неделю пытались опровергнуть новость о взятии россиянами Карантинного острова.В свою очередь оппозиционные телеграм-каналы писали о боях в этом районе, обвиняя украинские власти в ослаблении Херсона ради удержания Покровска.Центр по борьбе с дезинформацией (ЦПД) при СНБО Украины опровергает потерю микрорайона "Остров" и острова Карантинный, но ссылается при этом на заявление 34-й бригады ВСУ, которая опровергала только заход РФ на правый берег. По мнению ЦПД, у россиян в принципе недостаточно сил и средств для форсирования Днепра и закрепления на правом берегу.Соответственно, в украинских пабликах разгорелись споры о "зраде" и "перемоге" с выяснением, являются острова правым или левым берегом.Отдел по коммуникациям 30-го корпуса морской пехоты ВМФ Украины утверждает, что россияне пытаются постоянно штурмовать их позиции на островах, но заявляет, что у ВС РФ "нет продвижения в Садовом и Антоновке" на правом берегу, умалчивая об острове Карантинный. В отделе по коммуникациям корпуса лишь говорят, что россияне пользуются плохой видимостью при дождливой погоде, пытаясь малыми группами проникнуть на острова.Как пишет украинский оппозиционный паблик "ЗеРада", из-за того, что из Херсона были "надёрганы" подразделения для купирования российского прорыва в Сумской области и под Покровском, ВС РФ "уже точно смогли высадиться на островах, которые формально относятся к правому берегу Днепра". В итоге, прогнозирует паблик, главкому ВСУ Александру Сырскому теперь придётся перебрасывать под Херсон какие-то резервы, а живой силы ему сейчас не хватает.Украинские СМИ в своих репортажах из Херсона рассказывают преимущественно о дронщиках, которые пытаются контролировать протоки Днепра и наносить удары по левому берегу, подконтрольному РФ. В частности, в недавнем репортаже херсонского издания "Мост" говорится о "кухне дронов" 153-й ОМБр ВСУ, расположенной в частном секторе, где собирают, чинят, модернизируют дроны, а также пытаются разобраться в российских дронах, которые попадают им в руки. Лаборатория работает круглосуточно по семь дней в неделю. Работают в "кухне дронов" преимущественно те, кто раньше работал в сервисных центрах и занимался ремонтом электроники. Руководит лабораторией военнослужащий с позывным "Татко". По его словам, все дроны, которые им поступают, приходится переделывать: менять прошивку, менять частоты, устанавливать более качественную камеру, а затем необходимо "облетать" дрон. После этого их передают конкретным подразделениям.О трофейных российских дронах он высказывается с долей зависти, сетуя на то, что у россиян более мощная материальная база и они в состоянии делать такие разработки, которые их лаборатория не может воссоздать.Заместитель командира этого же батальона Владимир Шугаев рассказывает, что самые лучшие дроны они получают от волонтёров и специальных фондов. В то же время он сетует на качество БПЛА, поставляемых украинским государством. Кроме того, жалуется Шугаев, для получения даже комплекта пропеллеров "на бумажную работу", на бензин для поездок подчас приходится потратить больше денег, чем стоит этот комплект.Сама специфика Херсонской области, её ландшафт, не очень-то нравится заместителю командира, в отличие от Донбасса с его плотной застройкой. Степь и открытые пространства, по его словам, усложняют логистику и существенно ограничивают операторов дронов относительно выбора места размещения."Ещё одна особенность региона — большие расстояния и наличие у противника стационарных и очень мощных систем РЭБ. Россияне мощно окопались на левом берегу, оборудовали там серьёзную систему обороны, в том числе — антидроновую защиту. В Донецкой области такого нет, так как линия фронта постоянно в движении", — рассказывает Шугаев.Свои позиции на правом берегу украинские дронщики считают относительно слабыми, этим и объясняют господство российских дронов над Херсоном. Тем не менее на камеру они выражают уверенность, что россиянам не удастся взять город.Читайте также: Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом
Десант на Карантинном, и докуда на самом деле дошли русские. Что происходит в Херсоне

11:42 24.10.2025 (обновлено: 12:26 24.10.2025)
 
На текущей неделе достаточно серьезный резонанс в украинских СМИ вызвала новость о начале освобождения российской армией города Херсон, которую сообщили российские блогеры
Речь идёт о форсировании Днепра и штурмовых действиях в районе Карантинного острова, который территориально считается частью города. Ранее там находился гидропарк Херсона.
Ранее ВKС РФ нанесли серию ударов по мостам, соединяющим островные части Херсона с материковой частью города, существенно их повредив. После этого в микрорайоне "Остров" была объявлена эвакуация, а логистика оставшихся там подразделений ВСУ серьёзно осложнилась.
Украинские проправительственные СМИ всю неделю пытались опровергнуть новость о взятии россиянами Карантинного острова.
В свою очередь оппозиционные телеграм-каналы писали о боях в этом районе, обвиняя украинские власти в ослаблении Херсона ради удержания Покровска.
Центр по борьбе с дезинформацией (ЦПД) при СНБО Украины опровергает потерю микрорайона "Остров" и острова Карантинный, но ссылается при этом на заявление 34-й бригады ВСУ, которая опровергала только заход РФ на правый берег. По мнению ЦПД, у россиян в принципе недостаточно сил и средств для форсирования Днепра и закрепления на правом берегу.
Соответственно, в украинских пабликах разгорелись споры о "зраде" и "перемоге" с выяснением, являются острова правым или левым берегом.
Отдел по коммуникациям 30-го корпуса морской пехоты ВМФ Украины утверждает, что россияне пытаются постоянно штурмовать их позиции на островах, но заявляет, что у ВС РФ "нет продвижения в Садовом и Антоновке" на правом берегу, умалчивая об острове Карантинный. В отделе по коммуникациям корпуса лишь говорят, что россияне пользуются плохой видимостью при дождливой погоде, пытаясь малыми группами проникнуть на острова.
Как пишет украинский оппозиционный паблик "ЗеРада", из-за того, что из Херсона были "надёрганы" подразделения для купирования российского прорыва в Сумской области и под Покровском, ВС РФ "уже точно смогли высадиться на островах, которые формально относятся к правому берегу Днепра". В итоге, прогнозирует паблик, главкому ВСУ Александру Сырскому теперь придётся перебрасывать под Херсон какие-то резервы, а живой силы ему сейчас не хватает.
Украинские СМИ в своих репортажах из Херсона рассказывают преимущественно о дронщиках, которые пытаются контролировать протоки Днепра и наносить удары по левому берегу, подконтрольному РФ. В частности, в недавнем репортаже херсонского издания "Мост" говорится о "кухне дронов" 153-й ОМБр ВСУ, расположенной в частном секторе, где собирают, чинят, модернизируют дроны, а также пытаются разобраться в российских дронах, которые попадают им в руки.
Лаборатория работает круглосуточно по семь дней в неделю. Работают в "кухне дронов" преимущественно те, кто раньше работал в сервисных центрах и занимался ремонтом электроники. Руководит лабораторией военнослужащий с позывным "Татко". По его словам, все дроны, которые им поступают, приходится переделывать: менять прошивку, менять частоты, устанавливать более качественную камеру, а затем необходимо "облетать" дрон. После этого их передают конкретным подразделениям.
О трофейных российских дронах он высказывается с долей зависти, сетуя на то, что у россиян более мощная материальная база и они в состоянии делать такие разработки, которые их лаборатория не может воссоздать.
Заместитель командира этого же батальона Владимир Шугаев рассказывает, что самые лучшие дроны они получают от волонтёров и специальных фондов. В то же время он сетует на качество БПЛА, поставляемых украинским государством. Кроме того, жалуется Шугаев, для получения даже комплекта пропеллеров "на бумажную работу", на бензин для поездок подчас приходится потратить больше денег, чем стоит этот комплект.
Сама специфика Херсонской области, её ландшафт, не очень-то нравится заместителю командира, в отличие от Донбасса с его плотной застройкой. Степь и открытые пространства, по его словам, усложняют логистику и существенно ограничивают операторов дронов относительно выбора места размещения.
"Ещё одна особенность региона — большие расстояния и наличие у противника стационарных и очень мощных систем РЭБ. Россияне мощно окопались на левом берегу, оборудовали там серьёзную систему обороны, в том числе — антидроновую защиту. В Донецкой области такого нет, так как линия фронта постоянно в движении", — рассказывает Шугаев.
Свои позиции на правом берегу украинские дронщики считают относительно слабыми, этим и объясняют господство российских дронов над Херсоном. Тем не менее на камеру они выражают уверенность, что россиянам не удастся взять город.
Читайте также: Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом
