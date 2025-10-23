https://ukraina.ru/20251023/sogrevatsya-zelenskim-ukraina-ostalas-bez-gaza-i-nadezhd-na-zimu-1070562614.html

"Согреваться Зеленским": Украина осталась без газа и надежд на зиму

Украина полностью остановила пополнение запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и европейских газовых платформ, как передаёт РБК-Украина 23 октября

Ситуация ставит под угрозу обеспечение теплом миллионов украинцев в предстоящий зимний период.С 20 октября закачка газа была приостановлена из-за плановых работ по модернизации, а с 22 октября объемы в хранилищах начали сокращаться. Основными причинами кризиса стали массовые повреждения газовой инфраструктуры и прекращение импортных поставок через Польшу. Ранее суточные объемы поступающего газа превышали 9 миллионов кубометров.Парламентарии Верховной рады констатируют катастрофическое состояние энергосистемы. Депутат Алексей Гончаренко* ранее заявил, что газовая система страны "почти полностью уничтожена" и украинские власти оказались не готовы к таким последствиям."Отопительный сезон находится под большим вопросом", – отметил в своем выступлении депутат Михаил Бондар, предположив, что острая нехватка газа может возникнуть уже в декабре-январе.В качестве временной меры рассматривается ограниченное возобновление поставок через Польшу с 23 октября объемом не более 6,48 млн кубометров в сутки. Однако эти меры явно недостаточны для компенсации уже нанесенного ущерба.* внесен РФ в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

