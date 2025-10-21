https://ukraina.ru/20251021/chetyrkh-ukraintsev-obvinili-v-sozdanii-neokommunisticheskoy-organizatsii-1070403527.html

Четырёх украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации

Четырёх украинцев обвинили в создании неокоммунистической организации

Киевская городская прокуратура обвинила четырёх граждан Украины в создании подпольной "неокоммунистической организации" – они якобы распространяли запрещённую символику и призывавали к восстановлению СССР. Об этом в ночь на 21 октября сообщает РИА Новости

"Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачили подпольную неокоммунистическую организацию, которая распространяла запретную символику и призывала "восстановить СССР", – говорится в публикации на сайте нацполиции.По сообщению киевской городской прокуратуры, обвинения предъявлены четырём представителям подпольного коммунистического движения – так называемого подпольного "Оргкомитета УССР". Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы по статье уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической символики".На Украине в 2015 году были приняты законы "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики". Тогда же в стране начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, переименование улиц, указателей.В последнее время власти Украины усилили борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. МИД РФ неоднократно заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили и продолжают проводить агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию жителей.На Украине продолжается политика системного уничтожения культурного наследия — правительство внесло в парламент законопроект об исключении русского и молдавского языков из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Подробнее в публикации Киевский режим ускоряет культурный геноцид.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

