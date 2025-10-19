https://ukraina.ru/20251019/s-prenebrezheniem-otnositsya-k-vragu--bolshaya-oshibka--ischenko-predupredil-o-sile-zapada-1070146550.html

"С пренебрежением относиться к врагу — большая ошибка" — Ищенко предупредил о силе Запада

Несмотря на более выгодные стартовые позиции России в текущем глобальном кризисе, пренебрежительное отношение к Западу, который контролирует огромные ресурсы и пережил множество исторических вызовов, является серьезной ошибкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Эксперт, проводя исторические параллели, отметил, что в 1941 году шансы нацистской Германии на победу над СССР выглядели более высокими. Тот факт, что СССР выдержал этот удар, по его мнению, доказывает, что и другие сильные противники способны на это. "И нельзя считать, что мы такие уникальные. Другие тоже могут выдержать", — заявил обозреватель. Он подчеркнул, что все ныне существующие страны, кроме молодых США и "не-страны" Украины, имеют богатый опыт преодоления кризисов.Поэтому, констатировал Ищенко, "с пренебрежением относиться к врагу, который контролирует как минимум треть планеты, это большая ошибка".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему кризиса на Украине: "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.

