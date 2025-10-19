"С пренебрежением относиться к врагу — большая ошибка" — Ищенко предупредил о силе Запада - 19.10.2025 Украина.ру
"С пренебрежением относиться к врагу — большая ошибка" — Ищенко предупредил о силе Запада
"С пренебрежением относиться к врагу — большая ошибка" — Ищенко предупредил о силе Запада - 19.10.2025 Украина.ру
"С пренебрежением относиться к врагу — большая ошибка" — Ищенко предупредил о силе Запада
Несмотря на более выгодные стартовые позиции России в текущем глобальном кризисе, пренебрежительное отношение к Западу, который контролирует огромные ресурсы и пережил множество исторических вызовов, является серьезной ошибкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-10-19T05:00
2025-10-19T05:00
новости
запад
украина
россия
ростислав ищенко
украина.ру
адольф гитлер
вов
кризис
война
Эксперт, проводя исторические параллели, отметил, что в 1941 году шансы нацистской Германии на победу над СССР выглядели более высокими. Тот факт, что СССР выдержал этот удар, по его мнению, доказывает, что и другие сильные противники способны на это. "И нельзя считать, что мы такие уникальные. Другие тоже могут выдержать", — заявил обозреватель. Он подчеркнул, что все ныне существующие страны, кроме молодых США и "не-страны" Украины, имеют богатый опыт преодоления кризисов.Поэтому, констатировал Ищенко, "с пренебрежением относиться к врагу, который контролирует как минимум треть планеты, это большая ошибка".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему кризиса на Украине: "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.
запад
украина
россия
ссср
Украина.ру
новости, запад, украина, россия, ростислав ищенко, украина.ру, адольф гитлер, вов, кризис, война, великая отечественная война, ссср
Новости, Запад, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Адольф Гитлер, ВОВ, кризис, война, Великая Отечественная война, СССР

"С пренебрежением относиться к врагу — большая ошибка" — Ищенко предупредил о силе Запада

05:00 19.10.2025
 
Несмотря на более выгодные стартовые позиции России в текущем глобальном кризисе, пренебрежительное отношение к Западу, который контролирует огромные ресурсы и пережил множество исторических вызовов, является серьезной ошибкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт, проводя исторические параллели, отметил, что в 1941 году шансы нацистской Германии на победу над СССР выглядели более высокими.

"У [Адольфа] Гитлера в 1941 году было больше шансов на победу, чем у нас. Потому что он разгромил кадровую армию советскую. И у него в руках был самый готовый военный инструмент. А Советский Союз создавал его по ходу дела на поле боя", — аргументировал Ищенко.

Тот факт, что СССР выдержал этот удар, по его мнению, доказывает, что и другие сильные противники способны на это. "И нельзя считать, что мы такие уникальные. Другие тоже могут выдержать", — заявил обозреватель. Он подчеркнул, что все ныне существующие страны, кроме молодых США и "не-страны" Украины, имеют богатый опыт преодоления кризисов.
Поэтому, констатировал Ищенко, "с пренебрежением относиться к врагу, который контролирует как минимум треть планеты, это большая ошибка".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию"
Также на тему кризиса на Украине: "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными"
15 октября, 16:50
Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков"Американская пресса начала прогрев своей аудитории на предмет того, что уже в пятницу США и Украина закрепят договоренность о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk ("Томагавк")
