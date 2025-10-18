https://ukraina.ru/20251018/voennyy-biznes-kak-pentagon-prevraschaet-konflikt-na-ukraine-v-istochnik-dokhoda-dlya-ssha-1070082293.html

Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США

Военные поставки США и программы перевооружения союзников преследуют не только тактические, но и экономические цели, как инструмент стимулирования промышленности и финансовых потоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов

Отвечая на вопрос о глубинных мотивах американской военной помощи, Леонов указал на экономический подтекст. "Сейчас США пытаются деньги вернуть обратно в страну и направить их на развитие", — заявил эксперт."И все программы перевооружения Украины направлены на то, чтобы открыть какие-то производства в США и в Европе, те же снаряды, например", — объяснил аналитик логику Вашингтона.При этом он уточнил: "Гиперзвук, который они разрабатывают, им, конечно, хотелось бы протестировать где-то, кроме своих полигонов". Это еще раз подтверждает, что военные программы служат и целям развития технологий.Таким образом, по мнению Леонова, внешнеполитические шаги Вашингтона в сфере безопасности тесно увязаны с внутренними экономическими задачами, где военные заказы становятся драйвером промышленного роста.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.

