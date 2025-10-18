Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США - 18.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251018/voennyy-biznes-kak-pentagon-prevraschaet-konflikt-na-ukraine-v-istochnik-dokhoda-dlya-ssha-1070082293.html
Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США
Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США - 18.10.2025 Украина.ру
Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США
Военные поставки США и программы перевооружения союзников преследуют не только тактические, но и экономические цели, как инструмент стимулирования промышленности и финансовых потоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
2025-10-18T05:10
2025-10-18T05:10
новости
сша
украина
вашингтон
украина.ру
пентагон
оружие
война на украине
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/05/1034060552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49e79805fa0dacfce7b537fcf662f2f6.jpg
Отвечая на вопрос о глубинных мотивах американской военной помощи, Леонов указал на экономический подтекст. "Сейчас США пытаются деньги вернуть обратно в страну и направить их на развитие", — заявил эксперт."И все программы перевооружения Украины направлены на то, чтобы открыть какие-то производства в США и в Европе, те же снаряды, например", — объяснил аналитик логику Вашингтона.При этом он уточнил: "Гиперзвук, который они разрабатывают, им, конечно, хотелось бы протестировать где-то, кроме своих полигонов". Это еще раз подтверждает, что военные программы служат и целям развития технологий.Таким образом, по мнению Леонова, внешнеполитические шаги Вашингтона в сфере безопасности тесно увязаны с внутренними экономическими задачами, где военные заказы становятся драйвером промышленного роста.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251008/aleksey-tumanov-o-roli-niderlandov-v-vozmozhnykh-postavkakh-tomagavkov-ukraine--1069826829.html
сша
украина
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/05/1034060552_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a96a92dd9c44e1f680f69e8f4cb943ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, вашингтон, украина.ру, пентагон, оружие, война на украине, сво, дзен новости сво, гиперзвук, главные новости, поставки, военная помощь украине, военная помощь, военный эксперт
Новости, США, Украина, Вашингтон, Украина.ру, Пентагон, оружие, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, гиперзвук, Главные новости, поставки, военная помощь Украине, военная помощь, военный эксперт

Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США

05:10 18.10.2025
 
© Фото : Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Минобороны США
Читать в
ДзенTelegram
Военные поставки США и программы перевооружения союзников преследуют не только тактические, но и экономические цели, как инструмент стимулирования промышленности и финансовых потоков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Отвечая на вопрос о глубинных мотивах американской военной помощи, Леонов указал на экономический подтекст. "Сейчас США пытаются деньги вернуть обратно в страну и направить их на развитие", — заявил эксперт.
"И все программы перевооружения Украины направлены на то, чтобы открыть какие-то производства в США и в Европе, те же снаряды, например", — объяснил аналитик логику Вашингтона.
При этом он уточнил: "Гиперзвук, который они разрабатывают, им, конечно, хотелось бы протестировать где-то, кроме своих полигонов". Это еще раз подтверждает, что военные программы служат и целям развития технологий.
Таким образом, по мнению Леонова, внешнеполитические шаги Вашингтона в сфере безопасности тесно увязаны с внутренними экономическими задачами, где военные заказы становятся драйвером промышленного роста.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
8 октября, 20:00
Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине В среду, 8 октября, спикер МИД Мария Захарова заявила, что если США всё же решат передать Киеву ракеты Tomahawk, это нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаВашингтонУкраина.руПентагоноружиевойна на УкраинеСВОдзен новости СВОгиперзвукГлавные новостипоставкивоенная помощь Украиневоенная помощьвоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
05:40Ростислав Ищенко: Запад готовится к "горячей войне" с Россией к 2030 году в рамках долгого конфликта
05:30Эксперт про передачу Киеву "Томагавков": "К весне США смогут обеспечить Украине залп из 10-15 ракет"
05:20"Не могут действовать поодиночке": военный эксперт раскрыл, в чем главная слабость армии НАТО
05:10Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США
05:00Может ли Запад открыть в Закавказье второй фронт против России — мнение эксперта
04:50"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе
04:40Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО
04:30"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине
04:24Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции
04:10Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"
04:00"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
03:41Трамп назвал причину продолжения шатдауна
03:26В номерах отеля в Сириусе всем рекомендовали спуститься в лобби из-за воздушной тревоги
03:16Временные ограничения на полёты ввели уже в семи аэропортах России. Сводка по угрозам БПЛА к этому часу
02:57Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план
02:26Фиаско Зеленского, нищета украинских пенсионеров и русские шнурки. Итоги 17 октября
01:57Сочи отражает налёт дронов, закрыты два аэропорта. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
01:01На операционном столе умер мужчина, атакованный украинским БПЛА в Белгородской области
Лента новостейМолния