https://ukraina.ru/20251016/khochet-dobitsya-svoego-ugrozami-i-tomagavkami-suzdaltsev-raskryl-namereniya-trampa-po-ukraine-1070157703.html
Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине - 16.10.2025 Украина.ру
Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
Единственным методом, который Дональд Трамп может применить в украинском вопросе, являются прямые угрозы, включая размещение американских крылатых ракет на территории Украины. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2025-10-16T05:20
2025-10-16T05:20
2025-10-16T05:20
новости
украина
москва
россия
дональд трамп
украина.ру
андрей суздальцев
ракеты
"томагавк"
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg
Суздальцев считает, что если администрация Трампа и будет пытаться добиться своих целей на Украине, то пойдет по пути силового давления. "Если он и будет добиваться, то угрозами. Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает", — заявил политолог, отметив, что "ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается".Политолог напомнил, что подобная тактика является характерной для США. "Мы должны учитывать, что подход Трампа к завершению конфликта, чем он постоянно хвастается, очень своеобразный. Это продавливание, угрозы насилием", — подчеркнул эксперт.При этом эксперт подчеркнул, что подобные действия игнорируют позицию Москвы. "Трамп применяет европейскую терминологию. Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока [якобы] не готова сесть за стол переговоров", — пояснил он. "Но мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ [Олафа] Шольца приглашали в Москву на переговоры. Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции", — резко констатировал Суздальцев.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.О ситуации на Ближнем Востоке — в материале Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
https://ukraina.ru/20251015/my-znaem-chto-nuzhno-ukraine-dilemma-kuritsy-i-yaytsa-ot-genseka-nato-marka-ryutte-1070145044.html
украина
москва
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_34:535:654:1000_1920x0_80_0_0_84f8f83e732f7932bf42a40a7c7ee4c3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, москва, россия, дональд трамп, украина.ру, андрей суздальцев, ракеты, "томагавк", переговоры, переговоры по украине 2025, олаф шольц, главные новости
Новости, Украина, Москва, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Андрей Суздальцев, ракеты, "Томагавк", переговоры, переговоры по Украине 2025, Олаф Шольц, Главные новости
Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
Единственным методом, который Дональд Трамп может применить в украинском вопросе, являются прямые угрозы, включая размещение американских крылатых ракет на территории Украины. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Суздальцев считает, что если администрация Трампа и будет пытаться добиться своих целей на Украине, то пойдет по пути силового давления.
"Если он и будет добиваться, то угрозами. Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает", — заявил политолог, отметив, что "ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается".
Политолог напомнил, что подобная тактика является характерной для США. "Мы должны учитывать, что подход Трампа к завершению конфликта, чем он постоянно хвастается, очень своеобразный. Это продавливание, угрозы насилием", — подчеркнул эксперт.
При этом эксперт подчеркнул, что подобные действия игнорируют позицию Москвы. "Трамп применяет европейскую терминологию. Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока [якобы] не готова сесть за стол переговоров", — пояснил он.
"Но мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ [Олафа] Шольца приглашали в Москву на переговоры. Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции", — резко констатировал Суздальцев.