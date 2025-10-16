Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине - 16.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251016/khochet-dobitsya-svoego-ugrozami-i-tomagavkami-suzdaltsev-raskryl-namereniya-trampa-po-ukraine-1070157703.html
Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине - 16.10.2025 Украина.ру
Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
Единственным методом, который Дональд Трамп может применить в украинском вопросе, являются прямые угрозы, включая размещение американских крылатых ракет на территории Украины. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2025-10-16T05:20
2025-10-16T05:20
новости
украина
москва
россия
дональд трамп
украина.ру
андрей суздальцев
ракеты
"томагавк"
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg
Суздальцев считает, что если администрация Трампа и будет пытаться добиться своих целей на Украине, то пойдет по пути силового давления. "Если он и будет добиваться, то угрозами. Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает", — заявил политолог, отметив, что "ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается".Политолог напомнил, что подобная тактика является характерной для США. "Мы должны учитывать, что подход Трампа к завершению конфликта, чем он постоянно хвастается, очень своеобразный. Это продавливание, угрозы насилием", — подчеркнул эксперт.При этом эксперт подчеркнул, что подобные действия игнорируют позицию Москвы. "Трамп применяет европейскую терминологию. Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока [якобы] не готова сесть за стол переговоров", — пояснил он. "Но мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ [Олафа] Шольца приглашали в Москву на переговоры. Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции", — резко констатировал Суздальцев.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.О ситуации на Ближнем Востоке — в материале Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
https://ukraina.ru/20251015/my-znaem-chto-nuzhno-ukraine-dilemma-kuritsy-i-yaytsa-ot-genseka-nato-marka-ryutte-1070145044.html
украина
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_34:535:654:1000_1920x0_80_0_0_84f8f83e732f7932bf42a40a7c7ee4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, москва, россия, дональд трамп, украина.ру, андрей суздальцев, ракеты, "томагавк", переговоры, переговоры по украине 2025, олаф шольц, главные новости
Новости, Украина, Москва, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Андрей Суздальцев, ракеты, "Томагавк", переговоры, переговоры по Украине 2025, Олаф Шольц, Главные новости

Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине

05:20 16.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Единственным методом, который Дональд Трамп может применить в украинском вопросе, являются прямые угрозы, включая размещение американских крылатых ракет на территории Украины. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Суздальцев считает, что если администрация Трампа и будет пытаться добиться своих целей на Украине, то пойдет по пути силового давления.
"Если он и будет добиваться, то угрозами. Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает", — заявил политолог, отметив, что "ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается".
Политолог напомнил, что подобная тактика является характерной для США. "Мы должны учитывать, что подход Трампа к завершению конфликта, чем он постоянно хвастается, очень своеобразный. Это продавливание, угрозы насилием", — подчеркнул эксперт.
При этом эксперт подчеркнул, что подобные действия игнорируют позицию Москвы. "Трамп применяет европейскую терминологию. Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока [якобы] не готова сесть за стол переговоров", — пояснил он.
"Но мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ [Олафа] Шольца приглашали в Москву на переговоры. Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции", — резко констатировал Суздальцев.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Ближнем Востоке — в материале Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
Генсек НАТО Марк Рютте объясняет, для чего Североатлантическому альянсу нужна Украина на пресс-конференции 15 октября в 2025 года в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Вчера, 18:10
"Мы знаем, что нужно Украине": дилемма курицы и яйца от генсека НАТО Марка РюттеВ НАТО подвели промежуточные итоги встречи министров обороны стран альянса. Генеральный секретарь Марк Рютте провел 15 октября пресс-конференцию в Брюсселе
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМоскваРоссияДональд ТрампУкраина.руАндрей Суздальцевракеты"Томагавк"переговорыпереговоры по Украине 2025Олаф ШольцГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ
05:20Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
05:15"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада
05:10За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс
05:00"Это неправда": Суздальцев опроверг информацию об отсутствии у США наземных "Томагавков"
04:55"Дроны растянули фронт на 20 километров" — военный аналитик о кардинальном изменении тактики на СВО
04:50"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США
04:40"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады
04:38Пошла новая волна "Гераней"... Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине
04:20Анпилогов о заявлениях США по "Томагавкам": Вашингтон судорожно ищет варианты воздействия на Россию
04:16Киев планирует посетить глава МВФ Георгиева
04:10Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"
04:00"Намек Меркель был понятен": Ищенко о стратегии Трампа в Европе на фоне конфликта с Китаем
03:55Ещё два аэропорта приостановили полёты из-за БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу
03:15"Это не Трамп!": Орбан рассказал о разжигателях войны на Украине
02:50"Должен был победить за неделю": Трамп высказался о российской армии
02:21Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд
01:59И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России
01:17Сикорский размахивает "Геранью", на Одессу посадили нациста, изверга оставили живым. Итоги 15 октября
Лента новостейМолния