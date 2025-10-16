https://ukraina.ru/20251016/khochet-dobitsya-svoego-ugrozami-i-tomagavkami-suzdaltsev-raskryl-namereniya-trampa-po-ukraine-1070157703.html

Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине

Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине - 16.10.2025 Украина.ру

Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине

Единственным методом, который Дональд Трамп может применить в украинском вопросе, являются прямые угрозы, включая размещение американских крылатых ракет на территории Украины. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2025-10-16T05:20

2025-10-16T05:20

2025-10-16T05:20

новости

украина

москва

россия

дональд трамп

украина.ру

андрей суздальцев

ракеты

"томагавк"

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg

Суздальцев считает, что если администрация Трампа и будет пытаться добиться своих целей на Украине, то пойдет по пути силового давления. "Если он и будет добиваться, то угрозами. Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает", — заявил политолог, отметив, что "ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается".Политолог напомнил, что подобная тактика является характерной для США. "Мы должны учитывать, что подход Трампа к завершению конфликта, чем он постоянно хвастается, очень своеобразный. Это продавливание, угрозы насилием", — подчеркнул эксперт.При этом эксперт подчеркнул, что подобные действия игнорируют позицию Москвы. "Трамп применяет европейскую терминологию. Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока [якобы] не готова сесть за стол переговоров", — пояснил он. "Но мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ [Олафа] Шольца приглашали в Москву на переговоры. Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции", — резко констатировал Суздальцев.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.О ситуации на Ближнем Востоке — в материале Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.

https://ukraina.ru/20251015/my-znaem-chto-nuzhno-ukraine-dilemma-kuritsy-i-yaytsa-ot-genseka-nato-marka-ryutte-1070145044.html

украина

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, россия, дональд трамп, украина.ру, андрей суздальцев, ракеты, "томагавк", переговоры, переговоры по украине 2025, олаф шольц, главные новости