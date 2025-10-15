https://ukraina.ru/20251015/kakovy-perspektivy-yadernoy-voyny--ischenko-1070118064.html

Каковы перспективы ядерной войны — Ищенко

Ранее экс-командующий силами США в Европе Бена Ходжес заявил, что если НАТО столкнется с Россией, "Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы". Украина.ру, 15.10.2025

Ранее экс-командующий силами США в Европе Бена Ходжес заявил, что если НАТО столкнется с Россией, "Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы". О том, как будет развиваться возможный конфликт России и НАТО, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Зеленский ждёт от Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает. Подробнее — в материале Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне.

