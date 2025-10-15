Каковы перспективы ядерной войны — Ищенко - 15.10.2025 Украина.ру
Каковы перспективы ядерной войны — Ищенко
Каковы перспективы ядерной войны — Ищенко
Ранее экс-командующий силами США в Европе Бена Ходжес заявил, что если НАТО столкнется с Россией, "Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы". Украина.ру, 15.10.2025
Ранее экс-командующий силами США в Европе Бена Ходжес заявил, что если НАТО столкнется с Россией, "Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы". О том, как будет развиваться возможный конфликт России и НАТО, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Зеленский ждёт от Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает. Подробнее —&nbsp;в материале Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне.
видео, россия, сша, европа, ростислав ищенко, нато, украина.ру
Видео, Россия, США, Европа, Ростислав Ищенко, НАТО, Украина.ру

Каковы перспективы ядерной войны — Ищенко

09:52 15.10.2025 (обновлено: 10:24 15.10.2025)
 
Ранее экс-командующий силами США в Европе Бена Ходжес заявил, что если НАТО столкнется с Россией, "Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы".
О том, как будет развиваться возможный конфликт России и НАТО, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Зеленский ждёт от Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает. Подробнее — в материале Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Вчера, 12:36
Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - ЛукашенкоПоставки Украине американских ракет "Томагавк" не решат конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, передает агентство Белта
