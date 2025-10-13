"Старые схемы ГУР больше не работают": Андрей Манойло о провале украинских спецслужб - 13.10.2025 Украина.ру
"Старые схемы ГУР больше не работают": Андрей Манойло о провале украинских спецслужб
"Старые схемы ГУР больше не работают": Андрей Манойло о провале украинских спецслужб
В понедельник, 13 октября, пресс-служба ФСБ России сообщила, что в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся спецслужбами Украины совместно с террористами из ИГ*.
Профессионализм российской контрразведки в комментарии изданию Украина.ру оценил политолог, профессор МГУ Андрей Манойло. * "Исламское государство" -- запрещенная в России террористическая группировка
"Старые схемы ГУР больше не работают": Андрей Манойло о провале украинских спецслужб

16:02 13.10.2025
 
В понедельник, 13 октября, пресс-служба ФСБ России сообщила, что в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся спецслужбами Украины совместно с террористами из ИГ*.
Профессионализм российской контрразведки в комментарии изданию Украина.ру оценил политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.
* "Исламское государство" -- запрещенная в России террористическая группировка
