"Старые схемы ГУР больше не работают": Андрей Манойло о провале украинских спецслужб

В понедельник, 13 октября, пресс-служба ФСБ России сообщила, что в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся спецслужбами Украины совместно с террористами из ИГ*.
Профессионализм российской контрразведки в комментарии изданию Украина.ру оценил политолог, профессор МГУ Андрей Манойло. * "Исламское государство" -- запрещенная в России террористическая группировка
Профессионализм российской контрразведки в комментарии изданию Украина.ру оценил политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.
* "Исламское государство" -- запрещенная в России террористическая группировка