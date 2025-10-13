https://ukraina.ru/20251013/starye-skhemy-gur-bolshe-ne-rabotayut-andrey-manoylo-o-provale-ukrainskikh-spetssluzhb---1070037624.html

"Старые схемы ГУР больше не работают": Андрей Манойло о провале украинских спецслужб

В понедельник, 13 октября, пресс-служба ФСБ России сообщила, что в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся спецслужбами Украины совместно с террористами из ИГ*.

Профессионализм российской контрразведки в комментарии изданию Украина.ру оценил политолог, профессор МГУ Андрей Манойло. * "Исламское государство" -- запрещенная в России террористическая группировка

