Украинская армия продолжает попытки атаковать Крым. Об этом 10 октября сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России
2025-10-13T09:22
2025-10-13T10:47
новости
россия
крым
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украинская армия
ск рф
всу
военные преступления
сво
"В period с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.Тем временем официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ проинформировал об атаках на гражданские объекты Донецкой Народной Республики, совершённые вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).В частности, в Никитовском районе Горловки из-за атаки ударного БПЛА на рейсовый автобус ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей, в том числе ребенок.Подробности в публикации СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки.
россия
крым
донецкая народная республика
новости, россия, крым, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украинская армия, ск рф, всу, военные преступления, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, бпла сегодня, атака бпла, пво
Новости, Россия, Крым, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, украинская армия, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ПВО

ПВО России уничтожено 16 БПЛА ВСУ, летевших в Крым

09:22 13.10.2025 (обновлено: 10:47 13.10.2025)
 
© Фото : Госпогранслужба Украины
- РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Госпогранслужба Украины
Украинская армия продолжает попытки атаковать Крым. Об этом 10 октября сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России
"В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.
Тем временем официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ проинформировал об атаках на гражданские объекты Донецкой Народной Республики, совершённые вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).
В частности, в Никитовском районе Горловки из-за атаки ударного БПЛА на рейсовый автобус ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей, в том числе ребенок.
Подробности в публикации СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
