ПВО России уничтожено 16 БПЛА ВСУ, летевших в Крым
Украинская армия продолжает попытки атаковать Крым. Об этом 10 октября сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России
"В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.Тем временем официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ проинформировал об атаках на гражданские объекты Донецкой Народной Республики, совершённые вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).В частности, в Никитовском районе Горловки из-за атаки ударного БПЛА на рейсовый автобус ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей, в том числе ребенок.Подробности в публикации СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки.
09:22 13.10.2025 (обновлено: 10:47 13.10.2025)
Украинская армия продолжает попытки атаковать Крым. Об этом 10 октября сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России
"В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.
Тем временем официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ проинформировал об атаках на гражданские объекты Донецкой Народной Республики, совершённые вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).
В частности, в Никитовском районе Горловки из-за атаки ударного БПЛА на рейсовый автобус ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей, в том числе ребенок.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.