https://ukraina.ru/20251013/pvo-rossii-unichtozheno-16-bpla-vsu-letevshikh-v-krym-1070012437.html

ПВО России уничтожено 16 БПЛА ВСУ, летевших в Крым

ПВО России уничтожено 16 БПЛА ВСУ, летевших в Крым - 13.10.2025 Украина.ру

ПВО России уничтожено 16 БПЛА ВСУ, летевших в Крым

Украинская армия продолжает попытки атаковать Крым. Об этом 10 октября сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России

2025-10-13T09:22

2025-10-13T09:22

2025-10-13T10:47

новости

россия

крым

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украинская армия

ск рф

всу

военные преступления

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069690354_0:164:963:705_1920x0_80_0_0_de5f36bcaa1cf35b2c446cb6583ce284.jpg

"В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.Тем временем официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ проинформировал об атаках на гражданские объекты Донецкой Народной Республики, совершённые вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).В частности, в Никитовском районе Горловки из-за атаки ударного БПЛА на рейсовый автобус ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей, в том числе ребенок.Подробности в публикации СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украинская армия, ск рф, всу, военные преступления, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, бпла сегодня, атака бпла, пво