Арестович* хочет в Россию к Путину. России он нужен на нарах, а не во власти

Бывший советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович* опять не дал забыть о себе.

Ни боевым трансгендерам, которым он до сих пор волнует трепетные сердца образом гламурной Люси Карамельки, для чего ему из мужика пришлось так соблазнительно переодеваться в женщину. Ни, тем более, воинственным разведчикам из всех спеподразделений ВСУ, которые хотят кончить его, как посрамившего их конкурента – их до сих пор давит жаба. Ведь Арестович*, по его рассказам, несколько тысяч и миллионов раз ходил за линию фронта, взорвал там всех врагов и практически победил Россию. Сам. Но что-то пошло не так – вмешался Владимир Путин. И как президент России, и как Верховный главнокомандующий.И тут ничего не поделаешь: Путин, он такой.Но и крыть украинцам-разведчикам нечем – Россию они по-прежнему боятся до самопроизвольных конфузов и у них практически нет возможностей встретиться с Путиным, а вот у Арестовича, как он думает, есть. Более того, он собрался в Кремль. В октябре 2025 года вышло интервью Арестовича* небезызвестной Ксении Собчак, предусмотрительно записанное в Лондоне, подальше и от России, и от Украины.Много разного наговорил фрондирующей Ксюхе этот шустрый и велеречивый беглец из Украины, который внезапно прозрел и начал на все заставки клеймить существующий в Украине каннибальский неонацистский режим. Но самое главное было то, что он объявил: еду к Путину, и не с пустыми руками, а буду предлагать ему Украину. В обмен на возможную помощь Москвы в водружении в кресло президента Украины после нынешнего просроченного Владимира Зеленского."Я бы поехал в Москву сразу, по принципу "иду на вы". Это не на поклон, а как Саша Белый: на стрелку. Я не квалифицирую это как поездку на поклон. Я приезжаю и говорю, что первое: надо подводить итоги наших отношений начиная с 1991 года по всем проблемным зонам. Начиная с раздела Черноморского флота, Тузлы, газовых войн и так далее. Пересматриваем на уровне причинно-следственных связей: какие причины привели к таким последствиям. Второе: я полон решимости сменить направление внутренней и внешней политики Украины. Украина больше никогда не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории", – сказал он. Круто, да?!Кроме того, Арестович* пообещал отдать Крым и четыре региона, уже по конституции России ставшие ее территорией, при этом не признавая их русскими, вывести оттуда войска, признать единство русского и украинского народов, а также заключить "длящееся мирное соглашение": "Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их русскими, отдаю их на условиях как ФРГ и ГДР". Что тоже для сегодняшней Украины очень смело, но ожидаемо в народе.Но не надо ни в женское платье переодеваться, ни боа себе на шею или перья ниже спины сзади мастырить, чтобы понять, чего хочет эта хитросделанная и опытно-вертлявая Люся Карамелька.Милые голубочкиГлавное в его словесных извержениях то, что он, во-первых, опять хочет снять с себя лично ответственность за то, что происходит на Украине. Для того, чтобы неонацисты укрепились во власти в Киеве и залили кровью страну, Арестович* сделал по максимуму – он лживо, но по-иезуитски умело и системно оправдывал и госпереворот 2014 года, и пребывание у власти Петра Порошенко*, который развязал в стране гражданскую войну, и приход к власти клоуна Зеленского, который в считанные месяцы не только стал Порошенко*-бис, но и превзошел кроваво-шоколадного короля по всем параметрам и уже четвертый год ведет войну до последнего украинца.Во-вторых,– и это самое главное! – Арестович, видимо, почуял политические телодвижения в Украине, ведущие к возможному обновлению власти (выборам президента и Верховной Рады), и хочет в этом процессе поучаствовать. И традиционно разыграть так называемую "русскую карту" – постоянную поддержку значительной частью украинского электората тех политиков, которые выступают за нормальные деловые и равноправные отношения с Россией и не приемлют нынешний оголтелый курс нациков на Запад, в евроинтеграцию.Арестович* хочет себе во благо использовать главный геополитический парадокс украинских политиков – из них самый проукраинский и приносящий Украины максимальную пользу тот, кто… пророссйский. То есть мыслит пророссийски. Не хочет поглощения Украины Россией, как нацики сегодня пугают украинцев, а готов выстраивать с Россией равноправные и взаимовыгодны торгово-экономические, общественно-политические и военно-оборонные отношения. В интересах независимой Украины, разумеется.Да-да, тот пророссийский украинец, кто кто не русофоб, а политический прагматик, который понимает главное:а) Украина и Россия – соседи, а значит, никуда друг от друга не денутся. Разве что одна из них исчезнет с карты планеты. И не трудно догадаться, кто это может быть. Но по-любому это данность;б) смешно задираться и думать о победе над государством, которое обладает то ли первым то ли вторым запасом ядерного оружия самого последнего поколения и может уничтожить всю планету, а не только небольшую, но гнойно-задиристую "демократию на Днепре", лишенную всякого суверенитета и сидящую на подсосе у западных спонсоров-кураторов.И нынешняя война Украины против России на деньги Запада – это не тот случай, когда щуплый и смелый Давид размотал огромного Голиафа. Голиаф (Россия) сегодня имеется, а вот с Давидом (неонацистским режимом) пока вышла заминка: из Зеленского такой Давид, как из него же пианист, играющий на музыкальном инструменте причинным местом. Увы и ах, это правда, а не пропагандистские измышления другого содержания.В-третьих, достаточно умный, грамотный и опытный Арестович* не может не понимать, что если от Украины что-то останется в независимом плавании, а что-то перейдет под контроль России, то Москве и там, и там может понадобиться корпус управленцев, которые проводили бы и денацификацию, и демилитаризацию, и вообще – перезагрузку страны на антифашистских началах.Если в этой войне (в СВО то есть) Запад не победит – а он не победит! – то на какое-то время только в антинеонацистской и антифашистской перезагрузке возможно и спасение Украины, и ее более-менее спокойное развитие, и хотя бы послевоенное восстановление. И ей понадобятся управленцы, которые устраивали бы Москву и политически, и профессионально. Такова логика момента.Вот перед Россией и может встать вопрос: из каких человеческих ресурсов формировать этих управленцев? Из своих внутренних излишков, но их мало. И не все пойдут туда, где могут стрелять непокоренные ждуны и неонацистские подпольщики-диверсанты.Значит, в ход могут пойти те политэмигранты, которые находятся в России и могут захотеть вернуться в освобожденную от кровавых зелебобиков Украину. Именно эту возможность, кажется, учуяли многие политэмигранты всех мастей и уровней в Москве и в России, которые начали сбиваться в стаи и предлагать себя в качестве новой власти в освобожденной Украине. Многие из них даже не желают слышать и понимать, что в новой Украине они не нужны, так как профукали старую и своей дурацкой инфантильностью, и холуйским соглашательством, и врожденной коллаборантской жадностью к наживе любым путем.Но сейчас они почуяли возможность новой кормушки с ништячками на свой карман и зашевелились: стали кучковаться, говорить умные речи и надувать дряблые щеки перед телекамерами, как героиня Елены Воробей в одном из юмористических скетчей: мол, ну-у-у-у, возьми-и-и-и-те нас, мы вам все поделаем…И Арестович среди них. И он рассчитывает, что Москва может помочь ему прийти к власти в той Украине, которая, возможно, останется. Он хочет нагло и беспардонно оседлать старые, но привлекательные лозунги о дружбе и родстве народов постсоветского пространства.На это Арестович* и бьет в интервью Собчак. "Я постараюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики. Но на условиях, что и Россия не будет представлять угрозу для Украины... Три нации – украинцы, русские, белорусы – убивать друг друга не должны...", – это очень правильные и политически грамотные его слова. Они понятны и в Киеве, и в Москве, и в Минске, и в Рязани с Сибирью. Никто не хочет войны – все жаждут мира. Ну а былое братство может приложиться. Потом, когда все подуспокоится, а страсти поулягутся…Спекулирует он даже на определенной популярности российского президента Путина, которого хвалит и с которого обещает брать пример в случае избрания президентом. Собчак о Путине он сказал: "Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы. Я всегда говорю: делайте такие же ходы, я и вас буду хвалить".И этой спекуляцией, которая может быть вполне рабочей и удачной, Арестович* и страшен. Он достаточно популярен в Украине, несмотря ни на что. И то, что он говорит, хотят слышать многие. И как пропагандистско-идеологическая ширма, его слова могут как скрыть подлинные планы, приготовления и действия, так и многим спутать карты в политической борьбе за власть. Арестович* может выступить и как обманщик, и как фигляр, и как спойлер-отгрызатель, который отберет голоса у других.Он – потенциальная серьезная угроза и помеха. Даже трансгендеров он может смутить, даря им неоднозначные надежды: после 10 лет брака он взял да и развелся с женой Анастасией, а значит место у тела практически свободно, и эта публика однозначно оживится в предвкушении удовольствий.А в Кремле тем временем о планах Арестовича* демонстративно "не знают". И никак его планы не комментируют. Может, просто надеются на то, что хорошо сработают правоохранители. И как говорится, дай то бог…А упрятать на нары Аристовича* хотят, как минимум, три страны. В Белоруссии 17 марта 2022 года тамошняя Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси "за призывы к терактам" на объектах Белорусской железной дороги.В России 11 мая 2023 года Росфинмониторинг включил фигуранта в список экстремистов и террористов, он объявлен в розыск по линии МВД и заочно арестован Басманным райсудом Москвы.И даже в Украине 13 октября 2023 года полиция начала расследование по Арестовичу*, обвиняя его, вы не поверите, в сексистских высказываниях. Причем по статье 300 УК Украины – за изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, что тянет на 2-3 года лишения свободы. В ноябре 2023 года Арестович* нарвался на второе уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения (часть 1 статьи 383 УК Украины, предусматривает до 2 лет тюрьмы).Такой вот уголовный универсал в юбочке с чужой, извините, задницы достал даже Зеленского и от его мести засобирался в Россию. К Путину.Еще на эту тему можно узнать из Скандальное интервью в Лондоне: Собчак беседует с внесённым в экстремистский список Арестовичем* * внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторига

