Убийцы крылатых ракет: Кнутов назвал самые эффективные системы ПВО против "Барракуд" и "Томагавков"
Россия обладает всем необходимым арсеналом средств ПВО для надежного отражения угрозы крылатых ракет, включая новейшие комплексы С-400 и С-350 "Витязь". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о наиболее опасных видах вооружений, Кнутов указал на ракеты "Барракуда".
"Гораздо опаснее ракеты "Барракуда". Есть версии ("Барракуда"-500) с дальностью до 930 километров с боевой частью до 45 килограммов. Это очень простые крылатые ракеты стоимостью около 200 тысяч долларов, а "Томагавк" стоит около двух миллионов", — заявил эксперт.
На вопрос журналиста, чем Россия сможет уничтожать ракеты "Барракуда", Кнутов ответил, что тактические принципы стрельбы уже отработаны. Он подробно перечислил основные системы, стоящие на страже российского неба.
"Если говорить о войсковой ПВО, это комплексы С-300, Бук-М3, М2 и отчасти комплексы "Тор"", — заявил эксперт. Что касается объектовой ПВО, то здесь, по его словам, на первое место выходят комплексы С-400 и С-350 "Витязь".
"Его на Западе называют убийцей крылатых ракет. В ряде случаев "Панцирь-С1" тоже сможет работать по этим крылатым ракетам успешно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
8 октября, 17:30Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССРЕвропа, устав от вакханалий, начинает потихоньку просыпаться и смотреть на окружающий мир более трезвым взглядом — об этом говорит ситуация в Чехии. Однако, и чехи, и венгры, и словаки находятся на дотации у Брюсселя и вряд ли смогут принимать самостоятельные решения, в том числе по поставкам оружия на Украину.
Подписывайся на