Убийцы крылатых ракет: Кнутов назвал самые эффективные системы ПВО против "Барракуд" и "Томагавков"

Россия обладает всем необходимым арсеналом средств ПВО для надежного отражения угрозы крылатых ракет, включая новейшие комплексы С-400 и С-350 "Витязь". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-10-10T05:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069851738_0:86:640:446_1920x0_80_0_0_aec5a97d0584997c0a51514b42c5a46f.jpg

Отвечая на вопрос о наиболее опасных видах вооружений, Кнутов указал на ракеты "Барракуда"."Гораздо опаснее ракеты "Барракуда". Есть версии ("Барракуда"-500) с дальностью до 930 километров с боевой частью до 45 килограммов. Это очень простые крылатые ракеты стоимостью около 200 тысяч долларов, а "Томагавк" стоит около двух миллионов", — заявил эксперт.На вопрос журналиста, чем Россия сможет уничтожать ракеты "Барракуда", Кнутов ответил, что тактические принципы стрельбы уже отработаны. Он подробно перечислил основные системы, стоящие на страже российского неба."Если говорить о войсковой ПВО, это комплексы С-300, Бук-М3, М2 и отчасти комплексы "Тор"", — заявил эксперт. Что касается объектовой ПВО, то здесь, по его словам, на первое место выходят комплексы С-400 и С-350 "Витязь"."Его на Западе называют убийцей крылатых ракет. В ряде случаев "Панцирь-С1" тоже сможет работать по этим крылатым ракетам успешно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".

