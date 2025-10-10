https://ukraina.ru/20251010/izmenilas-fizika-voyny-noskov-obyasnil-kak-drony-i-malye-gruppy-menyayut-logistiku-na-fronte-1069883033.html
"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте
Применение дронов и переход к боевым действиям малыми группами изменили организацию фронта, растянув зону боевого соприкосновения на 20 километров в глубину и обесценив крупные логистические узлы ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
новости
вооруженные силы украины
украина.ру
красноармейск днр
покровск/красноармейск
логистика
сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво россия
"Но надо понимать, что сейчас изменилась физика войны, физика поля боя, — заявил Носков. — Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику".Ключевым фактором новой реальности эксперт назвал беспилотники. "Появление дронов растягивает передний край на 20 километров в глубину. Боевые порядки и линия боевого соприкосновения сильно отдалены друг от друга", — пояснил он. В этой связи, по словам Носкова, "резко возрастает роль малой логистики и [для ВСУ] исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск". Бывшие тыловые гиганты теперь выполняют иную функцию. "Их значение трансформируется, они становятся местом зимовки личного состава и ремонта техники, — констатировал военный аналитик. — Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС", — заявил собеседник издания."Логистическим узлом Красноармейск перестал быть уже в начале этого года, когда к городу подошла линия фронта и начались удары БПЛА и артиллерии. В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно", — констатировал Владимир Носков.
покровск/красноармейск
новости, вооруженные силы украины, украина.ру, красноармейск днр, покровск/красноармейск, логистика, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, война на украине, военный эксперт, аналитики, украина аналитика, военнаяаналитика
