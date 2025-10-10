"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте - 10.10.2025 Украина.ру
"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте
"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте
Применение дронов и переход к боевым действиям малыми группами изменили организацию фронта, растянув зону боевого соприкосновения на 20 километров в глубину и обесценив крупные логистические узлы ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
"Но надо понимать, что сейчас изменилась физика войны, физика поля боя, — заявил Носков. — Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику".Ключевым фактором новой реальности эксперт назвал беспилотники. "Появление дронов растягивает передний край на 20 километров в глубину. Боевые порядки и линия боевого соприкосновения сильно отдалены друг от друга", — пояснил он. В этой связи, по словам Носкова, "резко возрастает роль малой логистики и [для ВСУ] исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск". Бывшие тыловые гиганты теперь выполняют иную функцию. "Их значение трансформируется, они становятся местом зимовки личного состава и ремонта техники, — констатировал военный аналитик. — Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС", — заявил собеседник издания."Логистическим узлом Красноармейск перестал быть уже в начале этого года, когда к городу подошла линия фронта и начались удары БПЛА и артиллерии. В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно", — констатировал Владимир Носков.
Применение дронов и переход к боевым действиям малыми группами изменили организацию фронта, растянув зону боевого соприкосновения на 20 километров в глубину и обесценив крупные логистические узлы ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
"Но надо понимать, что сейчас изменилась физика войны, физика поля боя, — заявил Носков. — Роты на поле боя в полном составе уже не присутствуют. Боевые действия малыми группами в корне меняют логистику".
Ключевым фактором новой реальности эксперт назвал беспилотники. "Появление дронов растягивает передний край на 20 километров в глубину. Боевые порядки и линия боевого соприкосновения сильно отдалены друг от друга", — пояснил он.
В этой связи, по словам Носкова, "резко возрастает роль малой логистики и [для ВСУ] исчезает потребность в таких монструозных логистических пунктах, как Красноармейск". Бывшие тыловые гиганты теперь выполняют иную функцию.
"Их значение трансформируется, они становятся местом зимовки личного состава и ремонта техники, — констатировал военный аналитик. — Логистические базы, которые позволяют насыщать малые группы всем необходимым для боя, теперь находятся в этих 20 километрах от ЛБС", — заявил собеседник издания.
"Логистическим узлом Красноармейск перестал быть уже в начале этого года, когда к городу подошла линия фронта и начались удары БПЛА и артиллерии. В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно", — констатировал Владимир Носков.
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября, 06:00
Алехин о штурме Красноармейска: "Въезд в город по всем дорогам стал смертельно опасным для ВСУ"На южном направлении ВС РФ создали стратегический плацдарм на стыке трех регионов, что позволяет развивать наступление одновременно на нескольких направлениях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
