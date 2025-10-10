"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте

Алехин о штурме Красноармейска: "Въезд в город по всем дорогам стал смертельно опасным для ВСУ"

На южном направлении ВС РФ создали стратегический плацдарм на стыке трех регионов, что позволяет развивать наступление одновременно на нескольких направлениях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин