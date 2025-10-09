"Пан Андрей" из Чехии пожелал Зеленскому удачи в борьбе с Россией - 09.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251009/pan-andrey-iz-chekhii-pozhelal-zelenskomu-udachi-v-borbe-s-rossiey--1069877686.html
"Пан Андрей" из Чехии пожелал Зеленскому удачи в борьбе с Россией
"Пан Андрей" из Чехии пожелал Зеленскому удачи в борьбе с Россией
"Пан Андрей" из Чехии пожелал Зеленскому удачи в борьбе с Россией
Чехия является стратегическим партнёром нынешнего руководства Украины и желает ему успехов в противостоянии с Россией. Об этом 9 октября заявил Владимир Зеленский
2025-10-09T17:19
2025-10-09T17:36
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069876672_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2c035514c9f5c401964ab96d58db324.jpg
"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в столь сложное время", - сообщил Зеленский своим подписчикам.Поводом стали итоги парламентских выборов в Чехии. Зеленский поспешил поздравить победителя. "Сегодня говорил с лидером партии – победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, поздравил с победой и пожелал успеха. Пан Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", - рассказал киевский политик. Он сообщил также своим подписчикам, что проинформировал Бабиша о своей дипломатической работе "совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии". На самом деле Европа не является страной. Зеленский вскоре (по его словам) сможет обсудить это с евроскептиком Бабишем во время личной встречи.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа признает провалы Киева, в НАТО обсуждают "ответные меры". Хроника событий на 13:00 9 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Пан Андрей" из Чехии пожелал Зеленскому удачи в борьбе с Россией

17:19 09.10.2025 (обновлено: 17:36 09.10.2025)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Чехия является стратегическим партнёром нынешнего руководства Украины и желает ему успехов в противостоянии с Россией. Об этом 9 октября заявил Владимир Зеленский
"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в столь сложное время", - сообщил Зеленский своим подписчикам.
Поводом стали итоги парламентских выборов в Чехии. Зеленский поспешил поздравить победителя.
"Сегодня говорил с лидером партии – победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, поздравил с победой и пожелал успеха. Пан Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", - рассказал киевский политик.
Он сообщил также своим подписчикам, что проинформировал Бабиша о своей дипломатической работе "совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии".
На самом деле Европа не является страной. Зеленский вскоре (по его словам) сможет обсудить это с евроскептиком Бабишем во время личной встречи.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа признает провалы Киева, в НАТО обсуждают "ответные меры". Хроника событий на 13:00 9 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
