Немецкая полиция на страже мирного неба Фатерлянда - 09.10.2025
Немецкая полиция на страже мирного неба Фатерлянда
Немецкая полиция на страже мирного неба Фатерлянда
8 октября правительство Германии передало в бундестаг законопроект, разрешающий полиции сбивать беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны. Кроме огнестрельного оружия также разрешено использовать лазеры и средства РЭБ. Немедленно возникает вопрос – а что так можно было? Ну, раз делают, то можно… Или нельзя?
Начнём с вещей очевидных.Учитывая разрекламированный опыт украинских мобильных групп ПВО решение представляется в целом рациональным – армейские средства ПВО не слишком эффективны на малых высотах (радары обнаруживают цели по контрасту с небом, на фоне земли они обнаруживаются плохо).Мобильные группы – мобилизационный инструмент, в условиях мирного времени они малоприменимы. Другое дело полиция – ведомство хоть и гражданское, но военизированное и вооружённое. Самое же главное – она присутствует везде и работает всегда.На этом рациональные аргументы заканчиваются и возникает большое количество вопросов.Начнём с украинских мобильных групп. Нам удалось связаться с человеком на Украине, который имел отношение к их работе. Никаких военных тайн он, конечно, не раскрыл, а вопрос об их эффективности в принципе проигнорировал (что можно рассматривать и как косвенную оценку), но подтвердил то, о чём мы и так догадывались.Главной проблемой мобильных групп ПВО является… их низкая мобильность. Это как истребительно-противотанковые артполки Красной армии в 1941 году – инструмент в общем-то мощный, но только в том случае, если удаётся угадать направление удара немецких моторизованных соединений. Угадать его в 1941 году удавалось примерно никогда. В противостоянии же с пехотными дивизиями вермахта от штатных дивизионных артполков толку было больше…Так же и мобильные группы – если они размещаются в коридоре полёта "Гераней", то у них что-то получается, но если коридор смещается на 5-10 км., они их даже не замечают. Ну и при "звёздном налёте" с нескольких направлений группа, даже расположенная около объекта, ничего выдающегося не демонстрирует.Интересно, что он же высоко оценил опыт работы аналогичных групп в России. Хорошее видится на расстоянии?С полицией же получится намного хуже.Начнём с того, что она, конечно, военизированная и вооружённая, но заточена под совершенно другие функции. Работает с людьми, а не техникой. Опять же, подготовка полицейского ориентирована на неприменение оружия. Полицейские действительно стараются оружие не использовать – замучаешься потом оправдывать применение спецсредств, которое, с высокой степенью вероятности, будет признано неоправданным. У бойца ПВО функционал немного другой…(Забавный момент – в любом американском фильме можно услышать, что после применения оружия с полицейским работает психолог. Однако не все знают, что цель не столько избавить полицейского от душевных терзаний, сколько выяснить – не понравилось ли ему это случайно… И если да – отстранить от оперативной работы).Другой важный момент – комплектность подразделений полиции.Интересный момент – в "диктаторской" России данные о некомплектности в системе МВД в свободном доступе, а в "демократической" Германии об этом пишут околичностями… Между тем, постоянное снижение требований к абитуриентам полицейских учебных заведений как бы намекает на наличие проблем. Ну а принятие на работу мигрантов даже без немецкого гражданства (это как вообще?), подаётся как мера, направленная на профилактику преступлений среди мигрантов, хотя, на наш нетолерантный взгляд, эффект будет строго противоположным…В любом случае, даже если некомплекта в немецкой полиции нет, в результате принятия этого решения он появится – просто потому, что часть полицейских будет привлекаться на учёбу (мы почему-то считаем, что в базовую подготовку сотрудника полиции работа со станцией РЭБ не входит…), а потом на патрулирование воздушного пространства где-то на бескрайних просторах. Скорее всего – далеко от городов, где в основном и работает полиция. Потому что, если БПЛА уже залетел в город, сбивать его немножко поздно (на Украине большая часть попаданий БПЛА по жилым домам нештатная – в результате работы РЭБ).Обратим внимание на ещё несколько интересных моментов.Правительственный законопроект был внесён 8 октября, но ещё 5 октября полиция развернула в районе Мюнхенского аэропорта лазерную установку… Простите, а где пресловутые тевтонский орднунг и немецкая законопослушность? Что же – полиция руководствуется ещё не принятым законом?На самом деле нет конечно. В функционал немецкой федеральной полиции в соответствии с законом о транспортной безопасности уже входит наблюдение за порядком в воздухе над объектами транспортной инфраструктуры (вокзалами и аэропортами), у них есть для этого кадры и часть оборудования. Часть – потому что лазерная установка, имея принципиальную возможность сбивать БПЛА, используется только как дальномер – для определения расстояния до него. Стрелять – нельзя. И средств РЭБ у полиции нет. Кстати, штатное огнестрельное оружие полицейских мало пригодно для огня по БПЛА, но это им ещё только предстоит осознать.Дальше вообще загадочный момент – полиция получает право бороться с БПЛА, но не военными (это епархия бундесвера). Военность определяется высотой полёта – не выше высоты деревьев. Скорее всего это где-то 20-30 м. Вообще отважное решение – за безопасность воздушного пространства отвечают два разных ведомства (традиционно друг друга недолюбливающие), да ещё и разделительная полоса между ними неубедительная – военный беспилотник может спуститься к самой земле. Впрочем, надо надеяться, что в законопроекте эти вопросы как-то урегулированы.В целом решение немецкого правительства должно вызвать обеспокоенность, в первую очередь, владельцев коммерческих БПЛА. Что за дроны блокировали аэропорты всё равно неизвестно. Неизвестно даже были ли они (мы не исключаем, что не были – типичные НЛО, от которых есть засветки на экранах радаров и… всё). Так что сбивать, страха ради иудейска, будут всё подозрительное, а подозрительным будет всё летающее.Однако если более серьёзно, то такие меры являются подготовкой к войне. Таким образом проводится скрытая мобилизация и скрытое же увеличение военных расходов – они просто будут проходить по линии МВД, а не МО. В военное время, скорее всего, подразделения противодроновой борьбы будут переподчинены военному командованию или даже включены в состав армии.О том, как воюют мобильные группы ПВО российской армии можно прочитать в репортаже Игоря Гомольского "Вглядываясь в темноту": кто и как защищает небо Донбасса"
Немецкая полиция на страже мирного неба Фатерлянда

16:50 09.10.2025
 
8 октября правительство Германии передало в бундестаг законопроект, разрешающий полиции сбивать беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны. Кроме огнестрельного оружия также разрешено использовать лазеры и средства РЭБ. Немедленно возникает вопрос – а что так можно было? Ну, раз делают, то можно… Или нельзя?
Начнём с вещей очевидных.
Учитывая разрекламированный опыт украинских мобильных групп ПВО решение представляется в целом рациональным – армейские средства ПВО не слишком эффективны на малых высотах (радары обнаруживают цели по контрасту с небом, на фоне земли они обнаруживаются плохо).
Мобильные группы – мобилизационный инструмент, в условиях мирного времени они малоприменимы. Другое дело полиция – ведомство хоть и гражданское, но военизированное и вооружённое. Самое же главное – она присутствует везде и работает всегда.
На этом рациональные аргументы заканчиваются и возникает большое количество вопросов.
Начнём с украинских мобильных групп. Нам удалось связаться с человеком на Украине, который имел отношение к их работе. Никаких военных тайн он, конечно, не раскрыл, а вопрос об их эффективности в принципе проигнорировал (что можно рассматривать и как косвенную оценку), но подтвердил то, о чём мы и так догадывались.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября, 17:20
Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это не может скрывать даже украинский генштабЗападные медиа публикуют информацию о резком снижении эффективности украинской ПВО против российской баллистики, в первую очередь "Искандеров" и "Кинжалов".
Главной проблемой мобильных групп ПВО является… их низкая мобильность. Это как истребительно-противотанковые артполки Красной армии в 1941 году – инструмент в общем-то мощный, но только в том случае, если удаётся угадать направление удара немецких моторизованных соединений. Угадать его в 1941 году удавалось примерно никогда. В противостоянии же с пехотными дивизиями вермахта от штатных дивизионных артполков толку было больше…
Так же и мобильные группы – если они размещаются в коридоре полёта "Гераней", то у них что-то получается, но если коридор смещается на 5-10 км., они их даже не замечают. Ну и при "звёздном налёте" с нескольких направлений группа, даже расположенная около объекта, ничего выдающегося не демонстрирует.
Интересно, что он же высоко оценил опыт работы аналогичных групп в России. Хорошее видится на расстоянии?
С полицией же получится намного хуже.
Начнём с того, что она, конечно, военизированная и вооружённая, но заточена под совершенно другие функции. Работает с людьми, а не техникой. Опять же, подготовка полицейского ориентирована на неприменение оружия. Полицейские действительно стараются оружие не использовать – замучаешься потом оправдывать применение спецсредств, которое, с высокой степенью вероятности, будет признано неоправданным. У бойца ПВО функционал немного другой…
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
7 октября, 17:24
Новые возможности и секретные разработки противника. Что вскрыл инцидент с украинскими БПЛА в ТюмениПервый инцидент с атакой беспилотников произошел в Тюменской области. По данным местных властей, три дрона обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино накануне вечером. На место происшествия направили все экстренные службы, ни один из дронов не сдетонировал.
(Забавный момент – в любом американском фильме можно услышать, что после применения оружия с полицейским работает психолог. Однако не все знают, что цель не столько избавить полицейского от душевных терзаний, сколько выяснить – не понравилось ли ему это случайно… И если да – отстранить от оперативной работы).
Другой важный момент – комплектность подразделений полиции.
Интересный момент – в "диктаторской" России данные о некомплектности в системе МВД в свободном доступе, а в "демократической" Германии об этом пишут околичностями… Между тем, постоянное снижение требований к абитуриентам полицейских учебных заведений как бы намекает на наличие проблем. Ну а принятие на работу мигрантов даже без немецкого гражданства (это как вообще?), подаётся как мера, направленная на профилактику преступлений среди мигрантов, хотя, на наш нетолерантный взгляд, эффект будет строго противоположным…
В любом случае, даже если некомплекта в немецкой полиции нет, в результате принятия этого решения он появится – просто потому, что часть полицейских будет привлекаться на учёбу (мы почему-то считаем, что в базовую подготовку сотрудника полиции работа со станцией РЭБ не входит…), а потом на патрулирование воздушного пространства где-то на бескрайних просторах. Скорее всего – далеко от городов, где в основном и работает полиция. Потому что, если БПЛА уже залетел в город, сбивать его немножко поздно (на Украине большая часть попаданий БПЛА по жилым домам нештатная – в результате работы РЭБ).
Обратим внимание на ещё несколько интересных моментов.
Почему нельзя доверять РЭБ, не проверяя: важные советы тем, кто хочет спасти себя и других
23 марта, 14:09
Почему нельзя доверять РЭБ, не проверяя: важные советы тем, кто хочет спасти себя и других
Правительственный законопроект был внесён 8 октября, но ещё 5 октября полиция развернула в районе Мюнхенского аэропорта лазерную установку… Простите, а где пресловутые тевтонский орднунг и немецкая законопослушность? Что же – полиция руководствуется ещё не принятым законом?
На самом деле нет конечно. В функционал немецкой федеральной полиции в соответствии с законом о транспортной безопасности уже входит наблюдение за порядком в воздухе над объектами транспортной инфраструктуры (вокзалами и аэропортами), у них есть для этого кадры и часть оборудования. Часть – потому что лазерная установка, имея принципиальную возможность сбивать БПЛА, используется только как дальномер – для определения расстояния до него. Стрелять – нельзя. И средств РЭБ у полиции нет. Кстати, штатное огнестрельное оружие полицейских мало пригодно для огня по БПЛА, но это им ещё только предстоит осознать.
Дальше вообще загадочный момент – полиция получает право бороться с БПЛА, но не военными (это епархия бундесвера). Военность определяется высотой полёта – не выше высоты деревьев. Скорее всего это где-то 20-30 м. Вообще отважное решение – за безопасность воздушного пространства отвечают два разных ведомства (традиционно друг друга недолюбливающие), да ещё и разделительная полоса между ними неубедительная – военный беспилотник может спуститься к самой земле. Впрочем, надо надеяться, что в законопроекте эти вопросы как-то урегулированы.
В целом решение немецкого правительства должно вызвать обеспокоенность, в первую очередь, владельцев коммерческих БПЛА. Что за дроны блокировали аэропорты всё равно неизвестно. Неизвестно даже были ли они (мы не исключаем, что не были – типичные НЛО, от которых есть засветки на экранах радаров и… всё). Так что сбивать, страха ради иудейска, будут всё подозрительное, а подозрительным будет всё летающее.
Однако если более серьёзно, то такие меры являются подготовкой к войне. Таким образом проводится скрытая мобилизация и скрытое же увеличение военных расходов – они просто будут проходить по линии МВД, а не МО. В военное время, скорее всего, подразделения противодроновой борьбы будут переподчинены военному командованию или даже включены в состав армии.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
1 октября, 15:24
"Стена дронов": о чем новая антироссийская задумка Европы и какая в ней опасностьМилитаризация Европы выходит на новый уровень. Чиновники ЕС разрабатывают проект "Восточный дозор", который будет направлен против России. В среду, 1 октября, эти идеи обсудят на неформальном саммите лидеров стран Евросоюза в Копенгагене
О том, как воюют мобильные группы ПВО российской армии можно прочитать в репортаже Игоря Гомольского "Вглядываясь в темноту": кто и как защищает небо Донбасса"
