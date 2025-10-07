https://ukraina.ru/20251007/vglyadyvayas-v-temnotu-kto-i-kak-zaschischaet-nebo-donbassa-1069708599.html

"Вглядываясь в темноту": кто и как защищает небо Донбасса

"Вглядываясь в темноту": кто и как защищает небо Донбасса - 07.10.2025 Украина.ру

"Вглядываясь в темноту": кто и как защищает небо Донбасса

Едва ли не каждую ночь противник отправляет в Донецк и прилегающие города волны ударных дронов, отражать которые призван "Купол Донбасса". Вместе с мобильной огневой группой 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й общевойсковой армии журналист издания "Украина.ру" заступил на ночное дежурство по защите неба Донбасса.

2025-10-07T06:40

2025-10-07T06:40

2025-10-07T06:40

эксклюзив

донбасс

сво

донецк

вооруженные силы украины

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069710921_0:365:1280:1085_1920x0_80_0_0_45fff45b9a7e6054da522699bddc7e2d.jpg

По вечерам да на югах заправки – это места силы какие-то, потому как народец к ним стягивается, чтобы горючкой на завтра разжиться. Дефицит. Ждем, разглядывая местную публику.Так уж издревле повелось, что встречи на заправках назначают. Пароли и явки по открытым каналам светить не хочется лишний раз, да и с навигацией в Донецке то и дело возникают проблемы известного толка. Заправку же не пропустишь и не разминешься на ней с визави.Тихо вкатившись на стоянку, пикап на черных номерах паркуется рядышком. "Вот это уже похоже на транспорт мобильной группы", - одобрительно хмыкает коллега. Минуту назад он узнал, что FPV-дроны, что залетают в тыл на тушках больших ударных беспилотников, - явление не так, чтоб обычное. Выходит, что зря дробовик брал. Приуныл уж было, но тут оживился вдруг.Из машины выходят трое. Все довольно молодые. Старший группы представляется "Рекрутом". На вид он даже моложе прочих, хотя по опыту могу сказать, что внешность тут не значит вообще ничего. "Предлагаю выдвигаться на точку, поскольку время уже позднее, и команда может поступить в любой момент. Там и познакомимся", - говорит он. А мы чего? Мы завсегда!Мобильные группы ПВО 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона – одна из составляющих уже знаменитого "Купола Донбасса". Это, понятное дело, никакой не купол, но совокупность разнообразных средств противовоздушной обороны, действующих, как более или менее единый организм.Покатавшись некоторое время по бездорожью, добираемся до позиции. Что бы там кому ни казалось, а неприятель далеко не глуп, а потому активно ищет дыры в нашей системе воздушной обороны, стараясь обходить "горячие" зоны. Проще говоря, там, где в прошлый раз сбили, в другой раз постараются не летать. Следовательно, наши регулярно меняют позиции, стараясь предугадать действия врага.- В котором часу обычно веселье начинается?- Они, как правило, в темноте атакуют. Примерно до полуночи, а потом затишье часов до двух ночи. Но это условно.- Вчера по-серому начали и несколько часов пытались заскочить. Где-то в районе одиннадцати наши сбили что-то прямо надо мной. Тряхнуло так, будто 155-й лег в сотне метров.- Да вот "Юрок" вчера сбил ударный беспилотник.- Красавчик!"Юрок" - высокий, коротко стриженный парень. Смущенно отмахивается. "Я за славой не гонюсь", - хрипит он. "Чего хрипишь? Продуло или голос сорвал?" - спрашиваю. "Простыл", - отвечает боец, поднимая воротник.Холодает. Днем совсем жарко было, но ближе к ночи погода решила напомнить, что на дворе вообще-то октябрь. Внизу еще так-сяк, а на возвышенности, куда "Рекрут" потащил треногу для пулемета, колючий ветер умудряется царапать даже через три слоя одежды."И вот так каждый день. Каждый день противник летает, выдумывает что-то новое, чтобы мы его не сбили. Летает то ниже, то выше. А наша задача – уничтожить тяжелые беспилотники до того, как они доберутся до города", - объясняет он.Пулемет, укомплектованный тепловизионным прицелом, не является основным оружием группы, хотя "Рекрут" нехотя признается, что на счету у него плюс-минус десять больших ударных "крыльев". FPV-дроны и прочую "мелочь" оставляем за скобками.- Трудно эту штуку из пулемета сбить?- Да. Нужно брать упреждение, прикидывая расстояние и скорость. В идеале, конечно, нужно его ближе подпустить.По сегодняшним меркам, "Рекрут" на этой войне "старичок". Только в этом подразделении он с 2018 года. "Был студентом, учился на строителя, закончил и пошел служить. С тех пор, по-моему, был всюду и всюду участвовал: Мариуполь, Волноваха, Марьинка. Всюду мы ездили, всюду дежурили. И в ЛНР помогали, и по вертолетам стреляли на Первомайке. Нет, в общем, такого места, где нас не было", - разводит он руками.- Слушай, позывной у тебя интересный. Откуда?- Отец, Царство ему небесное, тоже служил. В 2015 году погиб и я решил взять его позывной.Как уже было сказано выше, пулемет для мобильной группы – оружие вспомогательное. Тут и подпускать нужно ближе, и целиться лучше, ибо с простреленными крыльями ударные беспилотники очень даже летают. А вот переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" и бьет значительно дальше, и гарантирует сбитие.Как и положено, все члены группы взаимозаменяемы, а потому умеют работать из автомата, пулемета и ПЗРК одинаково ловко. Однако ж сегодня на "трубе" солирует "Боб" - здоровяк с патчем "Инструктор" на бронежилете. А все потому, что является он не только боевой единицей, но инструктором по боевой подготовке, обучающим новобранцев из этого и других подразделений хитростям работы с "Иглой"."Это оружие предназначено для поражения низколетящих воздушных целей: вертолеты, самолеты и крупные беспилотники. Главное – чтобы цель излучала тепло. Наш комплекс доработан. Здесь есть самодельное крепление, напечатанное на 3D-принтере. С его помощью на "трубе" закреплен современный прицел. В данном случае, имеем тепловизионный прицел, предназначенный для пулемета "Утес", способный выдержать серьезную отдачу. "Ночник", в принципе, на его место тоже можно поставить. А днем работаем с обычным прицелом", - рассказывает "Боб", демонстрируя эту самую "трубу".Ждем, курим. Ветер крепчает и ребята привычно натягивают "балаклавы". Люди частенько спрашивают, почему бойцы прячут лица. Так вот за вычетом тех, кому их показывать не положено в связи со спецификой работы, лица, как правило, прячут от ветра или той же пыли."Не рыбный сегодня день", - задумчиво протягивает "Юрок". "Слушай, ну это ведь хорошо даже, что не бьют по Донецку", - задумчиво произносит коллега. "Они так и так будут по нам бить, поэтому лучше сбить раньше, чем позже", - отвечает боец. Ждем.- "Боб", а чего интересного сбивали в последнее время?- Да вот здесь же неделю назад сбили украинский дрон "Лютый". Огромный просто. У него размах крыльев – шесть метров. Нам с другого поста сообщили, что слышат рев двигателей. Приготовились. Услышали его. Он стал обходить нашу позицию. Когда приблизился, мы стали работать из стрелкового, указывая цель зенитчику. И он отработал из "Вербы". Ракета настигла его на дальности один километр, семьсот метров. Все четко.- Они пытаются перегрузить нашу ПВО за счет массовости?- Да, но также от больших групп отделяются разведчики. На подлете к Донецку они разделяются: одна группа идет через север, а другая обходит с юга. Им ведь невыгодно летать там, где собьют. Летят низко по балкам, где крупному ПВО труднее заметить. В таких местах их ждут группы, вроде нашей.В довоенные времена мы с друзьями любили приезжать в места, наподобие этого. На клубы да рестораны студент наскребет едва ли, но кому все это нужно, когда весь город как на ладони? А он ведь живой и светится.Долго-долго-долго он был темным и безжизненным, но линия фронта сдвинулась и город вышел из комы. В этом смысле, конечно, ответственность на бойцах колоссальная: школы, больницы, жилые дома и торговые центры. Даже один крупный беспилотник, несущий десятки килограммов взрывчатки, может наделать здесь кучу бед. А летят они, как правило, волнами."Я же коренной дончанин. По этим улицам ходят и мои собственные дети, мои друзья и родственники. Конечно, я понимаю, что стоит на кону", - рассуждает "Боб".Пошумев для порядка двигателями последних такси, город засыпает. Пробиваясь сквозь завывания ветра, рация, голосами неизвестных мне бойцов, докладывает, что на других постах все спокойно. Ждем, пританцовывая.Раз такое дело, решаю сбегать к машине и перешнуровать ботинки. Уж сколько раз обещал себе, что буду сперва тестировать снаряжение, а потом уж использовать в работе, но вот опять. Все люди как люди, а у меня то подушка как лягушка, то одеяло, понимаешь ли, убежало. Давит новая обувь, а двигаться, в случае чего, нужно быстро. "Ты только не задерживайся. Если начнется движ, то все произойдет молниеносно", - добродушно хрипит "Юрок".Возвращаюсь аккурат на середине истории о том, почему "Игла" ни разу не тяжелая. "Когда очень близко к противнику работали, я с ней, да полным рюкзаком, очень даже спокойно бегал. Подумаешь", - заканчивает "Боб", который за последний час, по-моему, ни разу не снимал "трубу" с плеча. Крепкий."Боб", кстати, юрист по гражданской специальности. Успешно работал, но где-то за полгода до начала СВО решил уйти в армию. "Мне обычно дают задания не совсем стандартные. На Водяном работали в серой зоне, в августе прошлого года, когда брали Красногоровку, ходили прикрывать нашу пехоту от вражеской авиации. Там, кстати, на выходе "сбросом" ранило моего товарища. Сильно разворотило ступни. Меня тоже слегка зацепило. Быстро перетянул ногу и руку, третьего нашего парня, которому повезло больше, отправил за помощью, а сам остался жгутовать "трехсотого". Ребята из другого подразделения помогли дотащить его до точки эвакуации. Товарищ уже восстановился. Его уволили по ранению. А меня за этот случай наградили медалью "За отвагу", - вспоминает боец.- "Боб", я понимаю, что загадывать – такое себе, но ты как вообще? После войны думаешь вернуться к юриспруденции или останешься в армии?- Почему бы и не вернуться? Только это нескоро еще будет. Посмотрим.Вновь оживает рация. Готовьтесь встречать, дескать. Разглядывая линию горизонта через тепловизор, "Рекрут" объясняет, что беспилотники могут и не полететь, а команда означает лишь то, что есть информация, что полететь они могут. "Скорее всего, там радиоперехват. Это может значить, что мы дождались или не значить вообще ничего. Но смотреть нужно в оба", - резюмирует он.Луна светит будто сквозь черный "мусорный" пакет. Мутная какая-то, нечеткая. Вдруг небо на горизонте вспарывают линии трассеров. "Пошла жара!" - комментирует "Боб", поднимая "трубу"."Так, мужики, ни за ним, ни перед ним стоять нельзя. Если сзади, то обожжет до хруста, а если спереди, то голову снимет", - предупреждает "Юрок", указывая на товарища с ПЗРК на плече. "А мы рядом с пулеметчиком постоим. Тут наверняка безопаснее", - парирует коллега.Небо то и дело вспыхивает: то здесь, то там что-то сбивают. "Далеко, блин", - цедит "Рекрут", не отрываясь от пулеметного прицела. Кажется, что цедит разочарованно.Минуты тянутся и тянутся. Мы ждем. Снова тихо. "Нет, парни, клева сегодня не будет", - качает головой "Юрок". Будто извиняется. "Да не переживай ты. Ты же украинскими дронами не управляешь", - говорю.Еще через полчаса становится ясно, что больше на сегодня ударных дронов ВСУ для нас не припасли. Но в этом и суть патрулирования: есть цели или нет их, а наготове быть нужно. Каждый день и каждую ночь. Расслабишься и кто-то погибнет.Город уже давно и крепко спит, когда мы прощаемся с ребятами. Им тут еще часа три-четыре зябнуть, но такова цена безопасности сотен тысяч гражданских, что прямо сейчас посапывают в теплых постелях.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

донбасс

донецк

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донбасс, сво, донецк, вооруженные силы украины, мариуполь